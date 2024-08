Rowe, Gigot et Nketiah…. Les 3 infos mercato du samedi 10 aout 2024

Comme chaque jour retrouvez les 3 informations importantes concernant le mercato de l’Olympique de Marseille. Ce Samedi 10 août 2024, on évoque ainsi les dossiers Jonathan Rowe, Samuel Gigot et Nketiah.

1 – Mercato : L’OM accélère pour Jonathan Rowe ! Fabrizio Romano confirme !

Comme révélé cette semaine, Jonathan Rowe fait partie des joueurs ciblés par l’Olympique de Marseille. Le club français a entamé des discussions avec Norwich pour tenter de le recruter.

L’OM doit impérativement se renforcer en attaque. En effet, si les dirigeants marseillais ont exfiltré Aubameyang, Sarr et Ndiaye durant le mercato, ils n’ont pas encore trouvé leur successeur. A une semaine de la reprise du championnat, le temps presse. Des tractations traînent en longueur avec plusieurs cibles : Nketiah, Moukoko et Wahi, On apprenait cette semaine que l’Olympique de Marseille s’était également positionné sur Jonathan Rowe, l’ailier gauche de 21 ans de Norwich.

🚨🔵⚪️ EXCL: Olympique Marseille send formal bid to Norwich for Jonathan Rowe. He’s among targets for OM as talks took place on player side and now also club to club. pic.twitter.com/JiOagdrm6l — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2024

Selon les informations du journaliste Italien Fabrizio Romano, l’OM a transmis une offre au club anglais. Des discussions ont ainsi été entamées entre toutes les parties. Le natif de Londres pourrait être une recrue de choix pour améliorer le secteur offensif du collectif marseillais. Rowe a marqué 12 buts et a délivré 2 passes décisives, en 31 matchs joués au cours de la dernière saison.

L’Olympique de Marseille n’est pas le seul club à vouloir acquérir Jonathan Rowe. L’ailier gauche de Norwich City a aussi été repéré par Leeds United, un club de deuxième division anglaise. Le joueur de 21 ans avait déjà commencé les discussions avec le club britannique, mais la proposition de l’OM pourrait bien redistribuer les cartes. La possibilité de participer à la Ligue Europa est une opportunité que l’attaquant de 21 ans pourrait saisir.

2 – Mercato OM : ça bouge pour Gigot !

Le défenseur de l’Olympique de Marseille Samuel Gigot fait partie des joueurs sur lesquels Roberto De Zerbi ne compte pas cette saison. Le natif d’Avignon serait dans le viseur d’un grec.

Quel avenir pour Samuel Gigot. Écarté du groupe dès le début de la préparation estivale, le défenseur originaire d’Avignon fait partie du fameux « loft ». Comme Jordan Veretout, Paul Lopez, ou Chancel Mbemba, il a été prié de se trouver une porte de sortie cet été. Selon les informations du journaliste de RMC Sport Sacha Tavolieri, il serait dans le viseur du Paok Salonique. « Le défenseur français a été mis sur la liste des transferts par l’OM et a reçu son bon de sortie. De premiers contacts ont été amorcés par les grecs afin de prendre la température sur les conditions d’un deal cet été, » explique t-il ainsi sur son compte twitter.

🇬🇷🔲 EXCL. Le #PAOK Salonique à fond sur Samuel Gigot! ⚪️🔵 Le défenseur français a été mis sur la liste des transferts par l’#OM et a reçu son bon de sortie. 🗣️ De premiers contacts ont été amorcés par les grecs afin de prendre la température sur les conditions d’un deal cet… pic.twitter.com/9jdopQ2sNJ — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 9, 2024

3 – Mercato OM : ça bouge pour Nketiah !

Le feuilleton interminable de Nketiah n’en finit plus. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille n’ont pas abandonné l’idée de recruter l’attaquant d’Arsenal. Les négociations se poursuivent.

Comme annoncé ces derniers jours, les pourparlers entre l’OM et Arsenal ont repris pour tenter de trouver un accord sur le montant du transfert. Après avoir fixé un tarif prohibitif d’environ 50 millions d’euros, les gunners ont accepté de revoir leurs prétentions fortement à la baisse. Un montant autour de 30 millions d’euros pourrait suffire. Ce prix demeure toutefois encore trop élevé pour Marseille.

Cela n’empêche donc par les olympiens de poursuivre les négociations. Selon les informations du média britannique TEAMtalk, les agents de l’attaquant ont même fait le déplacement jusqu’à Marseille pour tenter de finaliser un accord. Reste donc désormais à savoir jusqu’à quel prix l’OM est prêt à mettre sur ce dossier.