OM – AJ Auxerre : Quelle heure, quelle chaine TV (streaming) ?

L’Olympique de Marseille accueille l’AJ Auxerre ce vendredi 8 novembre 2024 au Stade Vélodrome pour un match crucial dans la lutte pour les premières places du championnat. A quelle heure et sur quelle chaine TV suivre cette rencontre en direct ? On vous explique tout…

Ce match, comptant pour la 11e journée de Ligue 1, intervient après un mois d’octobre mouvementé pour les Marseillais. Alors qu’ils ont récemment perdu 0-3 contre le PSG à domicile, l’OM a su rebondir en s’imposant 1-2 à Nantes dimanche dernier, un succès précieux pour relancer la dynamique de l’équipe. En pleine ascension, les joueurs de Roberto De Zerbi doivent désormais capitaliser sur cette victoire pour conforter leur position dans le haut du classement.

Un contexte délicat pour l’OM à domicile

Si l’OM a montré de belles choses en déplacement, la tâche s’annonce plus complexe à domicile, où les résultats ont été plus irréguliers cette saison. Après un démarrage difficile au Vélodrome, l’OM espère enfin retrouver la stabilité et les performances attendues devant son public. Ce match contre Auxerre, une équipe qui lutte pour le maintien, est donc une occasion en or pour les Olympiens de confirmer leur potentiel et repartir de l’avant dans cette Ligue 1. Actuellement à la 2e place, à égalité de points avec l’AS Monaco mais toujours derrière le PSG, l’OM devra afficher sa meilleure version pour éviter tout faux pas.

La composition probable de l’OM pour ce match

Pour ce match face à Auxerre, Roberto De Zerbi pourrait reconduire son système en 4-2-3-1. Dans les buts, Rulli devrait être titulaire, tandis que la défense pourrait être composée de Lirola à gauche, Merlin à droite, et Balerdi et Kondogbia en défense centrale. Balerdi devrait être le capitaine de l’équipe, au vu de la situation actuelle. Au milieu de terrain, Hojbjerg et Rabiot formeraient le duo de récupérateurs, offrant solidité et créativité à l’équipe.

En attaque, Amine Harit, de retour après sa suspension, pourrait occuper le rôle de meneur de jeu, soutenu par Greenwood et Rowe sur les ailes. En pointe, Maupay devrait débuter après sa belle prestation à Nantes, avec Wahi prêt à le suppléer si nécessaire. L’OM aura donc à cœur de mettre en place un jeu offensif pour dominer les Auxerrois et prendre les trois points.

Le onze de départ probable :

Rulli – Lirola, Balerdi (cap.), Kondogbia, Merlin – Rabiot, Hojbjerg – Greenwood, Harit, Rowe – Maupay

L’heure et la chaîne TV pour suivre le match

Le coup d’envoi de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AJ Auxerre sera donné ce vendredi 8 novembre 2024 à 20h45 au Stade Vélodrome. Le match sera diffusé en direct sur DAZN, la plateforme de streaming qui détient les droits de diffusion pour la Ligue 1. Les abonnés pourront suivre la rencontre en streaming sur la plateforme, qui propose une couverture complète des matchs du championnat français.

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse

En conférence de presse ce jeudi, Roberto De Zerbi a évoqué la concurrence entre Wahi et Maupay pour le poste d’avant centre :

« Il n’y a pas de compétition entre Maupay et Wahi, a d’abord expliqué le technicien italien. Ce sont deux joueurs différents avec une expérience différente. Maupay sort d’un très bon match à Nantes. La hiérarchie reste la même entre Wahi et Maupay. De matchs en matchs, je dois observer qui a le meilleur état de forme. Je suis toujours aussi amoureux de Wahi en tant que joueur et de ses qualités. Les deux joueurs ont une expérience différente. Le 9 ne doit pas savoir que marquer, il doit savoir presser et ce n’est pas quelque chose que nous faisons très bien. »

l’entraineur de l’OM a par ailleurs confié que les deux joueurs doivent progresser dans leur pressing. « Wahi et Maupay doivent travailler sur la façon de presser. Le pressing est quelque chose de stratégique, mais qui change à chaque match.«

