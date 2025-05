L’ancien DG de l’OM Stéphane Tessier brise le silence sur sa relation avec Longoria

EX OM – Ancien directeur général de l’Olympique de Marseille, Stéphane Tessier est sorti de sa réserve pour réaffirmer publiquement son estime envers Pablo Longoria, président du club phocéen.

Discret depuis son départ de l’Olympique de Marseille, Stéphane Tessier a rompu le silence dans une déclaration saluant le travail de Pablo Longoria, à la tête du club depuis 2021. Alors que des rumeurs de tensions internes ont circulé à plusieurs reprises ces dernières saisons, l’ancien directeur général a tenu à clarifier ses relations avec le président olympien.

« Les gens ne voient pas que Longoria est un visionnaire de l’industrie du foot », a affirmé Tessier, qui insiste sur l’engagement sans relâche du dirigeant espagnol. « Il passait des journées entières à travailler sur la vision de l’OM à travers l’Europe, sur la relation avec les partenaires. Il avait un vrai rôle de président et il ne m’empêchait pas de travailler. »

Je n’ai aucun problème avec Pablo, au contraire.

Durant leur collaboration, Tessier et Longoria ont travaillé en étroite synergie : « Pendant trois ans, on a passé quatre à cinq heures par jour ensemble. Jusqu’à la veille de mon départ, on était en ligne jusqu’à 2h45 du matin », a-t-il précisé, mettant en avant la forte implication de chacun au service du club.

Souvent en retrait médiatiquement, l’ancien dirigeant a rappelé sa philosophie de gestion : « Moi, ma devise, c’est : pour vivre heureux, vivons cachés. En huit années de dirigeant, je dois être celui qui s’est le moins exprimé. » Une posture qu’il n’a pas souhaité changer, même dans ce rare témoignage.

Enfin, Stéphane Tessier a tenu à exprimer sa reconnaissance envers plusieurs figures du football français : « Je n’ai aucun problème avec Pablo, au contraire. Je lui suis reconnaissant, ainsi qu’à M. McCourt, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, pour tout ce que j’ai vécu. »

Une déclaration qui vient réaffirmer le soutien de Tessier à Longoria, à l’heure où l’OM continue de naviguer dans une période de transition sportive et administrative.

