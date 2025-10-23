Lens – OM : Pierre Sage annonce la couleur !

Alors que Lens s’apprête à accueillir l’Olympique de Marseille ce samedi soir pour l’un des chocs de la 10e journée de Ligue 1, Pierre Sage, l’entraîneur des Sang et Or, a livré ses impressions sur cette affiche très attendue. Interrogé sur la manière d’aborder un adversaire marseillais en pleine confiance, le technicien lensois a insisté sur l’ambition de son équipe et le respect qu’il porte au collectif phocéen.

Pierre Sage : « On ne se situera jamais en victime ou en outsider »

A lire aussi : Daniel Riolo charge De Zerbi après la défaite de l’OM à Lisbonne

À deux jours du match, Pierre Sage a d’abord balayé toute idée d’infériorité face à l’OM : « Je pense que vous avez compris ma position par rapport à ça : jamais on ne se situera en victime ou en outsider d’un adversaire. On essaiera toujours de jouer pour gagner. Donc oui, on aborde ce match avec de l’ambition, et je pense que cela donnera un match ouvert. »

Des propos qui confirment l’état d’esprit offensif et conquérant prôné par le coach lensois depuis son arrivée. Face à une équipe marseillaise de Roberto De Zerbi, réputée pour son pressing haut et sa capacité à se projeter rapidement vers l’avant, Lens entend répondre par l’intensité et le jeu.

Sage sait pourtant que la tâche s’annonce complexe. L’OM reste sur plusieurs prestations solides, même si la défaite face au Sporting hier est un coup d’arrêt, et s’appuie sur un effectif riche malgré quelques blessés.

« L’OM, une équipe avec du talent et une vraie variété offensive »

Interrogé sur les points forts de son adversaire, Pierre Sage a tenu à souligner la richesse du collectif marseillais : « La complexité de cet adversaire, c’est sa variété. Ils ont beaucoup de joueurs, quasiment un effectif doublé, même s’ils ont quelques blessés actuellement. Ils sont capables d’enchaîner Ajax puis faire un très bon match contre Metz. »

A lire : Mercato OM : Endrick, une indication sur son point de chute en janvier ?

Le coach lensois a également insisté sur la qualité offensive du groupe marseillais : « C’est une équipe avec du talent et une vraie variété offensive, car leur coach aime bien alterner les organisations ou la répartition des joueurs dans une même structure pour poser des problèmes à l’adversaire. »

Sage s’attend donc à une opposition intense : « Je pense que cela va nous pousser à faire un grand match. Et comme je l’avais dit après le Paris FC, on aura à cœur d’en faire un beau, surtout devant notre public. »

Un discours ambitieux avant un Lens – OM qui promet une belle bataille tactique entre deux entraîneurs adeptes du jeu et de la prise d’initiative.

Mots-clés SEO : Lens – OM, Pierre Sage, Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, Ligue 1, match Lens OM, déclarations Pierre Sage, OM actualité.