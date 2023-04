L’Olympique de Marseille s’est imposé face à Lyon ce dimanche soir lors du match au sommet de la 32e journée de Ligue 1. Le journaliste Daniel Riolo a donné son sentiment sur la prestation des marseillais, deuxièmes de Ligue 1 derrière le PSG et devant Lens.

L’OM a arraché une victoire précieuse face à Lyon dans les dernières secondes de la rencontre. Les marseillais auraient pu remporter ce match beaucoup plus facilement en se montrant plus efficaces et adroit devant le but. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a évoqué la prestation des olympiens face à Lyon.

« Suite au match nul de Marseille à Lorient, j’ai entendu un bilan sur l’OM qui était terrible, explique l’éditorialiste dans l’émission l’After Foot avant de poursuivre. Mais l’OM est deuxième devant Lens qui est félicité de partout. Qu’est-ce qu’ils doivent faire alors , il ne faut pas les féliciter c’est quoi l’histoire ? Marseille a fait un très bon match ce soir, en tout cas ils ont montré à l’adversaire lyonnais qu’ils étaient au dessus. Après on peut parler du manque d’efficacité, ils auraient dû se mettre à l’abri bien avant. Dans les duels gagnés, au niveau tactique, le dynamisme, dans l’état d’esprit Dans tous les domaines, l’OM est deux niveaux au-dessus de l’OL, et on parle de Lyon. »

Les trois points, sur le fil, font extrêmement plaisir

Au micro de Prime Vidéo Jean-Pierre Papin a également livré son analyse de la rencontre au coup de sifflet final : « J’ai un grand sourire parce qu’on savait que c’était un match important, se réjouit l’ancien attaquant de l’OM. On savait qu’on n’avait pas le droit de se manquer. On devait rapporter quelque chose. Les trois points comme ça sur le fil font extrêmement plaisir. Mais on aurait dû gagner avant. Avec 2-3 occasions qu’on aurait dû mettre. Mais cette victoire est magnifique. Je ne sais pas si c’est un signe pour la fin de saison. Mais j’ai vu un bon match de foot avec deux belles équipes. Il y a eu des occasions de part et d’autre. Avec deux grands gardiens qui ont fait les arrêts qu’il fallait. Après ça se joue un coup de dés.«