Le gros calendrier à venir, deux bonnes nouvelles pour De Zerbi et une piste belge toujours active… les 3 infos OM du jour !

Voici les 3 infos qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’OM ce lundi 13 octobre 2025.

Un programme à haute intensité pour l’OM

La trêve internationale est terminée ! L’Olympique de Marseille s’apprête à retrouver les terrains pour une période décisive. Un calendrier dantesque de sept matchs en seulement 22 jours attend les joueurs avant la prochaine coupure de novembre. Entre la course au titre en Ligue 1 et des soirées capitales en Ligue des Champions, ce marathon testera les réelles ambitions de l’OM.

Ce calendrier infernal mettra à rude épreuve l’effectif marseillais. La gestion du groupe par Roberto De Zerbi, entre les titulaires et les remplaçants, sera la clé pour enchaîner les performances. Voici l’agenda complet et détaillé des matchs à venir.

1. OM – Le Havre AC – Ligue 1 Uber Eats (8ème journée)

Date : Samedi 18 octobre 2025

Samedi 18 octobre 2025 Lieu : Orange Vélodrome, Marseille

Orange Vélodrome, Marseille L’enjeu : Devant son public, l’OM doit impérativement s’imposer contre Le Havre pour conserver sa deuxième place et mettre la pression sur ses concurrents directs.

2. Sporting Portugal – OM – Ligue des Champions (3ème journée)

Date : Mercredi 22 octobre 2025

Mercredi 22 octobre 2025 Lieu : Estádio José Alvalade, Lisbonne

3. RC Lens – OM – Ligue 1 (9ème journée)

Date : Dimanche 26 octobre 2025

Dimanche 26 octobre 2025 Lieu : Stade Bollaert-Delelis, Lens

4. OM – Angers SCO – Ligue 1 (10ème journée)

Date : Mercredi 29 octobre 2025

Mercredi 29 octobre 2025 Lieu : Orange Vélodrome, Marseille

5. AJ Auxerre – OM – Ligue 1 (11ème journée)

Date : Dimanche 2 novembre 2025

Dimanche 2 novembre 2025 Lieu : Stade de l’Abbé-Deschamps, Auxerre

6. OM – Atalanta Bergame – Ligue des Champions (4ème journée)

Date : Mercredi 5 novembre 2025

Mercredi 5 novembre 2025 Lieu : Orange Vélodrome, Marseille

7. OM – Stade Brestois : Bien finir avant de souffler

Compétition : Ligue 1 Uber Eats (12ème journée)

Ligue 1 Uber Eats (12ème journée) Date : Samedi 8 novembre 2025

Samedi 8 novembre 2025 Lieu : Orange Vélodrome, Marseille

Un tournant pour la saison de l’OM

Ce bloc de sept matchs est bien plus qu’une simple série de rencontres. C’est une période charnière qui définira la trajectoire de l’Olympique de Marseille pour le reste de la saison. Entre gestion d’effectif, défis tactiques et pression constante, Roberto De Zerbi et ses hommes sont au pied d’un mur. Les résultats obtenus d’ici au 8 novembre donneront une indication claire sur ce que les supporters peuvent espérer cette année.

Kondogbia et Traoré disponibles à la reprise…

La trêve internationale d’octobre tombe à point nommé pour l’Olympique de Marseille. L’occasion pour Roberto De Zerbi et son staff de souffler un peu, mais surtout de récupérer plusieurs éléments importants de l’effectif. D’après les informations de La Provence, Hamed Traoré et Geoffrey Kondogbia devraient effectuer leur retour à l’entraînement dès la reprise.

Le quotidien régional fait le point sur l’infirmerie marseillaise, relativement peu remplie en cette période. Trois joueurs seulement sont actuellement blessés : Facundo Medina, touché à la cheville, Hamed Traoré, victime d’un souci à la cuisse, et Geoffrey Kondogbia, diminué au mollet. Selon les informations du journal, les deux derniers nommés « fignolent leur réathlétisation » à la Commanderie sous la supervision des préparateurs physiques Agostino Tibaudi et Marco Marcattili.

Les progrès de Traoré et Kondogbia sont jugés encourageants. Si aucun risque ne sera pris, tout laisse penser qu’ils pourront réintégrer le groupe à l’issue de la trêve. Une excellente nouvelle pour De Zerbi, qui espère compter sur toutes ses forces vives avant la série de matchs intenses qui attend l’OM d’ici la fin du mois.

Une gestion physique rigoureuse à la Commanderie

Dans son édition du jour, La Provence rappelle également que la multiplication des matchs — conséquence directe de la course aux revenus de l’UEFA et de la FIFA — pèse de plus en plus sur les organismes. Pour limiter les risques, le staff marseillais met l’accent sur la prévention et la récupération.

Autre bonne nouvelle pour le club phocéen : Robinio Vaz ne souffre d’aucune blessure sérieuse. Le staff olympien se montre d’ailleurs satisfait du traitement accordé à ses internationaux par leurs sélections respectives.

Avec le retour attendu de Traoré et Kondogbia, l’OM devrait bientôt retrouver un effectif quasi complet. De Zerbi pourrait ainsi disposer de nouvelles options au milieu et dans la rotation, un atout précieux avant d’aborder un calendrier toujours plus chargé.

Le dossier Stroeykens n’est pas clos selon Transferfeed

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs mercato lient l’Olympique de Marseille à Mario Stroeykens, dans l’optique de renforcer le secteur offensif du club phocéen. Selon La Dernière Heure, l’OM avait exploré cette piste cet été, mais le prix demandé aurait refroidi les dirigeants marseillais, qui se seraient orientés vers d’autres cibles.

Cependant, selon le site Transferfeed, Marseille n’aurait pas totalement abandonné l’idée. Le club pourrait revenir à la charge dès le mercato d’hiver si le coût du transfert venait à baisser. L’idée serait d’attendre un ajustement du tarif demandé par le club formateur d’Anderlecht.

Stroeykens, âgé de 21 ans, a récemment prolongé son contrat avec Anderlecht jusqu’en juin 2028. Cette prolongation était quasiment devenue impérative, l’ancien bail arrivant en fin de course.

Sur le plan statistique, la saison en cours (25/26) le voit disputer 12 matchs, pour 1 but et 1 passe décisive, totalisant 448 minutes de jeu toutes compétitions confondues. L’an dernier, en 2024-25, il avait pris part à 27 matchs de championnat (4 buts à la clé), ainsi qu’à trois rencontres de coupe nationale et neuf matches européens (1 but).

International U21, Stroeykens compte 12 sélections et plusieurs apparitions dans les phases de qualification à l’Euro espoirs.

Lyon, Milan ou encore Porto aussi sur les rangs

Parmi les concurrents de l’OM, Lyon serait également intéressé par le Belge, mais ses contraintes financières rendent une offre solide peu probable. D’autres clubs étrangers comme Braga, Porto ou même l’AC Milan ont été mentionnés dans les médias spécialisés.

Pour le moment, cette rumeur reste à prendre avec prudence. L’effectif marseillais actuel tient des promesses, rendant une arrivée purement spéculative pour janvier incertaine. Le dossier Stroeykens pourrait se rappeler à l’attention de l’OM si les conditions financières se modifient — mais l’issue dépendra autant de la volonté d’Anderlecht que de la conjoncture du marché hivernal.