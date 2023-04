Les larmes de Vitinha, Tudor s’explique pour Mbemba, un marseillais dans le onze type de l’Équipe… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les trois infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Les larmes de Vitinha, Tudor explique sa décision de mettre Mbemba sur le banc, un joueur de l’OM dans le onze type de l’Équipe.

Mercato OM : Vitinha les larmes aux yeux…

Vitinha a rejoint l’OM durant le dernier mercato d’hiver en provenance de Braga. Il a quitté son pays natal, sa famille et ses amis pour la première fois. Lors d’une interview à Canal+, il évoque avec émotion son arrivée à Marseille et le manque de ses proches qu’il ressent.

Il est le transfert record de l’histoire de l’OM avec 32 millions d’euros. Vitinha a rejoint l’OM lors du mercato hivernal pour franchir un cap dans sa carrière, après deux saisons et demie à Braga entre 2020 et 2023. Il a marqué 28 buts en 67 matchs toutes compétitions confondues au Portugal. Son arrivée à Marseille a fait grand bruit en raison du montant de son transfert. Ses débuts sous le maillot olympiens ne sont pas simple. Le numéro 9 doit attendre le 16 avril et la réception de Troyes, pour marquer ses deux premiers buts avec l’OM. Lors d’une interview accordée à Canal+ l’attaquant revient son départ du Portugal. Voici l’extrait de Vitinha évoquant avec beaucoup d’émotions son arrivée à Marseille et le fait d’avoir quitté les siens.

« Partir loin d'eux c'est ce qui m'a fait le plus mal » Vitinha se confie avec beaucoup d'émotion sur ses débuts à l'OM

Je suis très attaché à ma famille et à mes amis

« Oui, ça a été difficile de quitter mon pays, le Portugal. Je suis très attaché à ma famille et à mes amis, explique Vitinha les larmes aux yeux au micro de Canal+. Et je sais que je suis parti pour grandir. Mais partir loin d’eux, c’est ce qui m’a fait le plus mal. C’est difficile et c’est encore le cas aujourd’hui. Mais c’est pour que je réussisse. C’est pour mon bien et pour celui de ma famille. Je vais faire cet effort pour grandir en tant que joueur. Et pour que toutes les personnes que j’aime soient fières de moi. »

OM : Tudor explique le choix de mettre Mbemba sur le banc !

L’Olympique de Marseille a remporté sa rencontre face à Lyon ce dimanche soir…. Igor Tudor était en conférence de presse et a expliqué la raison pour laquelle il a laissé Chancel Mbemba sur le banc.

L’OM a pris les 3 points à Lyon ce dimanche soir pour la 32e journée de Ligue 1. La rencontre a notamment été marquée par la présence de Chancel Mbemba sur le banc au début du match. Les supporters se sont questionnés à ce sujet sur les réseaux sociaux. Le coach Igor Tudor a répondu sur ce thème en conférence de presse. L’entraîneur croate a notamment expliqué qu’il s’agissait d’un choix tactique par rapport à l’analyse de l’adversaire.

Tudor avait analysé le jeu de Lyon pour Balerdi et Mbemba

« J’avais étudié l’adversaire et c’était un choix technique pour affronter cette équipe de Lyon, tout simplement. C’est mon travail de faire des choix », a expliqué Igor Tudor en conférence de presse

La joie d'Igor Tudor au coup de sifflet final !

Gagner ici c’est totalement mérité

« Ce sont des points très important ce soir, jubile Igor Tudor, au micro de Prime Vidéo, après le match. Gagner ici, après autant de temps, c’est totalement mérité pour nous. Mais comme d’habitude, ce qui est important c’est que tous mes joueurs, même les défenseurs se sont battus jusqu’à la fin. Mais cela fait pas mal de temps que c’est comme ça. Et quand l’équipe reste haut, il y a des ballons à aller gratter. »

Les trois points, sur le fil, font extrêmement plaisir

« J’ai un grand sourire parce qu’on savait que c’était un match important, se réjouit Jean-Pierre Papin au micro de Prime Vidéo. On savait qu’on n’avait pas le droit de se manquer. On devait rapporter quelque chose. Les trois points comme ça sur le fil font extrêmement plaisir. Mais on aurait dû gagner avant. Avec 2-3 occasions qu’on aurait dû mettre. Mais cette victoire est magnifique. Je ne sais pas si c’est un signe pour la fin de saison. Mais j’ai vu un bon match de foot avec deux belles équipes. Il y a eu des occasions de part et d’autre. Avec deux grands gardiens qui ont fait les arrêts qu’il fallait. Après ça se joue un coup de dés.«

Un seul joueur de l’OM dans le onze type de l’Équipe (et c’est pas vraiment celui que l’on attendait…)

Comme chaque Lundi, le journal l’Equipe publie son onze type de la journée de Ligue 1 du week-end. Après la victoire de l’OM à Lyon ce dimanche, un joueur marseillais figure dans cette sélection qui compte un grand nombre d’éléments de Lens et un seul du PSG.

L’Olympique de Marseille s’est imposé à Lyon (1-2), ce dimanche soir à l’occasion du match de clôture de la 32e journée de Ligue 1. Les olympiens reprennent ainsi la deuxième place au classement, un longueur devant le RC Lens. Ce matin, le quotidien sportif L’Équipe publie son onze-type de cette journée de championnat. Un seul joueur de l’OM est présent dans cette sélection : Jonathan Clauss. Le défenseur olympien, auteur d’une grosse performance hier soir et du premier s’est montré très remuant dans son couloir droit. Il est impliqué sur les meilleures séquences de son équipe et a grandement contribué à la victoire de l’OM ce dimanche.

Le onze type du journal l’Equipe

Le onze type du journal l'Equipe

Merci Tudor, grande allenator

« On peut dire que l’OM a eu une force de caractère, souligne Ludovic Leccese sur le plateau du débrief à chaud. Parce que c’était un match que tu dois plier bien avant la 82ème minute. Moi ce que j’ai aimé c‘est notre ami Kaboré. J’étais le premier à le critiquer et ce soir c‘est lui qui va mettre ce centre. Au final c‘est une passe décisive. Je dis bravo à l’OM. Ça fait 16 ans que l’OM n’avait pas gagné à Lyon. Merci, grazie Tudor, grande allenator ! »