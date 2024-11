Le message envoyé par Nasri à Deschamps ! Rulli et Balerdi confirment et du changement pour la formation? Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM de ce mercredi. Au programme ce mercredi : Le message envoyé par Nasri à Deschamps ! Rulli et Balerdi confirment et du changement pour la formation?

Ex OM : Nasri veut voir ces deux joueurs de Ligue 1 en Equipe de France !

L’ancien milieu de terrain de l’OM, Samir Nasri a exprimé son souhait de voir deux joueurs en grande forme intégrer l’équipe de France pour le prochain rassemblement. Selon lui, ces talents méritent une convocation en raison de leurs performances exceptionnelles en club depuis le début de la saison.

Ce jeudi après-midi, Didier Deschamps annoncera la liste des 23 joueurs sélectionnés pour le dernier rassemblement de l’équipe de France en 2024. Les Bleus se retrouveront ensuite à Clairefontaine dès lundi pour préparer leurs deux dernières rencontres de la Ligue des Nations : face à Israël au Stade de France, le 14 novembre, et contre l’Italie à San Siro, le 17 novembre. Alors que l’annonce approche, Samir Nasri a exprimé son avis sur les joueurs qui mériteraient d’intégrer le groupe des Bleus.

Sur le plateau de Canal+ après les matchs Lille – Juventus et Bologne – Monaco en Ligue des champions, l’ancien international français a suggéré que deux jeunes talents devraient figurer dans la liste de Didier Deschamps : « Pour moi, il y a deux joueurs qui doivent absolument être appelés : Lucas Chevalier et Maghnes Akliouche ».

Le gardien de but du LOSC et l’ailier monégasque ont brillé depuis le début de la saison avec leurs clubs respectifs. Leur forme exceptionnelle en club ne laisse plus de doute : une convocation en équipe de France semble désormais être une question de temps. Cette sélection pourrait bien se concrétiser dans les jours à venir, à l’occasion des prochaines rencontres de la Ligue des Nations.

Lucas Chevalier, jeune gardien de but du LOSC, s’impose comme l’un des meilleurs portiers de la Ligue 1 cette saison, avec des performances solides et décisives. De son côté, Maghnes Akliouche, l’ailier prometteur de l’AS Monaco, fait sensation avec sa technique et son influence sur le jeu, contribuant largement aux résultats de son équipe en Ligue 1 et en Ligue des champions.

Les deux joueurs sont donc sur une trajectoire ascendante et semblent plus que jamais prêts à rejoindre l’équipe de France. Leur intégration au groupe de Deschamps serait un signal fort pour l’avenir du football français, avec l’émergence de nouvelles stars du championnat.

Ligue des Nations 2024 : les enjeux pour l’équipe de France

Les deux matchs de la Ligue des Nations en novembre revêtent une importance capitale pour la France, qui vise à conserver son rang parmi les meilleures nations européennes. Ces derniers matchs avant la trêve hivernale seront donc l’occasion pour Didier Deschamps de tester de nouveaux profils et de préparer son équipe pour les échéances futures.

Dans le cadre de son projet triennal, l’OM envisage de développer de nouvelles infrastructures pour ses équipes de jeunes et féminines. Après avoir étudié plusieurs options sur Marseille, notamment le stade de la Martine et l’hippodrome de Pont-de-Vivaux, le club se tourne désormais vers la petite commune de Trets, située au nord des Bouches-du-Rhône, comme potentiel site pour ces futurs équipements.

En effet, selon l’Equipe, Trets, qui a récemment accueilli l’équipe de France Espoirs dirigée par Thierry Henry, bénéficie d’un complexe sportif moderne et de terrains de qualité. Lors de cette préparation aux JO, le sélectionneur des Bleuets avait d’ailleurs salué les excellentes conditions d’entraînement offertes par la commune. Ces derniers mois, la réserve de l’OM s’est déjà entraînée à plusieurs reprises sur ces terrains, profitant de leur état optimal pendant les travaux de rénovation à la Commanderie. D’ici peu, ces installations devraient également accueillir les matchs de l’équipe réserve, actuellement dirigée par Jean-Pierre Papin.

L’équipe reserve va jouer à Trets, le centre de formation va suivre ?

Le projet de développement de Trets s’inscrit dans une réorganisation plus vaste des infrastructures du club phocéen. En effet, l’OM souhaite désengorger la Commanderie, actuellement trop petite pour accueillir à la fois l’équipe professionnelle et les équipes de jeunes. Le stade du Cesne, qui abrite l’OM Campus depuis son inauguration en 2018, ne répond plus aux attentes du club, notamment en ce qui concerne la formation des jeunes talents. L’idée est donc de créer un pôle de formation à Trets, tout en réservant la Commanderie exclusivement aux professionnels.

Frank McCourt devrait se rendre en Provence à la fin de la semaine pour discuter des prochaines étapes de ce développement. Le choix final du site sera déterminant pour l’avenir de la formation à l’OM.

OM : C’est confirmé pour Balerdi et Rulli !

Leonardo Balerdi et Gerónimo Rulli ont été retenus par Lionel Scaloni pour les prochains matchs de qualification à la Coupe du Monde avec l’Argentine. Leur sélection confirme non seulement leur importance au sein de l’Olympique de Marseille, mais aussi leur statut de piliers dans la défense et la cage de l’Albiceleste.

L’OM continue d’avoir une belle présence en équipe nationale argentine, avec deux de ses joueurs retenus pour les prochains matchs de qualification à la Coupe du Monde. En effet, après l’absence de Valentin Carboni, Leonardo Balerdi et Gerónimo Rulli ont été appelés par le sélectionneur Lionel Scaloni pour affronter le Paraguay le 14 novembre et le Pérou le 19 novembre. Ce duo de l’Olympique de Marseille maintient ainsi la présence du club au sein de l’Albiceleste, après un début de saison prometteur en Ligue 1 et sur la scène internationale. Ces matchs de qualification sont essentiels pour l’Argentine dans sa quête d’une place au Mondial.

Cette saison, Leonardo Balerdi et Gerónimo Rulli jouent un rôle crucial à l’OM, contribuant largement aux solides performances de l’équipe. Balerdi, en défense, n’a pas retrouvé la force et la sérénité de la saison dernière afin de sécuriser la défense. Le capitaine change souvent de binôme et la défense manque de stabilité. De son côté, Gerónimo Rulli, arrivé cet été, apporte une stabilité rassurante dans les cages. Le gardien argentin, avec ses réflexes aiguisés et son expérience, a rapidement gagné la confiance de ses coéquipiers et des supporters. Ensemble, ils sont devenus des figures incontournables du onze de départ…