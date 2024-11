Les critiques lensoises contre l’arbitrage, le chambrage de Maupay et le retour de Rongier… Les 3 Infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche :

OM – Lens : Les images de la chaude fin de match dans le tunnel de Bollaert !

L’Olympique de Marseille s’est imposé trois buts à un hier après-midi à Bollaert face à Lens. Une rencontre qui s’est terminée dans un climat tendue…

Téléfoot montre ainsi sur son compte X (anciennement Twitter) des images de l’après-match. Alors que Pablo Longoria attend ses joueurs pour les féliciter, une échauffourée semble débuter un peu plus loin avec des joueurs marseillais. Will Still, l’entraîneur artésien suspendu hier, expliquera en conférence de presse : « il y a un cinéma pas possible dans le tunnel pour mettre la pression sur l’arbitre. »

« On me raconte qu’à la mi-temps il y a un cinéma pas possible dans le tunnel pour mettre la pression sur l’arbitre. » En conférence de presse d’après-match, Will Still se montrait déçu par certaines décisions arbitrales (@marinemrk avec @SaberDesfa) pic.twitter.com/CziSesJDa3 — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 24, 2024



Bref, encore un match de Ligue 1 qui s’achève dans un climat apaisé…

« Avant la deuxième période, Marseille râle un peu. Et en deuxième période… »

Florian Sotoca et Pierre Dréossi s’étaient aussi plaint de l’arbitrage.

Comme rapporté par L’Équipe, l’attaquant artésien a expliqué : « Je ne sais pas s’il y a faute (de Fulgini). Mais revenir à 80 m du but adverse, d’autant plus qu’il y a main de Rabiot 30 » avant, ça dénature un peu le foot. On est là pour vivre des émotions énormes, et trente secondes après, il vous annule ce but. Depuis le début de saison, il y a beaucoup de situations qui sont en notre défaveur. On sait que la VAR est là pour aider l’arbitre. Ce sont des choses qui arrivent. À nous de tuer les matches. » Avant d’ajouter un peu de mauvaise foi à l’affaire : « Il y a deux poids, deux mesures. Si Maupay marque le premier but (40e), je ne suis pas sûr que l’arbitre revienne sur la faute (préalable) de Greenwood sur Danso. Il faut voir les choses, si tout le monde va dans la même direction. Cela m’embête un peu mais encore une fois, on ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. M. Wattelier (l’arbitre) a laissé beaucoup jouer. On a aimé. Avant la deuxième période, Marseille râle un peu. Et en deuxième période, on voit peut-être un autre visage de l’arbitrage. »

⚽💬 « Ça se répète un peu trop » La colère de Pierre Dréossi, directeur général du RC Lens, après la défaite face à l’OM et le refus d’un but pendant le match pic.twitter.com/w4zN6PT0Ho — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) November 23, 2024

OM : Maupay frappe à nouveau !

Grand adepte du chambrage depuis ses débuts, Neal Maupay a récidivé ce samedi après la victoire de l’OM à Bollaert face à Lens.

Après la story instagram, qui l’avait montré en train de boire une bouteille d’eau à l’effigie de l’Olympique Lyonnais, à la suite de la victoire obtenue dans les dernières minutes au Groupama Stadium ou des déclarations piquantes à l’encontre de Nicolas Pallois après la victoire à Nantes, Neal Maupay a, en effet, remis le couvert à Lens, mais cette fois-ci en musique.

« Au Nord, c’était les corons…. »

Après la belle victoire de l’OM (3 – 1) sur la pelouse lensoise, l’ancien Niçois a donc, via Instagram, chambré le public lensois avec un extrait de la musique « Les Corons », de Pierre Bachelet, qui n’est autre que l’hymne du club nordiste.

Neal Maupay sur Instagram après la victoire de l’OM à Lens. 😭 (Le choix de la musique 🙃) 📲 Instagram pic.twitter.com/nEIF90GrEx — Actu Foot (@ActuFoot_) November 23, 2024

Rongier : « J’ai fermé ma bouche et j’ai travaillé ! »

Après la victoire olympienne à Lens ce samedi (1-3) à laquelle il a participé avec une prestation solide dans l’entre jeu et le but de l’ouverture du score notamment, Valentin Rongier s’est exprimé sur la rencontre en zone mixte.

Pour son grand retour en tant que titulaire dans l’entre jeu olympien, Valentin Rongier s’est montré au niveau hier soir. Il s’est confié après la rencontre sur comment l’équipe avait abordé ce match et sur ses sensations personnelles après son retour dans le 11.

« J’ai toujours fait preuve d’humilité… »

L’ancien nantais a donc évoqué, au micro de Maritima et de France Bleu Provence notamment, la manière dont les olympiens avaient préparer cette rencontre très importante : « On a très bien travaillé toute la semaine, on a très bien préparé le match (…) On n’était pas perdu sur le terrain . ». Il a également évoqué son cas personnel en partageant ses sensations de revenir dans la peau d’un titulaire : « J’ai toujours fait preuve d’humilité(…) Durant tous ces mois de blessure c’est ce qui m’a animé(…) Il n’y a que le travail qui paye, j’ai fermé ma bouche, j’ai travaillé et ce soir ça paye, je suis content et j’espère que ça continuera dans ce sens. »

L’excellent match du mâconnais lui a même valu la récompense d’homme du match. Un titre pour lequel son coéquipier Bilal Nadir l’a chaleureusement félicité au micro de beIN Sports.

📺 #beINLIGUE1

🎙️ Bilal Nadir : « Je tiens à féliciter Valentin (…) ce soir, il a montré une grosse force de caractère. »

🏆 Valentin Rongier élu homme du match ! #Ligue1McDonalds #RCLOM pic.twitter.com/qoULgklykw — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 23, 2024

