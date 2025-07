Le point mercato de De Zerbi, attente pour Auba et coup de théâtre pour Aguerd ? Les 3 infos mercato OM de ce mardi

Retrouvez ci-dessous les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité du mercato de l’OM ce mardi 22 juillet 2025.

De Zerbi ravi de voir les cadres rester et satisfait des premières recrues !

Alors que le mercato estival bat son plein, l’Olympique de Marseille s’attèle d’abord à consolider ses bases avant de penser aux renforts. Dans un entretien accordé au journal L’Équipe, l’entraîneur marseillais Roberto De Zerbi a insisté sur l’importance d’avoir conservé les cadres de l’effectif, première étape essentielle selon lui pour bâtir une équipe compétitive.

« D’abord parce que nous avons confirmé des joueurs très importants. Höjbjerg, Adrien Rabiot, Greenwood, Balerdi, et d’autres aussi qui avaient des possibilités, comme Rowe, qui n’était pas titulaire mais qu’il est important de garder », a expliqué le technicien italien.

Confronté à l’intérêt de plusieurs clubs pour ses éléments majeurs, De Zerbi se réjouit de l’attitude de ses joueurs. « La priorité, c’était de garder les cadres ? Oui. Ils avaient des possibilités, pourtant. Rabiot a eu des contacts et même très intéressants, et il s’est comporté comme un monsieur car il n’a même pas voulu les considérer. Höjbjerg aussi a eu des contacts, Balerdi a eu des contacts », a-t-il poursuivi, soulignant l’engagement de ses hommes.

Outre les prolongations, le coach phocéen s’est montré satisfait des premières arrivées. CJ Egan-Riley (22 ans) et Angel Gomes (24 ans), tous deux libres, sont venus renforcer l’effectif. « Ce sont deux chefs-d’œuvre de Benatia », a salué De Zerbi à propos de son directeur sportif. Le recrutement du défenseur Medina, profil jugé taillé pour le Vélodrome, est également perçu comme un renfort stratégique.

Avec une ossature stabilisée et des recrues ciblées, l’OM pose les fondations de sa saison 2025-2026. Mais le chantier est loin d’être terminé. « Et maintenant, nous avons encore pas mal de choses à faire », a conclu l’entraîneur. Il a aussi évoqué le départ de Valentin Rongier, qu’il regrette…

Cette volonté de continuité et de cohérence dans le projet semble tracer une ligne claire dans le mercato marseillais, avant d’éventuelles dernières manœuvres en août.

Arrivée retardée pour Auba

L’Olympique de Marseille a annoncé ce mardi après-midi le report de l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, initialement attendue à 19h15 à Marignane, où plusieurs dizaines de supporters s’étaient déjà mobilisés. Il s’agit d’un contretemps logistique qui retarde la signature de ce qui devait être la quatrième recrue estivale du club.

Le club phocéen a indiqué : « L’Olympique de Marseille informe ses supporters et les médias que l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang initialement prévue aujourd’hui, mardi 22 juillet, à 19h15, à l’aviation générale de l’aéroport de Marignane est reportée à une date ultérieure. Le club travaille en étroite collaboration avec toutes les parties concernées afin de finaliser cette arrivée dans les meilleures conditions et dans les plus brefs délais. Nous remercions nos supporters pour leur compréhension et leur patience. »

Ce report intervient alors que l’ancien capitaine du Gabon s’apprêtait à effectuer son retour en Ligue 1, dix ans après son départ de l’AS Saint-Étienne. Libre après la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille, l’attaquant de 35 ans est attendu pour renforcer l’attaque marseillaise et apporter son expérience au groupe dirigé par Roberto De Zerbi.

En interne, l’optimisme reste de mise. Aucun problème contractuel ou médical ne semble compromettre l’issue positive de ce dossier. L’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang à Marseille devrait être finalisée dans les prochains jours, sauf revirement inattendu. Le joueur devrait parapher un contrat de deux ans, assorti d’une option pour une saison supplémentaire.

Après Gomes, Egan-Riley et Medina, l’international gabonais viendrait étoffer un effectif en pleine reconstruction, à trois semaines du début de la saison de Ligue 1.

West Ham voulait vendre Aguerd pour 23M€, mais veut finalement le conserver ?

L’Olympique de Marseille voit son dossier prioritaire en défense se complexifier d’avantage. Alors que Nayef Aguerd semblait ouvert à un transfert vers la Canebière malgré beaucoup de sollicitations, West Ham aurait finalement décidé de conserver l’international marocain. Une volte-face qui freine un dossier déjà ralenti par les exigences de ses représentants.

Selon Atlas Eleven, « la situation de Nayef Aguerd a changé à West Ham : Graham Potter souhaite le conserver, et le joueur, initialement peu séduit par le projet de David Moyes, n’exclut plus totalement de rester. » Le nouvel entraîneur des Hammers aurait ainsi redistribué les cartes, modifiant l’attitude du club londonien vis-à-vis d’un joueur qu’il était jusque-là disposé à vendre.

L’OM en avait fait sa priorité pour solidifier sa défense. Le profil du défenseur central, expérimenté, leader naturel et capable de guider une ligne défensive jeune, correspond parfaitement aux attentes de Roberto De Zerbi. Revenu d’un prêt convaincant à la Real Sociedad, Aguerd se voyait déjà comme le futur patron de l’arrière-garde olympienne.

Mais malgré cette volonté partagée, les négociations stagnent. Les agents du joueur disposent de beaucoup d’offres. D’après Lions de l’Atlas, le Bayer Leverkusen, l’Atlético de Madrid, ainsi que plusieurs clubs de Premier League s’intéressent au joueur, sans toutefois avoir formulé d’offre concrète.

L’OM, de son côté, reste en position, sans pour autant céder à la pression. Conduit par Medhi Benatia, le club avance prudemment. Le recrutement de CJ Egan-Riley et de Facundo Medina a commencé à remodeler la défense, mais le besoin d’un leader axial reste urgent. Leonardo Balerdi a besoin d’un renfort en plus de son compatriote débarqué de Lens.