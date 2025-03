Les regrets de Clauss, quel onze face à Nantes et vers une révolution pour les gardiens de but… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce samedi : Les regrets de Clauss, quel onze face à Nantes et vers une révolution pour les gardiens de but…

Les regrets de Clauss : « Je n’ai jamais eu cet entretien… »

De retour à son meilleur niveau avec l’OGC Nice cette saison, Jonathan Clauss est revenu sur son départ de l’OM dans une interview accordée à L’Équipe. L’ancien latéral olympien a évoqué une saison irrégulière, son envie de discuter avec Roberto De Zerbi… et un rendez-vous qui n’a finalement jamais eu lieu…

Si Jonathan Clauss brille aujourd’hui sous les couleurs niçoises avec 3 buts et 5 passes décisives cette saison, son dernier exercice avec l’OM a été plus contrasté. Après une première saison convaincante sous Igor Tudor, il a connu un exercice plus difficile, marqué par des performances irrégulières et un contexte collectif morose (8ᵉ place en Ligue 1). L’international français estime toutefois avoir répondu présent individuellement.

« J’ai su performer à certains moments… »

Malgré des prestations en demi-teinte sur le plan collectif, Clauss espérait ainsi pouvoir relancer son aventure olympienne avec l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc. Mais l’ancien Lensois n’a finalement jamais eu l’opportunité d’échanger avec le technicien italien avant son départ comme il l’a déclaré à L’Equipe :

« Je fais un bilan et je ne la trouve pas catastrophique. Je la trouve en dents de scie, comme notre saison collective (l’OM a fini 8e) . J’ai su performer à certains moments où on était un peu dans le trou. Arrive (Roberto) De Zerbi. Je savais qu’ils voulaient éventuellement me vendre parce que… . Je me disais qu’avec De Zerbi ça pouvait être un renouveau, que j’aimerais discuter avec lui, mais je n’ai jamais eu cet entretien. »

Parti avec un goût d’inachevé, Clauss semble aujourd’hui avoir retrouvé toute sa sérénité sur la Côte d’Azur. Des performances qui pourraient lui permettre de s’installer durablement en équipe de France.

Quel onze face à Nantes ?

Après trois victoires de suite en Ligue 1 face à Lyon, Angers et l’ASSE, les Marseillais ont chuté lourdement le week-end dernier en terre auxerroise 3-0. Pour réenclencher la marche en avant, l’OM reçoit Nantes ce dimanche soir au Stade Vélodrome. Quel onze va proposer Roberto De Zerbi face aux Canaris ?

Les hommes de Roberto De Zerbi sont tombés de haut la semaine dernière en rendant une très pale copie face aux hommes de Cristophe Pélissier, et pour se remettre la tête à l’endroit après une semaine agitée sur le plan extrasportif, les hommes de Roberto De Zerbi se doivent de s’imposer ce dimanche face aux Nantais. Pour ce match au Stade Vélodrome, Roberto De Zerbi devra se passer de Moumbagna, sans doute de Ramos et aussi de Derek Cornelius, suspendu pour ce match après son carton rouge polémique reçu la semaine dernière contre l’AJA.

Kondogbia dans le 11 ?

Rulli devrait être titulaire dans les buts. La défense à trois sera probablement composée de Murillo, Kondogbia et de Balerdi qui devrait retrouver sa place avec la suspension de Cornelius. Quentin Merlin est en concurrence avec Dedic pour le poste de piston gauche, tandis que Luis Henrique devrait occuper le côté droit. Højbjerg devrait être accompagné par Ismaël Bennacer au milieu. Rabiot sera lui sans doute reconduit dans son rôle hybride sur le côté gauche. Greenwood devrait être titularisé axial droit, tandis que Gouiri devrait connaître sa quatrième titularisation à la pointe de l’attaque.

Le onze de l’OM probable :

Le onze de départ Probable : Rulli – Murillo, Balerdi, Kondogbia, Merlin (ou Dedic) – Henrique – Hojbjerg, Bennacer – Rabiot – Greenwood, Gouiri

Vers une révolution pour les gardiens de but ?

L’IFAB (International Football Association Board) vient d’approuver ce samedi une nouvelle règle, la « loi 12.2 », qui pourrait profondément modifier le jeu des gardiens de but à partir de la saison 2025 – 2026. Désormais, si un portier conserve le ballon plus de 8 secondes dans ses mains, l’arbitre accordera un corner à l’équipe adverse. Une sanction lourde qui vise à lutter contre les pertes de temps, mais qui risque aussi de susciter de vifs débats sur son application et ses conséquences.

Depuis plusieurs années, les instances du football cherchent tant bien que mal des solutions pour éviter les abus et rendre les matchs plus dynamiques. Il suffit seulement de revenir quelques mois en arrière lors de la Coupe du Monde 2022 où la FIFA avait déjà introduit des temps additionnels bien plus longs afin de compenser les arrêts de jeu répétés. Désormais, cette nouvelle sanction visant directement les gardiens de but montre une volonté d’aller encore plus loin. Si elle est appliquée avec rigueur, elle pourrait bouleverser certaines habitudes et créer quelques polémiques…

Une mesure pour accélérer le jeu

Jusqu’à aujourd’hui, une règle des 6 secondes existait dans les cas précis où le gardien conservait trop le ballon, mais elle était rarement appliquée. Avec cette nouvelle mesure bien plus stricte, les arbitres auront donc plus de pouvoir pour sanctionner ces abus.

« Après que des essais aient montré un impact positif majeur lorsque les gardiens de but ont conservé le ballon trop longtemps, l’IFAB a décidé à l’unanimité de modifier la Loi 12.2 (Coup franc indirect). L’amendement signifie que si un gardien de but tient le ballon pendant plus de huit secondes (l’arbitre utilisant un compte à rebours visuel de cinq secondes), l’arbitre accordera un coup de pied de coin à l’équipe adverse (plutôt que le coup franc indirect actuel pendant plus de six secondes). » (139e Assemblée générale annuelle (AGA) de l’IFAB)

