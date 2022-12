Le départ de Touré, Alexis Sanchez envisage de quitter Marseille? Un retour et un absent face à Toulouse… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Le départ de Touré, Alexis Sanchez envisage de quitter Marseille? Un retour et un absent face à Toulouse…

Mercato OM : C’est quasiment bouclé pour le départ d’Isaak Touré !

D’après les informations de plusieurs médias, Isaak Touré va bien quitter l’Olympique de Marseille cet hiver. Fabrizio Romano annonce que son départ est quasiment bouclé !

L’Olympique de Marseille va se séparer d’Isaak Touré. Le défenseur central formé au Havre devrait rejoindre Auxerre en prêt comme annoncé par Mohamed Toubache Ter sur son compte Twitter. Ce mercredi, c’est le journaliste Fabrizio Romano qui évoque ce dossier. Il ajoute que le deal est quasiment bouclé pour ce prêt vers le club de Ligue 1. Aucune option d’achat ne sera intégrée dans ce dossier en revanche !

« L’Olympique de Marseille devrait prêter le défenseur central Isaak Touré à Auxerre jusqu’à la fin de la saison, comme le rapporte Mohamed Toubache Ter. On m’a dit que le dossier était très avancée, presque terminée. Aucune clause d’option d’achat incluse, c’est un prêt sec. » Fabrizio Romano – Source : Twitter (28/12/22)

Olympique Marseille are set to loan out central defender Isaak Touré to Auxerre until the end of the season, as reported by @mohamedterparis. Been told deal is very advanced, almost done. 🚨🔵 #OM No buy option clause included, it’s a straight loan. #TeamOM pic.twitter.com/0PhfysATj4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 28, 2022

Isaak et Luis sont des joueurs sur lesquels on a beaucoup investi. On va réfléchir — Longoria

« On doit se poser des questions sur les joueurs avec le moins d’utilisation dans l’effectif. Sans la compétition européenne, ça conditionne la fin de saison. En fonction de la Coupe, on va jouer une fois par semaine. Les places dans le groupe vont être réduites. Isaak et Luis sont des joueurs sur lesquels on a beaucoup investi. On va réfléchir. On doit créer de la valeur. Suarez a été mis en difficulté par le retour et le travail de Dieng » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (15/11/22)

🔴 ℹ️ @LaMinuteOM_ : Il y a eu un intérêt d’un club turc pour Isaak Touré ces derniers jours. Le nom du club n’a pas filtré. #TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/OuDuWPyuSZ — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) December 25, 2022

OM : Igor Tudor confirme un absent mais officialise un retour important

C’est la reprise de la Ligue 1 pour l’Olympique de Marseille ce jeudi face à Toulouse ! Igor Tudor et Sead Kolasinac étaient en conférence de presse. Le coach a évoqué le retour de Guendouzi et de Jordan Veretout.

« Jouer pendant les fêtes? Ce n’est pas un problème. Guendouzi ne jouera pas mais Veretout sera là. C’est une période différente mais les joueurs sont professionnels. Ce n’est qu’une question de préparation. » Igor Tudor– Source : Conférence de presse (28/12/22)

#Tudor: « Jouer pendant les fêtes? Ce n’est pas un problème. Guendouzi ne jouera pas mais Veretout sera là. C’est une période différente mais les joueurs sont professionnels. Ce n’est qu’une question de préparation » #OMTFC #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 28, 2022

Mercato OM : Vers un départ du joueur star de l’équipe?

L’Olympique de Marseille a recruté Alexis Sanchez cet été. Le Chilien pourrait cependant quitter le club dès cet été à la fin de son contrat.

Le recrutement d’Alexis Sanchez a fait grand bruit cet été ! L’international chilien est arrivé avec le statut de star à Marseille et a prouvé qu’il n’était pas encore l’heure de la retraite sur le terrain. L’attaquant aurait cependant des envies d’ailleurs d’après les médias chiliens.

Sanchez veut quitter l’OM?

En effet, comme l’explique Red Gol, l’ancien joueur d’Arsenal serait frustré par l’élimination en Ligue des Champions face à Tottenham et envisagerait donc de quitter le club à la fin de la saison. Ayant signé pour un an avec une saison en bonus, il partirait donc libre de l’Olympique de Marseille.

🚨 Alexis Sanchez 🇨🇱 pourrait être tenté de quitter l’OM en fin de saison. Il serait frustré de l’élimination en ligue des champions. L’absence de revenus liés à la ldc pourrait aussi pousser les dirigeants marseillais à accepter un départ. #TeamOM Média chilien : (RedGol) pic.twitter.com/tY95Mubjc2 — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) December 28, 2022

J’aimerai bien le voir avec un autre attaquant

« Je suis satisfait de sa première partie de saison. Il est efficace et c’est surtout un exemple : un joueur de cet âge là avec la carrière qu’il a, il arrive à Marseille, il est pas venu pour se la couler douce. C’est l’exemplarité : il vient tôt à l’entraînement, il travaille, en match il se met en sang, il court presque trop parce que des fois il manque de lucidité à cause de ça. Je trouve qu’il n’est pas assez servi, il fait beaucoup d’appels contre-appels. Le seul bémol c’est son placement, je pense que ça serait intéressant de le voir en soutien d’un attaquant plutôt que seul en pointe. Dans certains matchs, quand il se retrouve avec deux tours centrales, c’est compliqué pour lui, il se perd un peu, même s’il a le vice et qu’il a tout ce qu’il faut pour jouer attaquant, j’aimerai bien le voir avec un autre attaquant. » Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 19/12/2022