Le Havre – Marseille : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match en direct ?

Ce samedi 10 mai à 21h, suivez en direct sur DAZN le match entre Le Havre et l’Olympique de Marseille, comptant pour la 33ᵉ journée de Ligue 1 Uber Eats. Une confrontation déterminante : Marseille joue une place en Ligue des champions, Le Havre lutte pour son maintien. Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre cette rencontre capitale.

Le Stade Océane sera plein à craquer pour ce match sous tension. Seizième au classement, Le Havre AC n’a qu’un point d’avance sur la zone rouge. Après un succès précieux contre Auxerre (2-1), les hommes de Didier Digard doivent encore livrer deux batailles pour assurer leur maintien. Leur leader offensif, Abdoulaye Touré, capitaine et meilleur buteur du club avec 8 buts, sera une pièce maîtresse.

En face, l’Olympique de Marseille arrive avec des ambitions élevées. Troisième du classement, le club phocéen n’a qu’un point d’avance sur l’AS Monaco et doit impérativement s’imposer pour garder le contrôle de son destin européen.

Après un nul contre Lille (1-1) et une large victoire face à Brest (4-1), les hommes de Roberto De Zerbi semblent sur une bonne dynamique. Malgré l’absence de reconnaissance aux trophées UNFP, le travail du coach italien impressionne.

Côté terrain, Mason Greenwood (18 buts cette saison) est le principal danger offensif. Le milieu composé de Pierre-Emile Højbjerg, Valentin Rongier et Adrien Rabiot apporte puissance et contrôle dans l’entrejeu.

A lire aussi : Une porte de sortie pour Merlin, un mexicain visé et un absent important face au HAC… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Interrogé ce vendredi en conférence de presse, Roberto De Zerbi a tenu un discours lucide et mobilisateur :

« Dernièrement, on se sent bien et on fait de bons matchs… mais il faut tourner la page ! Lille, c’est du passé. Il faut être humbles et donner le maximum. Le Havre est une équipe vive et physique. Il faudra faire un gros match pour l’emporter. »