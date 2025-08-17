Les dernières infos italiennes pour Zegrova, finances : l’OM loin derrière le PSG et une recrue 2025 vers la sortie… Les 3 infos Mercato OM de ce dimanche !

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce dimanche 17 Aout 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato Olympien.

Zegrova pisté par la Juve, mais…

L’Olympique de Marseille poursuit son forcing pour Edon Zhegrova, mais voit surgir un rival de poids dans ce dossier. Selon Gianluigi Longari (TV Dello Sport), les discussions entre l’OM et Lille ont repris ce week-end, preuve de l’intérêt constant des dirigeants phocéens pour l’ailier droit de 26 ans. Mais à deux semaines de la fin du mercato, la Juventus Turin surveille désormais le dossier de très près.

La Vieille Dame, à l’affût des opportunités dans le sprint final du mercato, a pris des renseignements concrets sur la situation de Zhegrova, sans formuler d’offre pour l’instant. Le club turinois, entraîné par Igor Tudor – un ancien de la maison olympienne – ne s’interdit pas de passer à l’action en cas de départs offensifs, ce qui pourrait relancer totalement les cartes dans ce dossier que Marseille pensait verrouiller rapidement.

La Juve s’invite dans les négociations

Cette nouvelle menace est d’autant plus sérieuse que la Juventus a déjà croisé le fer avec l’OM sur plusieurs dossiers ces derniers mois : Leonardo Balerdi, Timothy Weah, ou encore Matt O’Riley ont tour à tour été convoités par les deux clubs. Une rivalité de plus en plus palpable sur le marché des transferts.

Longoria sous pression, des départs attendus

Pour Pablo Longoria et Mehdi Benatia, l’enjeu est désormais clair : accélérer les discussions avec Lille tout en dégraissant le secteur offensif, afin de créer l’espace nécessaire à une arrivée. Le nom d’Amine Harit circule toujours pour un potentiel départ, mais c’est celui de Jonathan Rowe qui revient avec le plus d’insistance. Titulaire décevant à Rennes vendredi (0-1), l’Anglais est dans le viseur de certains cadres du vestiaire, ce qui pourrait précipiter sa mise à l’écart.

L’OM, qui souhaite offrir à Roberto De Zerbi un ailier technique et percutant dans son système très offensif, voit en Edon Zhegrova un profil complémentaire à celui de Greenwood. Mais face à la menace turinoise, il devient impératif d’accélérer – sous peine de voir le Kosovar échapper aux filets olympiens.

Le PSG écrase la L1 en termes financiers !

Comme chaque année, L’Équipe a publié son classement des budgets des clubs de Ligue 1. Sans surprise, le Paris Saint-Germain domine largement, avec un budget colossal estimé à 850 millions d’euros. L’Olympique de Marseille occupe la deuxième place avec 260 M€, mais reste très loin du leader.

Le PSG intouchable

Avec 850 M€, le PSG surclasse toute la Ligue 1. Son budget est plus de trois fois supérieur à celui de l’OM, son poursuivant direct, et illustre une nouvelle fois la puissance financière incomparable du club parisien. Pour les autres clubs, le gouffre reste immense, et la comparaison souligne à quel point le PSG évolue dans une catégorie à part.

L’OM, solide dauphin

Deuxième avec 260 M€, l’OM confirme son statut de deuxième force économique du championnat. Bien que ce chiffre soit une estimation, il reflète la montée en puissance du club phocéen, qui consolide sa place derrière Paris et devant tous ses concurrents historiques.

Derrière Marseille, l’AS Monaco complète le podium avec 140 M€ (chiffre estimé par Sportune). La surprise vient du Paris FC, promu ambitieux, qui affiche un budget de 130 M€. De quoi le placer devant plusieurs cadors traditionnels et souligner les nouveaux équilibres financiers qui s’installent en Ligue 1.

Un peloton resserré autour de 100 M€

Derrière ces clubs de tête, la hiérarchie est plus homogène. Nice (120 M€), Lille (110 M€), Lyon (110 M€) et Rennes (110 M€) se tiennent dans un mouchoir de poche et peuvent viser les places européennes. Le RC Strasbourg (100 M€) confirme pour sa part sa montée en puissance, portée par ses nouveaux investisseurs.

Derrière ce groupe, Lens marque un net recul avec 60 M€, loin des standards européens qu’il a côtoyés récemment. En bas de tableau, Le Havre et Angers ferment la marche, avec des budgets limités à 25 M€.

📊 Le classement des budgets en Ligue 1 (estimations L’Équipe) :

PSG – 850 M€ OM – 260 M€ Monaco – 140 M€ Paris FC – 130 M€ Nice – 120 M€ Lille – 110 M€ Lyon – 110 M€ Rennes – 110 M€ Strasbourg – 100 M€ Lens – 60 M€

…

Derniers : Angers et Le Havre – 25 M€

Maupay poussé dehors !

Un anniversaire au goût d’au revoir. Ce jeudi 14 août, l’Olympique de Marseille a, comme à son habitude, célébré sur ses réseaux l’anniversaire d’un de ses joueurs, Neal Maupay, qui fêtait ses 29 ans. Mais en coulisses, la journée a pris une tournure bien différente pour l’attaquant franco argentin. Selon La Provence, Roberto De Zerbi lui a annoncé dans la soirée qu’il ne ferait pas partie du groupe pour le déplacement à Rennes, en ouverture de la Ligue 1. Une décision qui acterait la fin imminente de son aventure marseillaise.

L’absence de Maupay à Rennes n’est pas anodine. Sur les 21 joueurs convoqués, le coach italien a préféré faire confiance au jeune Robinio Vaz, signe clair que le natif de Versailles ne figure plus dans ses plans. Le message est limpide : il est désormais sur le départ.

Recruté l’été dernier en provenance d’Everton pour pallier l’absence de Faris Moumbagna, également sur la liste des transferts, Maupay aura disputé 24 matches avec l’OM (4 buts, 4 passes décisives). S’il a su dépanner à plusieurs reprises, ses limites physiques et son rendement irrégulier ont fini par convaincre le staff et la direction qu’il ne représentait pas une option durable en attaque.

Une vente pour relancer le mercato

Marseille cherche désormais à récupérer un peu plus de 5 millions d’euros, soit le montant de l’obligation d’achat levée cet été après son prêt. Un montant modeste, mais qui permettrait de financer d’autres dossiers prioritaires, dans un contexte où l’OM doit impérativement vendre pour se renforcer.

Le club phocéen espère également boucler les départs de Jonathan Rowe, Ounahi et Moumbagna d’ici la fin du mercato. Autant de mouvements qui devraient permettre à Pablo Longoria et Mehdi Benatia de cibler un latéral gauche, un défenseur axial (le nom d’Ordoñez circule) et un milieu de terrain.

Une page se tourne discrètement

Alors que certains joueurs quittent le club dans le tumulte, Neal Maupay s’apprête à partir dans un silence presque feutré. Lui qui s’était montré volontaire, apprécié pour son état d’esprit et son implication, n’aura pas su convaincre sur la durée. Reste à voir où rebondira l’ancien de Brentford et de Nice, alors que plusieurs clubs de Ligue 1 et de Championship suivraient sa situation.

À Marseille, le ménage se poursuit, et De Zerbi n’a visiblement pas l’intention de faire dans le sentiment.