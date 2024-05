Les annonces de Longoria, Haise répond sur son avenir, Fonseca reste flou… Les 3 infos OM de ce lundi ! 

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : es annonces de Longoria, Haise répond sur son avenir, Fonseca reste flou…

L’OM ne jouera pas de Coupe d’Europe la saison prochaine et a clairement raté sa saison. Le président de l’OM, Pablo Longoria s’est exprimé en zone mixte après la victoire de son équipe face au HAC dimanche, il a annoncé du changement !

Comment analysez vous la saison ?

Pablo Longoria : « Finir 8e de Ligue 1 du championnat ce n’est pas acceptable c’est inadmissible. J’ai un sentiment de déception comme tout le monde. On doit faire notre autocritique, on a déjà analysé et on va continuer. Maintenant il est temps de reconstruire la saison prochaine. On a la tête à cela depuis un moment déjà. On doit faire notre autocritique, on est responsable. Ce n’est pas acceptable de finir sans être européen. On n’a pas été à la hauteur. «

Ce qu’on cherche maintenant c’est de commencer un cycle en cherchant de la stabilité. Le contexte a été très vite négatif la saison dernière . Il faut changer cela avec une dynamique plus positive. Il nous faut un cycle qui nous rapproche de nos supporters qui ont été magnifiques. Je suis très déçu pour eux Il faut leur donner du plaisir la saison prochaine. C’est important de partir avec un nouveau projet, un style de jeu et changer ce manque d’ambition et de personnalité. Il faut changer la mentalité. »

Pablo Longoria : « Une équipe qui ne gagne que 3 matchs à l’extérieur ce n’est pas admissible et cela demande beaucoup d’analyse. Il a manqué d’ambition et de personnalité à l’intérieur de l’effectif et prend la responsabilité de savoir ce que signifie jouer à l’OM. Il faut avoir la volonté de gagner des matchs, d’être supérieur, de chercher à t’imposer… »

Alors que l’Olympique de Marseille ne jouera pas de coupe d’Europe la saison prochaine, le LOSC se retrouve finalemetn en tour préliminaire de Ligue des Champions. Convoité par Pablo Longoria, Paulo Fonseca a expliqué qu’il n’avait pas encore pris sa décision

Alors que la priorité de l’OM est de faire signer Paulo Fonseca, la concurrence du Milan AC semble compliquer le dossier. Ce dernier a affirmé hier soir après le dernier match de la saison 2023/2024 qu’il n’avait pas encore pris sa décision. Pour rappel, Lille a finalement terminé 4e, synonyme de tour préliminaire de Ligue des Champions. Le coach portugais s’est exprimé en conférence de presse dans des propos rapporté par l’Equipe.

« Je pense aussi que tous les autres clubs derrière seraient contents de notre classement avec cette possibilité d’entrer en C1. La saison devra commencer avant les autres mais nous devons la voir comment une grande opportunité pour le club. L’organisation de présaison sera différente avec moi ou sans moi, on verra. (…) Je vais parler avec le président cette semaine. Et on verra. Vous avez votre décision ? Je ne comprends pas. (Rire). Aujourd’hui, mon Français n’est pas très bon. Je ne sais pas ce qui va se passer mais merci à vous aussi pour votre travail, le respect que nous avons eu ensemble. Ça a été un plaisir. C’est un au revoir ? Non, non ! Je veux vous saluer pour cette saison mais on verra bien. Je le dis, mon français aujourd’hui n’est pas bon. (Rire.) Allez, au revoir ! »

Un départ du LOSC semble être acté selon les médias italiens, Paulo Fonseca pourrait rebondir au Milan AC…

Paulo #Fonseca is ready to leave #Lille . Expected a meeting with #LOSC to announce his decision. #transfers



D’après les informations de Fabrizio Romano, l’entraîneur du LOSC serait attiré par le projet milanais et les discussions avanceraient plutôt bien.

🚨🔴⚫️ AC Milan have made new contact in the recent hours with Paulo Fonseca.

Fonseca wants the job and talks are progressing well, waiting for club’s decision to proceed with contracts.

He’s attracted by Milan project, ready to advance to final stages if all goes to plan. pic.twitter.com/AthZ4jvJdp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 17, 2024