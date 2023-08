Le plan de Longoria et Marcelino pour la fin du Mercato ! Ça se confirme pour Alexis Sanchez ! Le point sur la piste Amiri. Les 3 infos mercato OM de ce lundi !

Tous les soirs FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce lundi : Le plan de Longoria et Marcelino pour la fin du Mercato ! Ça se confirme pour Alexis Sanchez ! Le point sur la piste Amiri.

Le marché des transferts fermera ses portes dans 10 jours. Les dirigeants de l’OM s’activent toujours pour renforcer l’équipe de Marcelino. Deux postes sont ciblés prioritairement.

L’Olympique de Marseille a vécu une semaine particulièrement compliquée sur le plan sportif avec l’élimination lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions et le match nul concédé à Metz. Deux matchs lors desquels le club marseillais a été malmené par l’arbitrage certes, mais qui ont aussi montré des manques dans l’effectif olympien qu ‘il faudra combler avant la fin du mercato.

En conférence de presse l’entraîneur olympien Marcelino n’a d’ailleurs pas hésité à pointer du doigt les limites de son groupe : « Le match de demain sera difficile (ndlr : le match face à Metz), la saison va être longue, on va souffrir, ce n’est pas possible de ne pas souffrir contre un promu qui joue à domicile. Surtout avec une défaite qui a été un coup dur. On a un effectif qui ne permet pas d’avoir la possibilité d’avoir des joueurs du même niveau à un même poste. Il faut qu’on se concentre jusqu’à fin août sur la Ligue 1 ».

Le journal La Provence évoque ce lundi la dernière ligne droite du mercato de l’OM mettant en lumière les efforts en cours pour deux nouvelles recrues.

Une priorité serait l’acquisition d’un latéral droit pour soutenir Jonathan Clauss, ainsi qu’un attaquant polyvalent capable d’animer le poste de milieu/ailier gauche.

Toutefois, Nadiem Amiri ne serait pas dans les plans de la direction marseillaise malgré les spéculations qui circulent autour de son nom ces derniers jours.

Alexis Sanchez veut retrouver l’Inter. Giuseppe Marrota, le directeur sportif de l’Inter, a confirmé que le Chillien souhaite revenir en Italie selon Fabrizio Romano.

Sanchez ne veut que l’Inter. C’est le souhait de l’ancien Olympien selon le directeur sportif des Nerazzurri, Giuseppe Marrota. « Sanchez a envie de revenir ici. », a confié le dirigeant italien à Fabrizio Romano. Voilà qui éloigne encore un peu plus Alexis Sanchez d’un retour à l’OM.

Alexis Sánchez could return to Inter, as CEO Marotta confirms: “Correa wants to have more space and yes, Sánchez is keen on returning here”. 🔵🇨🇱

“Alexis sent us clear messages about his desire to re-join Inter, it’s true”. pic.twitter.com/uGLpt3DL9e

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2023