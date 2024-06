L’énorme surprise De Zerbi, ça chauffe pour Vitinha et grosse offre pour Aubameyang… Les 3 infos OM de ce jeudi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Coup de tonnerre pour l’entraîneur : De Zerbi in, Conceição out ? Aubameyang vers l’Arabie Saoudite ? Fabrizio Romano confirme pour Vitinha…

Mercato OM : De Zerbi nouvelle priorité !

Alors qu’un accord semblait tout proche avec Sergio Conceiçao, le média Sportitalia a annoncé que Roberto De Zerbi est tout proche de s’engager avec l’OM ! Une information confirmé par RMC !

Le journaliste spécialisé dans le mercato pour RMC, Fabrice Hawkins a confirmé les négociations avancées avec De Zerbi. L’option Conceiçao serait refroidie. « Roberto de Zerbi est la priorité de l’OM. Négociations avancées mais pas encore d’ accord total. L’ OM aimerait lui offrir 3 ans de contrat. La piste Sergio Conceiçao s’est refroidie ! »

Contrat de 3 ans proposé à De Zerbi !

🚨Roberto de Zerbi est la priorité de l’OM ➡️ Négociations avancées mais pas encore d’ accord total 🔹L’ OM aimerait lui offrir 3 ans de contrat. 🔹La piste Sergio Conceiçao s’est refroidie pic.twitter.com/uZ4Os3Ijqk — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 13, 2024



En effet, selon Michele Criscitiello de SportItalia, « Mariage surprise pour Roberto De Zerbi : « Marseille a accéléré pour l’ancien joueur de Brighton, qui aimait le court, voyant l’expérience en Ligue 1 comme une avancée supplémentaire pour sa carrière. Les deux parties sont très proches. » Le média précise d’ailleurs « Le désormais ancien manager de Brighton est proche de l’OM, ​​qui a accéléré ces dernières minutes. De Zerbi a accepté le projet marseillais, voyant dans la possibilité d’accéder à la Ligue 1 une avancée dans sa carrière. Celle en France serait la troisième expérience consécutive à l’étranger pour l’entraîneur de Brescia qui, après le Shakhtar Donetsk et Brighton, a choisi Marseille pour faire un pas en avant dans sa carrière. »

Le désormais ancien manager de Brighton est proche de l’OM

ESCLUSIVA: DE ZERBI- MARSIGLIA VICINISSIMI Matrimonio a sorpresa per Roberto De Zerbi: il Marsiglia, ha accelerato per l’ex Brighton, che ha gradito la corte, vedendo l’esperienza in Ligue 1 come un ulteriore passo in avanti per la sua carriera. Parti vicinissime. #sportitalia — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) June 13, 2024

ESCLUSIVA SPORTITALIA‼️ Matrimonio a sorpresa per Roberto De Zerbi: il Marsiglia, ha accelerato per l’ex Brighton, che ha gradito la corte, vedendo l’esperienza in Ligue 1 come un ulteriore passo in avanti per la sua carriera. Parti vicinissime ⚽️#sportitalia #dezerbi pic.twitter.com/RxUf3eugH1 — Sportitalia (@tvdellosport) June 13, 2024

Mercato OM : Grosse offre pour Aubameyang ?

Alors que le joueur avait annoncé à la fin de la saison vouloir rester à l’OM, son salaire XXL pourrait s’avérer contraignant pour le club. Sans coupe d’Europe la saison prochaine, il n’est pas impossible de voir Aubameyang payer les frais de ces derniers mois. Alors que le profil du joueur est pisté depuis longtemps en Arabie Saoudite, ce serait le club Al-Shabab qui pourrait tenter le coup.

Grand artisan de la petite épopée européenne de l’OM, Aubameyang aura signé une de ses meilleures saisons sur le plan personnel. Meilleur buteur d’Europa League et du club cette saison, le gabonais a réussi à se relancer à bientôt 35 ans. Malgré cela, l’absence de compétition européenne et son salaire ultra conséquent pour le club pourrait peut-être le pousser à quitter la cité phocéenne, un an seulement après son arrivée.

Direction l’Arabie Saoudite ?

Si plusieurs clubs européens sont attentifs à l’évolution du dossier, la piste la plus crédible de signer l’attaquant serait Al-Shabab, un des gros clubs d’Arabie Saoudite. Comptant déjà quelques gros noms dans ses rangs comme Ivan Rakitić, Yannick Carrasco ou encore Romain Saïss, le club n’avait pas réussi à obtenir mieux que la 8ème place en championnat cette saison. L’arrivée d’Aubameyang pourrait être la clé qui leur a manqué.

