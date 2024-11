Lens OM : Florian Sotoca prévient Elye Wahi

Le RC Lens et l’Olympique de Marseille s’affrontent ce samedi au stade Bollaert dans un duel attendu de la 12e journée de Ligue 1. À l’approche de cette rencontre, Florian Sotoca, figure des Sang et Or, a évoqué avec franchise ses retrouvailles sur le terrain avec son ancien coéquipier Elye Wahi, aujourd’hui sous le maillot marseillais.

À deux jours du match phare de la 12e journée de Ligue 1 entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille, Florian Sotoca, cadre des Sang et Or, s’est exprimé sur les retrouvailles avec son ancien coéquipier Elye Wahi. Malgré son profond respect pour le joueur, il a assuré qu’il n’y aurait aucune concession sur le terrain. Sotoca a souligné le talent et le potentiel de Wahi, tout en espérant qu’il réalise une carrière à la hauteur de ses capacités. Toutefois, il a également reconnu que les importants montants de ses transferts (30 millions d’euros de Montpellier à Lens, puis 25 millions vers Marseille) ont pu freiner son épanouissement. Ce match, crucial pour les ambitions des deux clubs, promet un duel intense entre ces deux joueurs complices par le passé mais adversaires désormais, dans une rencontre déterminante pour la suite de la saison.

S’il faut lui mettre 2-3 coups, on ne s’en privera pas — Sotoca

« Il a eu un début assez difficile (à Lens). Mais en Ligue des champions, il a mis ce fameux but contre Arsenal. On était ravi de l’avoir avec nous. Dans un vestiaire c’est quelqu’un d’adorable, agréable. Il est un peu foufou. Elye, on ne peut que l’aimer. Il avait la pression de ce premier gros transfert. A Marseille ça fait un peu le même effet et il est toujours jeune. Mais je ne me fais de souci pour lui. On sait qu’il a les qualités pour réussir au plus haut niveau. Il a le temps de prouver. On sera ravi de le revoir samedi. » Et Sotoca, taquin, d’ajouter en souriant: « Ce sera notre adversaire. Il n’y aura pas de cadeau. On lui dira bonjour après le match. Pas avant. Sur le terrain, s’il faut lui mettre 2-3 coups, on ne s’en privera pas, » a ainsi déclaré le lensois en conférence de presse d’avant match.

