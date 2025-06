Le montant désiré pour Ounahi, deux olympiens en demi-finale de l’Euro Espoir et le point sur Bennacer… Les 3 infos mercato OM du jour !

Voici les trois infos qu’il ne fallait pas manquer ce dimanche 22 juin 2025 ! Au programme ce soir : L’OM a fixé ses conditions pour laisser partir Ounahi, les deux olympiens qualifiés pour les demi-finales de l’Euro Espoir et le point sur l’avancé du dossier Bennacer !

L’OM devrait sûrement accueillir de nombreux joueurs à des postes différents cet été, mais va également pour cela devoir vendre. Et l’un des joueurs en partance est Ounahi, alors que l’OM aurait révélé le prix attendu pour son milieu de terrain.

S’il y a bien une chose qui devrait être sûre à la fin de ce mercato, c’est qu’Ounahi ne devrait plus être un joueur olympien pour la saison prochaine. Arrivé en cours de saison il y a deux ans, le milieu de terrain, grand espoir de la Coupe du Monde 2022, n’aura jamais su réellement s’imposer. Oscillant entre quelques éclats de génie, comme lors de son but dès sa première apparition avec l’OM ou encore sa frappe de loin face à Reims, et de grosses inconstances, le bilan final de son passage reste moyen.

Et cela malgré plusieurs essais afin que la sauce prenne. Arrivé pour un montant de 8 millions d’euros en provenance d’Angers, l’OM compte bien récupérer son argent investi à ce moment-là, et chercherait même à faire un peu de bénéfice. Parti en prêt au Panathinaikos lors de cette saison, le Marocain de 25 ans se sera refait une beauté, et aura grandement aidé le club grec. Souhaitant surfer sur ce passage réussi, l’OM aurait donc fixé ses conditions.

A lire aussi : Mercato concurrent OM : Rennes pourrait perdre un joueur en défense !

En effet, d’après des révélations du journaliste Santi, travaillant pour Footmercato, l’OM aurait dans un premier temps indiqué que le club ne souhaitait plus prêter son joueur. Il faudra donc sortir le chèque si un club le désire réellement. De plus, les olympiens auraient fixé son prix aux alentours des 12 millions d’euros. Une somme donc supérieure de 4 millions d’euros à celle déboursée pour son achat.

Le journaliste précise également qu’à l’heure actuelle, aucune offre officielle n’a été reçu par le club pour son milieu de terrain. Une information qui intervient alors que plusieurs clubs dont Brighton serait intéressé par un transfert du joueur cet été. L’OM compte donc sur Ounahi pour renflouer les caisses lors de ce mercato, qui s’annonce très dépensier du côté de la Canebière.

En plus de la Coupe du Monde des Clubs, cet été 2025 offre aux fans de foot un Euro Espoir. Une compétition qui verra donc les joueurs Rowe et Egan-Riley, tous les deux anglais, disputer les demi-finales de la compétition.

L’OM va peut-être pouvoir compter dans ses rangs deux champions européens U21 à la fin de l’été ! En parallèle de la Coupe du Monde des Clubs, se déroule l’Euro Espoir, comptant dans ses rangs les joueurs U21 des nations européennes. Un moyen de découvrir de nouvelles pépites, ou tout simplement admirer celles déjà confirmées. Et cette année, l’OM comptera minimum deux joueurs évoluant dans les équipes qualifiées en demi-finales de la compétition.

En effet, l’Angleterre a vu ses joueurs battre l’Espagne sur le score de 3-1, et ainsi filer vers le dernier carré de la compétition. Une démonstration de force pour les Anglais, affirmant leur statut de favoris dans cet Euro. Et dans cette équipe, l’OM retrouve deux de ses joueurs : Jonathan Rowe, et le dernier arrivé au club CJ Egan-Riley. Bien que n’ayant pas encore disputé de matchs sous les couleurs de l’OM, Egan-Riley est désormais un joueur olympien après son arrivé libre quelques jours plus tôt.

A lire aussi : Mercato OM : La 3e recrue se rapproche !

Dans ce match face à l’Espagne, le défenseur qui a débarqué de Burnley ne sera cependant pas entré en jeu, et aura donc passé toute la rencontre sur le banc. Les supporters olympiens n’auront donc pas pu voir leur nouveau joueur en action. Jonathan Rowe de son côté n’aura également pas commencé la rencontre, mais aura tout de même gagné un peu de temps de jeu, en entrant en cours de jeu.

Lancé à la 52ème minute de jeu sur l’aile gauche, le joueur n’aura pas réussi à marquer et aura écopé d’un carton jaune en fin de match. L’Angleterre s’est tout de même imposé et retrouvera donc les Pays-Bas en demi-finale, pour une place en finale. De l’autre côté du tableau, Quentin Merlin peut également rêver d’un beau parcours, alors que l’équipe de France affrontera ce soir le Danemark, pour rejoindre le dernier carré à leur tour.

Depuis le prêt d’Ismaël Bennacer du Milan AC vers l’Olympique de Marseille lors du mercato d’hiver 2025, le club phocéen n’a pas levé l’option d’achat fixée à 12 M€ + 3 M€ de bonus. Pourtant, l’OM souhaite prolonger l’aventure du joueur, et ambitionne de négocier un nouveau prêt… mais le Milan AC veut imposer ses conditions.

Le prêt a été officialisé le 3 février 2025, avec un montant de 1 M€ pour le prêt et une option d’achat non obligatoire à 12 M€ (1 M€, plus 3 M€ de bonus possibles) . Ismaël Bennacer a disputé 12 matchs avec l’OM en Ligue 1, avant que le club marseillais ne décide de ne pas activer l’option d’achat, ouvrant la voie à une nouvelle forme de collaboration.

L’Olympique de Marseille explore activement la piste d’un second prêt pour la saison 2025/2026. Toutefois, comme l’a clairement souligné Fabrizio Romano, un obstacle persiste : le salaire du joueur, jugé trop élevé. L’AC Milan est prêt à considérer un nouveau prêt – à condition que l’OM participe significativement à la prise en charge du salaire de Bennacer.

🚨🇩🇿 Olympique Marseille want to keep Ismael Bennacer, while links to Al Duhail move are wide of mark.

OM will try to negotiate with AC Milan but current issue to be resolved is Bennacer’s salary. pic.twitter.com/5d8BpiTLq9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2025