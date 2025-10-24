Les exigence d’Endrick, le prix dingue pour N’Diaye et 4 absents face à Lens… Les 3 infos OM du jour

Voici les trois informations qu’il ne fallait pas manquer ce vendredi 24 octobre 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato de l’OM.

Les exigences d’Endrick !

L’avenir d’Endrick au Real Madrid semble déjà s’écrire en pointillés. Le jeune prodige brésilien de 18 ans, arrivé cet été en grande pompe, devrait être prêté dès le mercato hivernal. Selon les informations d’El Chiringuito et d’ESPN Brésil, une réunion tenue cette semaine entre la direction madrilène et l’entourage du joueur a acté le principe d’un départ temporaire en janvier.

Pas utilisé par Xabi Alonso, Endrick n’a disputé aucune minute officielle depuis la reprise en août. Malgré les déclarations rassurantes de Xabi Alonso sur son avenir, l’attaquant souhaite désormais trouver un club où il pourra jouer régulièrement pour poursuivre sa progression.

L’OM dans la course ?

Mais Endrick ne compte pas partir n’importe où. Le jeune Brésilien a fixé des exigences très précises : il veut évoluer dans l’un des cinq grands championnats européens (Angleterre, Italie, Allemagne, France ou Portugal), dans un club au style offensif, capable de jouer une compétition européenne, et surtout, en course pour le titre national.

Parmi les clubs qui répondent à ces critères, l’Olympique de Marseille ferait partie des destinations sérieusement envisagées. Le club phocéen coche toutes les cases : un jeu porté vers l’avant sous Roberto De Zerbi, une ambition européenne affirmée et un environnement passionné idéal pour révéler un jeune talent.

Si rien n’est encore signé, l’intérêt de l’OM pour Endrick confirme la volonté marseillaise d’attirer des profils prometteurs et spectaculaires dès cet hiver. Le dossier s’annonce brûlant sur le marché des transferts.

70M€ pout N’Diaye ?

Parti discrètement de l’Olympique de Marseille à l’été 2024 après une saison mitigée, Iliman Ndiaye retrouve aujourd’hui le sourire en Premier League. Selon les informations de TeamTalk, la cote de l’international sénégalais a littéralement explosé ces dernières semaines grâce à ses prestations remarquées sous les couleurs d’Everton.

Iliman Ndiaye, un départ de l’OM qui lui a fait du bien

Arrivé à l’OM à l’été 2023 en provenance de Sheffield United, Ndiaye rêvait de briller au Vélodrome. Mais la saison 2023-2024 n’a pas répondu à ses attentes. Malgré son attachement au club phocéen, le joueur a peiné à s’imposer dans le collectif marseillais. Entre pression, manque de repères et adaptation compliquée au jeu de la Ligue 1, et saison ratée collectivement avec plusieurs changements d’entraineurs, le milieu offensif a alterné le bon et le moins bon.

Iliman Ndiaye in full flow 🥶 pic.twitter.com/i3B2sYwBHR — Premier League (@premierleague) October 22, 2025

Transféré à Everton pour environ 18 millions d’euros, l’été dernier, le milieu offensif de 25 ans semble enfin libéré. Aligné régulièrement par Sean Dyche, Ndiaye a disputé 10 matchs, inscrivant 3 buts et délivrant une passe décisive. Des statistiques encourageantes qui traduisent une vraie montée en puissance, il avait marqué 11 buts la saison dernière.

Une valeur marchande en pleine explosion

Toujours selon TeamTalk, les performances de Ndiaye ne sont pas passées inaperçues. De nombreux clubs européens surveillent de près son évolution, parmi lesquels la Juventus, le Milan AC, l’Atlético Madrid, Tottenham et Newcastle. Ces formations de haut niveau seraient séduites par la progression rapide de l’ancien Marseillais.

Le média britannique précise qu’Everton évalue désormais Iliman Ndiaye à 70 millions d’euros, soit près de quatre fois son prix d’achat. Une somme qui témoigne de sa belle progression et d’un retour au premier plan pour un joueur qui, il y a quelques mois encore, sortait d’une période compliquée à Marseille.

Si cette envolée se confirme, l’OM pourrait nourrir quelques regrets. Le club phocéen, qui traverse actuellement une nouvelle phase de reconstruction, voit ainsi un ancien espoir formé à la maison s’imposer au plus haut niveau. Un destin que beaucoup, sur la Canebière, espéraient voir se concrétiser sous le maillot bleu et blanc.

4 absents face à Lens !

Avant le déplacement de l’Olympique de Marseille à Lens samedi soir pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi a fait un point précis sur l’état de son effectif. L’entraîneur italien doit composer avec de nombreuses absences alors que les Marseillais cherchent à confirmer leur bon début de saison.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, le technicien phocéen a annoncé que Geoffrey Kondogbia et Hamed Junior Traoré ne seraient pas du voyage dans le Nord. « Kondogbia et Traoré sont encore indisponibles. C’est plus long pour le premier, peut-être la semaine prochaine pour Traoré », a expliqué De Zerbi, confirmant ainsi que son entrejeu restera amputé de deux éléments importants.

🗣️Kondogbia et Traoré pas encore disponibles !#DeZerbi : “Kondogbia et Traoré sont encore indisponibles. C’est plus long pour le premier, peut-être la semaine prochaine pour Traoré.”#OM #LensOM pic.twitter.com/jamX3yCc5c — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 24, 2025

Cette situation vient s’ajouter à celle de Facundo Medina, blessé à la cheville et absent pour plusieurs semaines, ainsi qu’à Amine Gouiri, récemment opéré de l’épaule et dont le retour n’est pas attendu avant 2026. Des coups durs pour un effectif déjà éprouvé physiquement, alors que les échéances s’enchaînent entre le championnat et la Ligue Europa.

De Zerbi mise sur la solidarité et la continuité

Malgré ces absences, De Zerbi veut garder une ligne de conduite claire : confiance et continuité dans le jeu. L’OM reste sur une série convaincante et le coach italien compte sur la dynamique collective pour pallier les manques individuels. Face à Lens, solide à domicile, il faudra notamment un grand Greenwood, meilleur buteur marseillais, ainsi qu’un milieu créatif capable de faire la différence dans la transition.

L’OM se présentera donc à Bollaert avec un effectif réduit mais toujours ambitieux. La gestion des blessés reste un enjeu majeur pour De Zerbi, qui espère récupérer Traoré dès la semaine prochaine afin de retrouver un peu de profondeur dans son effectif avant le prochain rendez-vous européen.