Selon Ben Jacobs, « Al-Shabab a ajouté Pierre-Emerick Aubameyang et Che Adams à leur liste de cibles, aux côtés de Rafa Silva. Al-Shabab a été l’un des clubs saoudiens les plus actifs cet été et espère désormais recruter au moins deux grands noms dans les semaines à venir. Aubameyang est une cible saoudienne de longue date. »

Aubameyang est une cible saoudienne de longue date

🚨 Exclusive: Al-Shabab have added Pierre-Emerick Aubameyang and Che Adams to their list of targets, alongside Rafa Silva. Al-Shabab have been one of the most active Saudi clubs so far this summer and are now hoping to bring in at least two big names in the coming weeks.… pic.twitter.com/kpAL2gihXo — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 12, 2024



Aubameyang aurait déjà fait son choix

Cependant, comme il l’avait déjà annoncé à la fin du dernier match de Ligue A contre le Havre, Aubameyang souhaite poursuivre son aventure à l’OM la saison prochaine. Conscient de son apport offensif et des recors battus cette saison, devenant le 2ème meilleur buteur sur une saison au 21ème siècle, derrière Didier Drogba, l’attaquant gabonais se sent prêt à rester et relever le défi. Une décision qui devrait devenir officielle avec l’arrivée imminente du futur coach.

Mercato OM : Fabrizio Romano confirme pour Vitinha (et donne des détails)

Vitinha devrait bien s’engager avec le Genoa (presque) définitivement. L’attaquant portugais devrait repartir en prêt en Italie avec une prise en charge complète de son salaire, Fabrizio Romano livre des informations concernant l’option d’achat qui ne sera pas complétement obligatoire…

Selon Fabrizio Romano, Vitinha va bien rester au Genoa. Cependant, cela devrait se faire dans le cadre d’un prêt avec option d’achat pouvant devenir obligatoire. « Le Genoa et l’OM sont désormais sur le point de finaliser l’accord sur un nouveau prêt pour Vitinha. Le salaire sera couvert par Gênes, il y aura une clause d’option d’achat incluse avec la possibilité de la rendre également obligatoire. »

Salaire couvert par le Genoa, option d’achat en partie obligatoire ?

🔴🔵 Genoa and OM are now close to completing the agreement on new loan for Vitinha. The salary will be covered by Genoa, there will be buy option clause included with possibility to make it also mandatory. pic.twitter.com/yDIsFWWSYQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2024

Après des semaines très difficiles à l’OM, Vitinha a rejoint le Genoa où il a retrouvé des couleurs. Le journaliste Gianluigi Longari de Sportitalia explique que le club italien a trouvé un accord avec l’OM pour le transfert permanant de l’attaquant portugais qui était alors prêté. Une bonne nouvelle pour les trois parties !

#Genoa accordo definito per la permanenza di #Vitinha dall’OM — Gianluigi Longari (@Glongari) June 12, 2024

« Ici, il y a des gens qui m’aiment, me soutiennent et m’aident »

Dans un entretien publié par la Gazzetta dello Sport, la recrue la plus chère de l’histoire du club s’est livré sur son aventure marseillaise.

« Quand je suis allé à l’Olympique de Marseille, c’était la première fois que je sortais de ma zone de confort et c’était aussi ma première expérience à l’étranger. Mais ce n’est pas tout : j’ai ressenti le poids supplémentaire du prix de mon transfert (32 M€, ndlr), ce qui a eu un effet négatif. Il y avait énormément de pression sur moi, ainsi que l’apprentissage d’une nouvelle langue, l’adaptation à la vie dans un nouveau pays et quelques difficultés familiales. Je considère toujours cette année comme fructueuse. Mais en janvier, j’ai senti que je devais partir et j’ai pensé que c’était le meilleur endroit pour me retrouver »

Avant de poursuivre en lançant une pique au club phocéen : « Ici, il y a des gens qui m’aiment, me soutiennent et m’aident. Cela représente beaucoup. Il y a un potentiel inexprimé, mais c’est aussi une question de philosophie et de méthode. Beaucoup de clubs achètent des joueurs pour obtenir des résultats immédiats. Au Genoa, ce n’est pas comme ça : le club vous suit, vous aide, et cela permet au groupe de grandir. »