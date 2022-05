Les adieux de Kamara, retournement de situation pour Harit, record au Vélodrome ! Les 3 infos OM de ce samedi

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : Les adieux de Kamara, retournement de situation pour Harit, record au Vélodrome !

Mercato OM : Retournement de situation pour Amine Harit?

Alors qu’il martèle depuis des semaines qu’il souhaite rester à l’Olympique de Marseille, Amine Harit pourrait finalement quitter le club dès la fin de saison. Ce match face à Strasbourg pourrait être son dernier !

L’Olympique de Marseille a recruté Amine Harit au mercato d’été 2021 afin de renforcer l’aspect offensif de l’équipe de Jorge Sampaoli. Le coach argentin a pu compter sur le Marocain à quelques reprises mais il n’a pas réussi à être très constant dans ses performances.

Capable du meilleur comme du pire, il n’aura que moyennement convaincu la direction ainsi que les supporters marseillais. Selon Bild Sport en Allemagne, Schalke 04 ne serait pas contre un départ définitif du milieu offensif.

*** BILDplus Inhalt *** Es geht um Harit! – Schalkes 10-Mio-Streit https://t.co/dyGYJhFuDL #BILDSport — BILD Sport (@BILD_Sport) May 18, 2022

Longoria s’active pour lui trouver un remplaçant

L’OM envisagerait un second prêt mais ne semble pas prêt à lâcher les 10 millions d’euros réclamés par le club allemand qui va monter en Bundesliga. Des informations confirmées par Les Lions de l’Atlas, un média spécialisé dans l’actualité du football marocain.

Cette demande de Schalke 04 aurait refroidi Pablo Longoria. Ce dernier tenterait donc de s’activer pour lui trouver un remplaçant. Harit quand à lui a toujours explicité son envie de rester à l’Olympique de Marseille. Il aurait des intérêts d’autres clubs en Europe, comme Villarreal en Espagne.

Amine Harit sur le départ? – 🦁

Le lion de l’Atlas prêté par Schalke 04 sans option d’achat semble s’éloigner de l’OM pour la saison prochaine….

#AmineHarit

En savoir plus :https://t.co/v4QfzEJ3EO pic.twitter.com/S29F8C9Mif — Lions de l’Atlas (@lionsdelatlass) May 20, 2022

Dire que je n’ai pas envie de rester ici serait mentir, car c’est un grand club ! — Harit

Dans un entretien pour le Dauphiné Libéré, le milieu offensif a réaffirmé qu’il se sent bien à l’OM mais il confirme également l’intérêt d’autres clubs en Europe. A voir si Schalke 04 se résoudra à le lâcher aux Marseillais ou s’il visera au contraire le club le plus offrant. Villarreal a récemment été cité comme l’un des prétendants pour récupérer Amine Harit.

« Je me sens bien ici. Après, je ne pourrais pas répondre : ça ne dépend pas que de moi. Je n’ai pas envie de me mettre quelque chose en tête, que ça ne se fasse pas et que je me retrouve dégoûté. Dire que je n’ai pas envie de rester ici serait mentir, car c’est un grand club ! Aller jouer la prochaine Ligue des Champions, on ne va pas cracher dessus. D’autres clubs sont intéressés. Il y a Schalke, des aspects vont rentrer en compte donc on verra, pourquoi pas. Il y a des chances (sourire). Amine Harit « Source: Dauphiné Libéré (02/05/2022)

OM : Les supporters marseillais ont été au rendez-vous cette saison !

L’Olympique de Marseille n’a plus rien à prouver concernant ses supporters ! Cette saison après des mois de galère avec le COVID, ils ont été présents au Vélodrome ! La moyenne de spectateurs est l’une des meilleurs de l’histoire !

Cette saison, l’Olympique de Marseille a pu compter sur ses supporters après une saison et demie difficile avec le COVID et les restrictions. Cette présence s’est d’ailleurs ressentie dans les statistiques ! En effet, comme l’explique RMC Sport dans un article publié sur le site ce vendredi, l’affluence moyenne fait partie des meilleurs de l’histoire de l’Olympique de Marseille !

57 000 spectateurs en moyenne au Vélodrome !

Pourtant cette saison, deux matchs sont venus faire baisser ce beau nombre de 57 000 spectateurs en moyenne : OM-Troyes, le 28 novembre où un huis clos a été imposé, ou encore une jauge réduite pour cause de COVID le 16 janvier avec 5000 personnes pour un OM – LOSC.

Ce samedi soir encore, près de 65 000 spectateurs sont attendus au Stade Vélodrome pour la dernière rencontre de la saison face à Strasbourg. Ce match est d’une importance capitale pour les Olympiens afin d’aller chercher une qualification directe en Ligue des Champions ou en barrages.

🔵⚪️ L’affluence moyenne de l’enceinte marseillaise atteint quasiment 57.000 personnes, l’une des meilleures moyennes de l’histoire du club.https://t.co/OCATOlTRR6 — RMC Sport (@RMCsport) May 20, 2022

Déclarations d’avant-match

« La meilleure manière de préparer ce match est de savoir quel type de match ce sera. En cette fin de saison, on va avoir besoin de montrer notre meilleur visage, on a travaillé cette semaine sur différentes structures, défensives comme offensives. On a travaillé sur plusieurs situations qui nous ont inquiété tout au long de cette semaine ». Jorge Sampaoli – Source: Conférence de Presse (12/05/2022) « Pour le match de samedi ? Il est clair que Strasbourg n’a rien à perdre. Contrairement à l’OM, qui a passé presque toute la saison à la deuxième place. Le Stade sera plein à craquer. La pression est sur l’OM. Pour nous, c’est un match formidable à jouer (…) J’ai demandé la même chose à Julien Stephan qu’à Thierry Laurey. En dehors du maintien bien sûr, l’objectif prioritaire n’est pas le classement, mais remplir le stade, avec une équipe dynamique pour avoir un public heureux. » Marc Keller – Source: Le quotidien du sport (19/05/2022)

