Le superbe but de Dieng, l’avenir de Saliba et la réaction de Sampaoli… Les 3 infos OM de ce jour !

Strasbourg – OM (0-1) : Le superbe but de Dieng sur un retourné !

Mercato OM : Saliba est clair concernant son avenir !

OM – Sampaoli : « Un super match dans un endroit pas évident »

Strasbourg – OM (0-1) : Le superbe but de Dieng sur un retourné !

L’OM avait bien du mal face à Strasbourg ce dimanche. Mais à l’heure de jeu, c’est le plan de jeu mis en place par Sampaoli qui a fonctionné. Très maladroit jusque là, Bamba Dieng a transformé un bon centre de Luis Henrique en but. D’un superbe retourné acrobatique, l’ailier droit a ouvert le score !

Mercato OM : Saliba est clair concernant son avenir !

En prêt sec à l’Olympique de Marseille en provenance d’Arsenal, William Saliba n’a aucune certitude de rester au club. Interrogé à ce sujet au micro de RTL, l’international Espoir français a botté en touche.

L’Olympique de Marseille a recruté beaucoup de joueurs lors du mercato estival. Plusieurs sont venus en prêt mais un seul n’a pas d’option d’achat : William Saliba.

Je ne préfère pas évoquer mon avenir — Saliba

Après des débuts remarqués sous le maillot bleu et blanc, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne appartient toujours à Arsenal qui pourra le récupérer à la fin de la saison. Interrogé au sujet de son avenir au micro de RTL, William Saliba n’a pas souhaité affirmer ou infirmer s’il restait à Marseille. Au contraire, le Français préfère ne pas évoquer ce sujet et veut se concentrer sur les prochains matchs.

« Je ne préfère pas évoquer mon avenir, mais je suis très bien ici. Je ne regrette pas mon choix. Je suis très heureux depuis le premier jour. J’ai un an ici et je vais tout donner. » William Saliba – Source : RTL (11/12/21)

OM – Sampaoli : « Un super match dans un endroit pas évident »

L’Olympique de Marseille s’est imposé face au RC Strasbourg (0-2) à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1 . Une victoire importante pour l’OM qui reprend la deuxième place de Ligue 1 grâce notamment un but somptueux de Bamba Dieng. L’entraineur argentin Jorge Sampaoli a donné son sentiment sur la prestation de son équipe au micro de Canal + juste après la rencontre.

La réaction à chaud du coach argentin de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli au micro de Canal + juste après la victoire de l’OM contre Strasbourg ce dimanche (0-2)/

« C’est une victoire difficile car il y avait beaucoup de fatigue dû aux autres matchs. Il a fallu gagner tactiquement face à cette pression que nous mettait Strasbourg. Donc on a fait un super match dans un endroit pas évident. Dieng a eu plusieurs occasions mais là c’était vraiment un but incroyable. (…) Le vrai style de l’OM, un jeu finalement plus sobre et efficace ? Non, chaque match est différent. Aujourd’hui ça a été un match très difficile , il y a des moments où l’on a été dominé et on a été obligé de jouer un peu plus derrière mais concernant le jeu je resterait plutôt sur la première mi-temps du dernier match que sur celui ci ma Chaque match est différent Jorge Sampaoli Source Canal + Sport