Les mots forts d’Hojbjerg, des absents face à l’AJA et des clubs satellites? Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Les mots forts d’Hojbjerg, des absents face à l’AJA et des clubs satellites?

Mercato OM : des discussions autour d’un « club satellite » dans la région

Depuis plusieurs mois, l’Olympique de Marseille (OM) explore la possibilité d’avoir un « club satellite » pour prêter ses jeunes joueurs et leur offrir davantage de temps de jeu à un niveau supérieur.

L’objectif de cette stratégie est de permettre à ces « minots » de progresser dans un environnement plus compétitif que la National 3, tout en leur offrant une meilleure exposition. Cependant, les négociations avec deux clubs de la région, Martigues et Aubagne, rencontrent encore plusieurs obstacles, retardant ainsi la mise en place de cet accord. Voici ce que nous explique la Provence.

Le FC Martigues : un club en quête de joueurs expérimentés

Le FC Martigues, qui évolue en Ligue 2, semble plus orienté vers des renforts d’expérience que vers l’intégration de jeunes talents issus de l’OM. Selon des sources proches du dossier, l’un des principaux points de blocage réside dans les garanties demandées par l’OM concernant le temps de jeu de ses joueurs. Les dirigeants martégaux se montrent réticents à intégrer des jeunes joueurs marseillais sans l’assurance qu’ils disposeront d’une place régulière sur le terrain.

Aubagne : un souci financier sur les salaires

Du côté d’Aubagne, c’est un problème financier qui freine les discussions. Le club, actuellement en National, se trouve dans l’impossibilité de couvrir les salaires des jeunes joueurs de l’OM, dont les rémunérations sont bien plus élevées que celles de l’équipe aubagnaise. Le club souhaiterait que l’Olympique de Marseille prenne en charge une partie, voire la totalité, de ces salaires afin de faciliter l’intégration des jeunes talents.

À la Une de La Provence du vendredi 8 novembre pic.twitter.com/2JevniZ798 — La Provence (@laprovence) November 7, 2024



Conclusion : Un accord possible, mais pas avant la fin de la saison

Bien qu’un accord avec Martigues ou Aubagne soit encore envisageable, les dirigeants marseillais préfèrent prendre le temps nécessaire pour évaluer toutes les options. L’OM reste ouvert à des discussions, mais il semble que les obstacles financiers et sportifs devront être surmontés avant qu’une solution concrète n’émerge.

OM : 5 absents dans le groupe face à Auxerre !

Pour le match contre Auxerre, Roberto De Zerbi a convoqué un groupe de vingt-deux joueurs, avec le retour d’Ulisses Garcia. Cependant, l’OM devra se passer de Derek Cornelius, Amine Harit, ainsi que des absents de longue date Blanco, Carboni et Moumbagna.

Pour affronter Auxerre, Roberto De Zerbi a retenu un groupe de vingt-deux joueurs. Parmi les nouveautés, on note le retour d’Ulisses Garcia, qui avait été éloigné des terrains suite à une blessure. Cependant, l’OM devra se passer de plusieurs joueurs pour cette rencontre, dans le but de prolonger son succès face à Nantes (2-1) obtenu le week-end dernier. Derek Cornelius, sorti blessé contre les Canaris (lésion du cartilage costal), ne fait pas partie de la liste, tout comme les absents de longue date Ruben Blanco, Valentin Carboni et Faris Moumbagna. Amine Harit (mollet gauche) est lui aussi absent !

Cornelius et Harit forfaits

Les 2️⃣2️⃣ Olympiens convoqués par 𝙍𝙤𝙗𝙚𝙧𝙩𝙤 𝘿𝙚 𝙕𝙚𝙧𝙗𝙞 🇮🇹 pour la réception d’Auxerre ce soir à l’@orangevelodrome ! 👊 #OMAJA pic.twitter.com/W4zDw1uN4Y — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 8, 2024

OM : le discours fort d’Höjbjerg !

Pierre-Emile Höjbjerg, milieu de terrain danois de l’Olympique de Marseille (OM), a répondu aux question de l’Équipe. Il évoque la cohésion d’équipe, l’importance du rôle collectif et son approche du jeu en tant que joueur clé au sein de l’équipe. À travers ses propos, le joueur met en lumière la nécessité de l’unité, de la responsabilité individuelle et du travail en équipe pour atteindre les objectifs collectifs du club.

Pierre-Emile Höjbjerg souligne l’importance de l’organisation et de l’équilibre tactique, particulièrement pour un joueur évoluant dans l’axe du jeu. « Quand tu es au milieu de terrain, dans l’axe du jeu, c’est important de garder l’ordre. Je ne suis pas un joueur à la Neymar ou à la Haaland, qui peut faire gagner l’équipe à lui tout seul même dans des matches moyens. Je suis un joueur qui a besoin de l’équipe, et je pense que tout le monde a un rôle à jouer pour faire marcher la moto. Certains vont devoir accélérer, d’autres freiner un peu. Je veux que tout le monde prenne ses responsabilités dans son rôle, c’est dans ces cas-là que l’équipe devient très forte. » Pour Höjbjerg, c’est la complémentarité entre les joueurs qui fait la force d’un collectif. Il met en avant l’importance de respecter l’équilibre et la discipline tactique pour garantir la réussite de l’équipe.

L’importance de la responsabilité collective selon Höjbjerg

L’international danois continue sur l’idée de la responsabilité partagée au sein du groupe, insistant sur le fait que chaque joueur, qu’il soit titulaire ou remplaçant, joue un rôle fondamental dans la réussite de l’équipe. « Chacun a un rôle à jouer encore une fois. Si on a une médaille à la fin, on aura tous la même. C’est pour ça que c’est important que chacun comprenne bien son rôle à l’entraînement, en match, dans le vestiaire. Des joueurs ne vont pas trop jouer cette saison mais ils ont une grande responsabilité de rendre les séances encore plus dures. » Cette déclaration met en lumière l’importance de l’implication de chaque joueur, même ceux qui jouent moins souvent. Le collectif se construit aussi à travers les efforts de ceux qui, bien que moins exposés, participent activement au bon déroulement des entraînements et à la qualité de la préparation.



Conclusion : L’OM et la réussite collective selon Pierre-Emile Höjbjerg

Pour Pierre-Emile Höjbjerg, la clé du succès à l’Olympique de Marseille réside dans l’engagement et la solidarité collective. Chaque joueur, qu’il soit sur le terrain ou non, doit comprendre l’importance de son rôle dans le fonctionnement global de l’équipe. Le joueur danois rappelle que la réussite de l’OM repose sur l’implication de tous, et pas seulement sur les stars visibles du terrain.