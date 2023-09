Le parquet ouvre une enquête, Galtier contacté? La fin de l’intérim de Pancho connue? Les 3 infos OM de ce lundi

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Le parquet ouvre une enquête, Galtier contacté? La fin de l’intérim de Pancho connue?

OM : Le parquet de Marseille ouvre une enquête !

Pablo Longoria l’a expliqué vendredi soir lors d’une courte conférence de presse, il va porter plainte. Une enquête sur les « menaces » et « intimidations » lors de la réunion de lundi dernier a été ouverte par le parquet de Marseille selon la Provence.

Selon la Provence, « le parquet de Marseille a décidé d’ouvrir une enquête sur les « menaces » et « intimidations » dont s’est dit victime le président de l’OM, Pablo Longoria. » Cela fait suite à la fameuse réunion de lundi dernier la procureure de Marseille, Dominique Laurens précise « nous ouvrons une enquête sur la base des éléments exposés dans la presse. Nous n’avons pas reçu de plainte en l’état (de Pablo Longoria) mais je pense qu’elle devrait nous arriver dans la semaine ».

Pablo Longoria a expliqué pourquoi il a décidé de rester président de l’OM, il va par contre porter plainte suite à la réunion de lundi.

Je reste président et j’ai demandé à mes avocats de porter plainte

« Je m’exprime en tant que président de l’OM, je tiens à féliciter l’équipe et le caractère montré à Amsterdam. J’ai vécu des journées compliquées. Ce qui s’est passé lundi est simplement inamissible. J’étais touché par l’élan du soutien populaire et l’affection de tous. Tous ceux qui ont compris la nécessité du changement. J’ai eu une très grande conversation avec McCourt, j’ai eu un soutien inconditionnel, cela me fait chaud au cœur. Cela me donne de l’énergie. J’ai décidé de poursuivre ma mission de président. Je serai à Paris dimanche. Je suis une personne de valeur avec des convictions, je ne peux pas me contenter de dénoncer une situation, je dois aller au bout des choses. J’ai demandé à mes avocats de porter plainte. Je ne veux pas de conflit, je veux simplement mettre fin à des modes de comportements, pour que cela ne se reproduise plus, a-t-il affirmé. On doit être en mesure de travailler dans un club de football normal. Nous avons fait beaucoup de choses depuis 2021 pour améliorer le club. je sais que tout n’est pas parfait, on a beaucoup à faire avec humilité. On doit progresser en conservant ces règles d’éthique. Je vais commencer la période la plus difficile de mon mandat de président. Je suis déterminé, à savoir faire l’OM un des meilleurs clubs européens. J’ai besoin du soutien de tous ceux qui veulent faire grandir le club. On doit sortir plus grand et finir avec toutes les pratiques que j’ai dénoncé. On doit changer les choses ensemble. Je veux élargir le débat afin que ce qui s’est passé ne soit plus accepté, ici ou ailleurs dans le monde du sport. »

Mercato OM : Entraineur, Longoria tente l’option Galtier ?

Pablo Longoria est aux commandes de l’OM et cherche activement un entraineur pour remplacer Marcelino. Après plusieurs rumeurs, le nom de Galtier est annoncé par RMC.

Christophe Galtier est apprécié par Pablo Longoria depuis longtemps, les deux hommes se parlent et l’OM avait déjà tenté de faire venir l’ancien coach de l’OGC Nice au moment ou il s’est engagé avec le PSG. Selon RMC, « l’OM pense sérieusement à Christophe Galtier pour remplacer Jacques Abardonado. Le club marseillais l’a même déjà contacté ces derniers jours pour lui proposer le poste d’entraineur. Pablo Longoria et Javier Ribalta apprécient son profil, et le personnage a aussi ses partisans en interne, avec quelques anciens Stéphanois dans l’équipe dirigeante de l’OM. » Reste que le natif de Marseille serait hésitant vis à vis de l’accueil des supporters marseillais suite à son passage sur le banc du PSG et son affaire à Nice.

Longoria a proposé le poste à Galtier ? Il hésite ?

Le premier nom sorti est celui du Portugais Jaime Pacheco (Pyramids FC, Égypte). Le Youtubeur Ramadan Hassan expliquait sur son compte Twitter samedi que le coach du Pyramids FC aurait affirmé qu’il souhaitait quitter son club après avoir reçu « une offre officielle » de la part de l’OM. Une information qui manque cruellement de crédibilité…

Autre nom avancé, celui de l’ancien sélectionneur de l’Italie Roberto Donadoni. Selon les informations de Foot Mercato, le coach italien aurait été proposé à Pablo Longoria ces dernières heures. Ce n’est pas la première fois que ça arrive car Donadoni est évoqué lors de chaque mercato. Libre, il doit être régulièrement proposé par ses agents.

Pacheco, Donadoni, Lopetegui, Stéphan… des rumeurs

Le compte Sport Zone estime de son côté que l’OM serait intéressé par Julen Lopetegui. Enfin, le nom du technicien français Julien Stéphan a aussi été évoqué mais pour l’instant toutes ces rumeurs ne semblent pas vraiment solides…

OM : Une date de fin déjà prévue pour l’intérim de Pancho?

L’Olympique de Marseille a du faire sans Marcelino depuis sa démission il y a quelques jours. C’est Pancho Abardonado qui a pris la suite sur le banc marseillais. La Provence annonce que l’ancien joueur devrait être remplacé à l’issu de la rencontre face au Havre.

Après un nul encourageant face à l’Ajax Amsterdam, ça a été bien plus compliqué pour les Marseillais au Parc des Princes contre le PSG. Pancho Abardonado est sur le banc depuis la démission de Marcelino mais ce dernier connaîtrait déjà la fin de son intérim.

En effet, d’après les informations de La Provence, l’Olympique de Marseille compterait sur le coach marseillais jusqu’au déplacement au Havre après le match à Monaco et la réception de Brighton. Cela coïncide avec une trêve internationale qui intervient au début du mois d’octobre, date à laquelle les dirigeants marseillais espèrent annoncer l’arrivée du nouvel entraîneur.

Galtier a été contacté par Pablo Longoria d’après RMC

