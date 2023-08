LDC -OM : « Je suis ne pas spécialement inquiet »

L’Olympique de Marseille s’est loupé dans ce match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Une défaite 1 à 0 bien payé contre le Panathinaïkos au vu de la prestation des Olympiens. Florent Gautreau est revenu dans l’After de RMC sur la contre-performance marseillaise.

L’Olympique de Marseille démarre mal sa saison. Le premier match officiel des Marseillais s’est soldé par une défaite 1-0 contre le Panathinaïkos. Les Grecs avaient tout simplement plus envie de gagner que les Olympiens. Dans l’After de RMC, Florent Gautreau souligne une certaine suffisance sur ce match : » Je maintiens que Marcelino a fait un pêché d’orgueil. On ne respecte pas suffisamment l’adversaire en revanche, ce score est un bon score au vu du match. ».

Le 1-0 pas insurmontable

La physionomie de match qui a poussé Marcelino à faire rentrer Mbemba et Rongier après l’ouverture du score pour fermer le jeu. Un choix qui peut sembler illogique, mais pour le journaliste de l’After, le coach a voulu limiter la casse. « Quand il fait sortir ses joueurs offensifs, il veut éviter le 0-2. À 10 contre 11, ça peut faire hurler, mais c’est la réalité à ce moment du match, il se dit, il faut sécuriser le 0-1, c’est peut-être horrible à dire, mais je pense que ce 0-1 n’est pas insurmontable. ».

🗣️💬 « Ce score est un bon score au regard de la physionomie du match », @FlorentGautreau sur Pana-OM pic.twitter.com/nnGZBJ1AFs — After Foot RMC (@AfterRMC) August 9, 2023

« Ils se sont fait rentrer dedans »

Florent Gautreau n’est pas inquiet malgré la maigre performance des Olympiens. Pour lui, les joueurs doivent avoir compris la leçon : « Je ne suis pas spécialement inquiet parce que t’as les ingrédients qui sont connus et tu sais en plus à qui t’as à faire maintenant parce que je pense s’il y avait le moindre petit pêché d’orgueil par des joueurs, ben je pense qu’ils ont compris. Ils se sont fait rentrer dedans à chaque impact et au pressing, mais en revanche, il faut marquer des buts.« . Le match retour aura lieu dans une semaine dans un Orange Vélodrome qui sera plein à craquer pour encourager les Marseillais à remonter leur retard.