Le Milan AC insiste pour De Zerbi, une grosse punition après la défaite à Reims et une triste statistique défensive… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Voici les 3 infos OM de ce dimanche, au programme ce soir : Le Milan AC insiste pour De Zerbi, une grosse punition après la défaite à Reims et une triste statistique défensive…

Le Milan AC insiste pour De Zerbi

Au lendemain d’une nouvelle défaite inquiétante contre Reims (3-1), la rumeur sur un éventuel départ de De Zerbi vers l’AC Milan a resurgit en évoquant cette fois-ci une étonnante rencontre qui pourrait bien rebattre les cartes…

En quête d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, le Milan AC, qui ne va très probablement pas prolonger l’aventure avec Sérgio Conceição, aurait donc intensifié son intérêt pour Roberto De Zerbi. Selon plusieurs sources italiennes comme Sportmediaset , une rencontre aurait même eu lieu entre des représentants du club lombard et l’agent de l’actuel coach marseillais.

Une rumeur qui prend de l’ampleur…

Si les informations du média italien restent à confirmer, cette rencontre aurait impliqué Fabio Paratici, pressenti pour devenir le nouveau directeur sportif des Rossoneri, et Edoardo Crnjar, agent de l’actuel entraîneur de l’OM. Une probable rencontre entre l’entourage de Roberto De Zerbi et des représentants de l’AC Milan, qui vient ainsi renforcer une rumeur qui semblait encore totalement improbable il y a quelques semaines.

Bien que De Zerbi ait répété à plusieurs reprises son désir de s’inscrire dans la durée à Marseille, l’intérêt croissant du club lombard, pour lequel il a toujours eu un attachement particulier, pourrait donc bien rebattre les cartes.

Affaire à suivre…

De Zerbi punit ses joueurs après la défaite à Reims !

Battu 3-1 par le Stade de Reims ce samedi, l’Olympique de Marseille a enchaîné une quatrième défaite en cinq matchs et a vu Monaco prendre la seconde place après son succès 2 – 1 face à Nice. Une prestation indigeste qui n’a pas manqué de provoquer la colère du staff et de la direction du club. Selon La Provence, les joueurs ont appris dès leur retour à Marseille qu’ils allaient être sanctionnés par leur coach…

Déçu par la prestation de ses joueurs ce samedi après-midi, Roberto De Zerbi a donc décidé de frapper fort en imposant un confinement à La Commanderie.

Les joueurs pas autorisés à rentrer chez eux !

Défaits après une médiocre performance face à un Stade de Reims, qui n’avait plus marqué depuis 6 matchs, La Provence nous informe que les joueurs ont en effet appris, dès leur retour à Marseille, qu’ils ne seraient pas autorisés à rentrer chez eux et qu’ils allaient devoir passer la nuit à La Commanderie. Toujours selon les informations du quotidien provençal, en plus d’une nuit imposée au centre RLD, les olympiens se sont tout simplement vus supprimer leurs 2 jours de repos initialement prévus ce dimanche et lundi. À la place de ces derniers, le coach lombard et son staff ont ainsi programmé plusieurs séances d’entraînements afin de remobiliser les troupes au plus vite pour ne pas voir l’objectif d’une qualification en Ligue des Champions tant espérée s’échapper.

Une triste statistique défensive…

L’Olympique de Marseille traverse une période noire. Battus 3-1 par Reims ce samedi, les Phocéens ont concédé leur quatrième défaite en cinq matchs de Ligue 1. Pire encore, la défense marseillaise a encaissé 10 buts sur cette série, révélant des failles béantes qui coûtent cher à l’équipe de Roberto De Zerbi. Un constat accablant, renforcé par une statistique alarmante qui illustre parfaitement les carences défensives de l’effectif olympien…

En effet, avec 36 buts concédés en 27 journées de championnat, l’OM version De Zerbi affiche le pire bilan défensif du club à ce stade depuis la saison 1984/85 (48 buts). Une statistique qui dévoile donc au grand jour l’immense fébrilité du secteur défensif de l’OM.

L’arbre Rulli ne cache plus la fôret…

Si les Olympiens avaient pu masquer certaines de leurs lacunes défensives grâce aux performances XXL de Gerónimo Rulli, l’illusion a volé en éclats ces dernières semaines. Les déroutes à Auxerre, Paris et Reims ont notamment mis en lumière les grosses difficultés de l’OM à contenir les attaques rapides adverses.

À moins de deux semaines d’un déplacement crucial sur la pelouse monégasque, Roberto De Zerbi doit impérativement trouver de nouvelles solutions pour tenter de corriger les énormes lacunes défensives de son équipe. Sans un réajustement rapide dans ce secteur, l’OM pourrait non seulement vivre une nouvelle désillusion, mais aussi voir ses chances de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions sérieusement compromises.

