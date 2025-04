Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche :

Lizarazu : “Les défenseurs marseillais n’ont pas cette qualité…”

Autrefois solide et impérial à l’extérieur en première partie de saison, l’OM n’y arrive plus en dehors de ses bases. Avec 4 revers de suite et 12 buts encaissés depuis 4 matchs loin du Vélodrome, l’OM est devenu la pire équipe du championnat à l’extérieur. Pour l’ancien phocéen, Bixente Lizarazu, le secteur défensif marseillais n’est pas le plus compatible avec les principes de Roberto De Zerbi…

Meilleure équipe d’Europe à l’extérieur en première partie de saison, à pire formation du championnat en dehors de ses bases depuis janvier, la chute est décidément brutale pour De Zerbi et ses hommes qui n’y arrivent plus depuis 2 mois. Le champion du monde 1998, Bixente Lizarazu pointe du doigt les éléments défensifs de l’effectif marseillais.

“Ils ne sont pas adaptés au style de De Zerbi !”

A l’occasion de l’émission Téléfoot, diffusé ce dimanche, la légende du Bayern Munich a évoqué les grosses carences défensives de l’OM en ciblant le secteur défensif mis à disposition de l’entraineur lombard :

“Je pense qu’ils ont un très gros problème défensif depuis le début de la saison et notamment par rapport à la volonté de jouer de De Zerbi, c’est-à-dire par exemple le fait de vouloir relancer proprement depuis la défense, je pense que les défenseurs marseillais n’ont pas cette qualité de relance. Ils n’ont pas finalement ce profil qui va bien au jeu de De Zerbi, ça c’est une première problématique et puis la 2e c’est la qualité défensive pure, sur les buts qui prennent contre Monaco ils sont en supériorité numérique 2 fois et pourtant ils prennent ces buts donc je pense que pour la saison prochaine il va falloir qu’ils revoient totalement le système défensif.”

L’analyse de @BixeLizarazu sur les difficultés de l’OM, notamment dans le secteur défensif. pic.twitter.com/fwE7F4BXjf — Téléfoot (@telefoot_TF1) April 13, 2025

Greenwood porté disparu…

L’Olympique de Marseille a de nouveau vécu un nouveau match compliqué en s’inclinant copieusement 3 – 0 contre l’AS Monaco. Voici la note et l’appréciation de Mason Greenwood lors de cette rencontre de la 29e journée de Ligue 1.

Pour cet affrontement face aux Monégasques, De Zerbi avait décidé d’aligner l’anglais sur l’aile droite de l’attaque phocéenne, son poste habituel.

Bien que l’OM soit correctement rentré dans son match avec une grosse possession de balle (plus de 60%) et quelques occasions, elle a cruellement manqué de solidité défensive et s’est montré en difficulté sur chaque attaque monégasque. Score final 3 – 0 pour Monaco qui, sans faire son plus beau match, a fait plier un OM définitivement malade.

La note de Mason Greenwood : 2/10

Son appréciation

Aligné sur l’aile droite de l’attaque phocéenne, l’anglais a de nouveau grandement déçu hier. S’il a tenté de se montrer dangereux par quelques frappes trop molles (52e ,53e) il accuse toutefois des statistiques techniques glaçantes pour un joueur de son calibre. 18 pertes de balle, 0 duel gagné et 0 dribbles réussis. Le joueur que l’on voyait en début de saison semble donc définitivement s’être éteint et c’est assez frustrant lorsque l’on connait ses qualités footballistiques…

Les notes des médias

Note de La Provence 1/10 Aussi doué peut-il être (quand il en a envie, et c’est de plus en plus rare), l’ancien Mancunien exaspère par son dilettantisme. Il faut vraiment avoir envie de faire les efforts pour lui, surtout quand il est dans un mauvais jour comme ce samedi à Louis-II. Il a buté deux fois sur Kohn (52, 53). Pour le reste ? C’était le néant. Note de Maxifoot 3/10 Comme son équipe, l’Anglais n’a pas surfé sur son bon match face à Toulouse. Bousculé physiquement en première période, l’attaquant marseillais a subi dans les duels et fait trop peu de différences. On ne l’a pas beaucoup plus vue dans le second acte. Note de FootMercato 3/10 Auteur d’un petit bijou la semaine passée contre Toulouse, l’ex-ailier de Manchester United a connu une rencontre très (très) compliquée. Peu trouvé et pris sur ses rares initiatives, il a trop souvent subi l’intensité asémiste. Coupable d’un gros déchet technique (18 ballons perdus), il était cependant tout proche d’égaliser mais tombait sur le portier monégasque (52e, 53e). Trop peu impliqué pour le reste, il a encore déçu.

Murillo à contre sens…

L’Olympique de Marseille a de nouveau vécu un nouveau match compliqué en s’inclinant copieusement 3 – 0 contre l’AS Monaco. Voici la note et l’appréciation d’Amir Murillo lors de cette rencontre de la 29e journée de Ligue 1.

Pour cet affrontement face aux Monégasques, De Zerbi avait décidé d’aligner le Panaméen d’entrée de jeu sur le flanc droit d’une défense à trois également composée de Kondogbia et de Garcia.

Bien que l’OM soit correctement rentré dans son match avec une grosse possession de balle et quelques occasions, elle a cruellement manqué de solidité défensive et s’est montré en difficulté sur chaque attaque monégasque. Score final 3 – 0 pour Monaco qui, sans faire son plus beau match, a fait plier un OM définitivement malade.

La note de d’Amir Murillo : 2,5/10

Son appréciation

Aligné dans une défense à trois aux côtés de Kondogbia et Garcia, le Panaméen a vécu un après-midi compliqué. S’il n’est pas directement impliqué sur l’ouverture du score monégasque (33e), il a ensuite sombré en seconde période comme la majorité de ses partenaires. Auteur de plusieurs relances ratées dont une qui manque de coûter un but à son équipe sans un superbe arrêt de Rulli (57e), il s’est montré beaucoup trop faible techniquement dans l’ensemble. En manque total de rythme, l’ancien d’Anderlecht a ainsi rendu une copie plus qu’insuffisante, à l’image du secteur défensif de l’OM depuis quelques semaines…

Les notes des médias