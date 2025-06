Lens fixe le prix pour Medina, officialisation pour Luis Henrique et De Zerbi refuse ce cador anglais… Les 3 infos mercato OM du jour !

Voici les trois infos qu’il ne fallait pas manquer ce samedi 7 juin 2025 ! Au programme ce soir : Lens révèle le prix élevé attendu pour Medina, c’est officiel pour Luis Henrique et De Zerbi a refusé les avances d’un gros club anglais !

L’OM semble avoir jeté son dévolu sur le défenseur Facundo Medina pour en faire sa priorité en défense. Alors que les Marseillais cherchent à renforcer considérablement ce secteur, Lens aurait fixé son prix pour son joueur qu’ils ne comptent pas laisser partir à petit prix.

C’est sûrement l’un des dossiers les plus chauds de ce début de mercato à l’OM. Alors que le club cherche à se renforcer en défense et ainsi régler l’un des gros points noirs de la saison, la recherche de défenseur confirmé a commencé depuis plusieurs jours. Souhaitant rebâtir ce secteur presque entièrement en vue de la saison prochaine, l’OM cherche celui qui viendra accompagner Léo Balerdi, une des seules satisfactions dans ce domaine.

Et alors que le principal prétendant à ce poste semblait avoir été identifié en la personne d’Aymeric Laporte, le vent aurait tourné depuis quelques jours. En effet, la complication sur ce dossier a dû obliger les dirigeants marseillais a changé leur fusil d’épaule et chercher d’autres pistes. Et un des noms identifiés à ce poste est Facundo Medina, défenseur argentin de Lens. Cependant, étant toujours sous contrat, l’opération pourrait être assez coûteuse alors que Lens a fixé son prix.

A lire aussi : Mercato OM : Le nombre minium de recrues attendues cet été !

Bien que l’OM se soit aussi positionné sur Aguerd, défenseur expérimenté de West Ham, Medina est une des priorités alors qu’il pourrait également évoluer en tant que latéral gauche. Cette polyvalence défensive et son âge relativement jeune (26 ans) font que Lens demanderait 25 millions d’euros pour l’Argentin, d’après L’Équipe. Une somme importante pour l’OM, assez loin de la bonne opération Laporte qui serait arrivé libre.

Cependant, Medina est un joueur qui plaît beaucoup aux dirigeants marseillais qui en ont fait une de leurs priorités en ce début de mercato. L’Argentin semble de son côté emballé par le projet alors qu’il est pratiquement sûr qu’il devrait partir cet été. Et si l’OM est adepte des bonnes opérations à moindre coût, il semble que pour cette fois il faille mettre la main à la poche. Un dossier qui semble avancé sur la bonne voie donc, mais dont on devra attendre encore un peu avant de connaître le dénouement.

Alors que l’issu ne faisait plus de doute concernant son dossier, Luis Henrique vient officiellement de s’engager avec l’Inter Milan ! Une officialisation qui vient donc conclure le dossier alors que les discussions duraient depuis plusieurs semaines.

Le mercato de l’OM ressemble pour l’instant à un sprint sans fin. Longoria et Benatia semblent plus que décidées à aller plus vite et le plus loin possible, en raflant le plus d’opportunité possibles et en dégraissant au maximum l’effectif afin de garder les meilleurs. Et récemment, le dossier dont le dénouement ne semblait plus faire aucun doute était celui de Luis Henrique. Après avoir passé sa visite médicale il y a quelques jours à l’Inter Milan, c’est désormais officiel.

En effet, l’OM vient d’annoncer l’officialisation du départ de Luis Henrique qui va donc bien s’engager avec l’Inter Milan. Le club récupérera une somme de 23 millions d’euros + 2 millions bonus permettant ainsi de réaliser la cinquième meilleure vente de l’histoire de l’OM. Un record mérité pour le Brésilien qui au terme d’un parcours compliqué à Marseille aura fini en beauté.

A lire aussi : Mercato OM : Une piste de l’OM suivi par un demi-finaliste de la Ligue des Champions ?

En effet, le parcours de l’ailier ne semblait pas gagner d’avance il y a encore un an. Arrivé en 2020 au club, le joueur n’aura vraiment pas marqué les esprits, avant de filer en prêt au Brésil pour une saison et demie. De retour lors de la saison 2023-2024, il aura finalement su s’imposer dans un poste de piston droit qui lui était jusque-là inconnu, sous la houlette de Jean-Louis Gasset.

Convaincu par son profil, Roberto De Zerbi aura décidé de lui faire confiance en le gardant dans son effectif et lui faisant jouer quasiment tous les matchs cette saison. Une confiance que le Brésilien aura bien rendue à son coach alors qu’il aura connu sa meilleure saison en termes de statistiques en inscrivant neuf buts et délivrant dix passes décisives. De quoi finir en beauté et laisser un bon souvenir à tout le peuple marseillais !

Alors que l’OM doit se soucier de ses recrues lors de ce mercato, le club va devoir également tout faire pour garder son entraîneur. Après la rumeur l’envoyant à l’Inter Milan, Roberto De Zerbi aurait récemment refusé les avances d’un gros club anglais.

L’OM n’a pas le temps de souffler en ce début de mercato très agité. Alors que Longoria et Benatia continuent de remuer le marché des transferts à la recherche d’un gros coup ou d’une bonne occasion, le club ne peut pas échapper à son lot de rumeur. Tandis que le club doit faire face à la concurrence concernant certains de ses tauliers cette saison comme Balerdi ou Rabiot, il va également falloir chasser ceux qui en voudraient à son coach.

Car en effet, après une saison plutôt réussi de la part des Marseillais n’ayant joué uniquement la Ligue 1 et la Coupe de France, Roberto De Zerbi attise toujours la convoitise. Possédant une très grosse côte lors de son arrivé à Marseille l’été dernier, plusieurs prétendants sont revenus à la charge en ce début de mercato. Et alors que l’Inter Milan semblait avoir le nom de l’italien dans ses petits papiers, c’est un club anglais qui serait cette fois-ci passer à l’action.

A lire aussi : Mercato OM : Une piste de l’OM suivi par un demi-finaliste de la Ligue des Champions ?

🚨⚪️ Tottenham are prepared to advance in talks with leading candidate Thomas Frank in the next days.

Spurs also approached Roberto De Zerbi in the recent days… but the Italian head coach rejected as he wants to stay at Olympique Marseille. pic.twitter.com/5BGtYGLjli

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2025