Les chances de voir Rabiot rester, la mise au point de De Zerbi et le prix d’une autre cible dévoilé… Les 3 infos mercato OM de ce mardi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mardi : Le pourcentage de chance de voir Rabiot rester à l’OM, la mise au point sur le cas De Zerbi et le prix de cette autre cible révélé !

Mercato OM : Le pourcentage de voir Rabiot rester !

L’été risque d’être déterminant pour l’OM qui avance sur certains dossiers, notamment celui de la prolongation d’Adrien Rabiot. Appelé en équipe de France, le joueur va pouvoir prendre plus de temps afin de réfléchir à son avenir, même si le pourcentage de chances de le voir rester la saison prochaine est assez élevé !

Les différentes équipes nationales ont commencé leur rassemblement de début juin afin de préparer l’Euro Espoir et la Ligue des Nations. Concerné par ce rassemblement, on retrouve Adrien Rabiot qui doit être au cœur des discussions en interne entre Longoria et Benatia. Le club cherche toujours à le prolonger et espère que sa clause lui permettant de partir pour 10 millions d’euros ne sera pas activée !

Cependant, des dernières informations données par La Provence révèle que le vent pourrait tourner en faveur des olympiens sur ce dossier. Alors que des déclarations de la part du milieu de terrain sur Allegri, qui va rejoindre le Milan AC en tant que coach, avaient fleuri, les spéculations autour d’un départ chez les Rossoneri n’auraient à ce jour rien de concret. Ce serait même l’optimisme qui régnerait du côté des dirigeants de l’OM.

A lire aussi : 🔹 Mercato OM : Le prix réclamé par le PSV pour Noa Lang ! (ça pique…)

70 % de chances de voir Rabiot selon la Provence !

Toujours selon le quotidien, les chances de voir Rabiot sous les couleurs de l’OM l’an prochain seraient même assez élevées ! Un proche du dossier indiquerait que le pourcentage serait de 70 – 30 en faveur de Marseille ! Une estimation qui rassure bien que rien de concret ne soit encore officialisé pour le milieu de terrain qui ne passe pas inaperçu sur la scène européenne. Il faudra donc attendre encore un peu afin de connaître le choix du joueur pour son futur.

Il est également peu probable d’avoir une réponse rapidement, étant donné que Rabiot va disputer le final 4 de la Ligue des Nations avec la France. Dans l’hypothèse où la France va au bout, le joueur ne reviendra de la sélection pas avant le 9 juin. Pas sûr également que l’officialisation de son dossier ne soit rendu rapidement, les deux partis souhaitant prendre tout leur temps pour arriver au meilleur choix possible. Pour rappel, l’OM avait affirmé son souhait de ne faire aucun passe-droit et ne pas se ruiner pour un joueur.

OM : La grosse mise au point de Roberto De Zerbi !

Alors que l’avenir de Roberto De Zerbi suscite encore de nombreuses spéculation notamment dans la presse italienne, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a tenu à rassurer en réaffirmant son attachement

Roberto De Zerbi, entraîneur de l’Olympique de Marseille, a tenu à clarifier sa situation alors que des rumeurs évoquent un possible départ. Il a réaffirmé son engagement envers le club, malgré l’intérêt présumé de l’Inter Milan. Le président Pablo Longoria a rappelé que De Zerbi s’est engagé dans un cycle de trois ans avec l’OM, soulignant une volonté de stabilité et de continuité après la qualification en Ligue des champions.

Lors de la cérémonie d’attribution de la citoyenneté d’honneur de la ville de Foggia, le technicien italien en a en effet profité pour confirmer son attachement à l’OM : “Personne ne m’a appelé, surtout ces derniers jours. Ensuite, je me sens bien à Marseille, donc il n’y a rien en préparation. Un appel possible dans les prochains jours ? Je ne sais pas. Ce que je peux dire, c’est que jusqu’à aujourd’hui, je n’ai absolument eu aucun contact,” a-t-il ainsi déclaré.

La Presse italienne sème le doute

A lire aussi : OM : Informations contradictoires en Italie concernant De Zerbi et l’Inter !

Toutefois, la presse italienne indique depuis plusieurs joueurs que le coach de l’OM figure bien dans la short list de l’Inter. Selon Gianluca Di Marzio, l’entraîneur italien souhaiterait des garanties sur le mercato estival. Sky Sport Italia évoque une clause libératoire de six millions d’euros valable début juin, ce qui alimente les spéculations sur un possible départ vers l’Inter, en quête d’un successeur à Simone Inzaghi.

Malgré cela, De Zerbi a déclaré se sentir bien à Marseille et n’avoir reçu aucun contact officiel, notamment lors d’un événement à Foggia, sa ville natale. Il reste concentré sur son projet avec l’OM, et l’Inter Milan pourrait devoir envisager d’autres options pour la saison prochaine.

A lire aussi : Mercato OM : Visite médicale en cours pour Luis Henrique !

Mercato OM : Après 40M€ pour Paixão, c’est 30M€ pour cette autre cible !

L’Olympique de Marseille, qualifié pour la prochaine Ligue des champions, s’intéresse à Noa Lang, ailier gauche du PSV Eindhoven. Selon les informations du journaliste néerlandais Rik Elfrink, publiées sur le site ed.nl, le joueur serait suivi de près par plusieurs clubs européens, dont le club phocéen.

« Après Naples, l’Olympique de Marseille est également lié à Noa Lang. Plusieurs clubs seraient intéressés par Lang, dont le prix avoisinerait les 30 millions d’euros. Marseille disputera la Ligue des champions la saison prochaine et aurait jeté son dévolu sur un autre joueur du PSV. » Le PSV Eindhoven, actuel champion des Pays-Bas, aurait fixé le prix de son international néerlandais à 30 millions d’euros. Noa Lang, 24 ans, a rejoint le PSV l’été dernier en provenance du Club Bruges. Malgré une saison marquée par plusieurs blessures, il reste un profil offensif apprécié pour sa capacité à percuter balle au pied et à créer des décalages sur le flanc gauche.

Lang visé par plusieurs clubs, le PSV ne le bradera pas !

Le dossier Noa Lang s’inscrit dans une stratégie offensive du club marseillais, désireux de renforcer son effectif en vue de la phase de groupes de la Ligue des champions 2025-2026. La concurrence s’annonce toutefois rude, avec d’autres formations comme Naples également sur les rangs.

A lire aussi : OM : Informations contradictoires en Italie concernant De Zerbi et l’Inter !

Le prix demandé par le PSV pourrait représenter un obstacle pour l’OM, qui devra équilibrer ses ambitions sportives avec ses capacités financières. Pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé, et aucune offre officielle n’a été formulée.

Noa Lang reste un nom à suivre durant ce mercato estival, alors que l’OM cherche à consolider son attaque. Le profil du joueur néerlandais, technique et expérimenté en compétitions européennes, semble correspondre aux besoins exprimés par les dirigeants marseillais.