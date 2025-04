Les révélations de Molina, l’avenir de De Zerbi, le constat terrible… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mercredi : Les révélations de Molina, l’avenir de De Zerbi, le constat terrible…

Mercato : l’OM est cash sur l’avenir de Roberto De Zerbi

Alors que les rumeurs envoient Roberto De Zerbi à l’AC Milan depuis plusieurs jours, le club tempère et n’envisage pas de laisser filer le coach italien en Serie A.

Roberto De Zerbi est annoncé dans le viseur de l’AC Milan depuis plusieurs jours. Le coach italien serait la piste prioritaire pour aller sur le banc du club lombard. Seulement, d’après les informations de RMC, le club n’envisage pas de laisser De Zerbi quitter l’OM si vite. Son avenir n’est pas une question en interne et le projet des 3 ans évoqué est toujours en cours.

🔹L’avenir de Roberto De Zerbi n’est pas un sujet en interne. Le club est concentré sur une seule chose : se qualifier en Ligue des champions. Et l’entraîneur de l’OM est sur la même longueur d’onde, lui qui souhaite connaître cette compétition avec l’OM. Les deux parties se… pic.twitter.com/DA44vc9864 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) April 2, 2025

Le Milan AC fait de Roberto De Zerbi sa priorité pour la saison prochaine ?

L’avenir de Roberto De Zerbi pourrait s’écrire loin de l’OM. Selon plusieurs médias italiens, dont la Gazzetta dello Sport, l’entraîneur marseillais serait en pole position pour prendre les rênes du Milan AC la saison prochaine. Son profil séduirait les dirigeants milanais, notamment pour ses idées de jeu et son passé au club.

A lire : OM : Le club a tranché pour Mbemba

Toujours d’après la Gazzetta, De Zerbi serait désormais la priorité du club lombard, devançant d’autres techniciens comme Antonio Conte et Massimiliano Allegri. Le Corriere della Sera et La Repubblica confirment également cet intérêt, tout en évoquant l’hypothèse, plus lointaine, d’un rêve Pep Guardiola.

Gazzetta : Roberto De Zerbi est en pole position pour le banc du #Milan la saison prochaine. Son profil plaît pour ses idées de jeu et son passé au club. L’actuel technicien de l’#OM est passé devant Conte et Allegri. pic.twitter.com/yzTDsdQkl6 — GuillaumeMP (@Guillaumemp) April 2, 2025



L’arrivée probable de Fabio Paratici au poste de directeur sportif du Milan AC pourrait accélérer le dossier. Le dirigeant italien, ancien de la Juventus, aurait une influence sur les choix stratégiques du club, et le nom de De Zerbi reviendrait avec insistance dans les discussions.

Si Roberto De Zerbi est sous contrat avec l’OM, son avenir pourrait se jouer dans les prochaines semaines, en fonction de la volonté des dirigeants marseillais et des ambitions du Milan AC. Une non qualification en Ligue des Champions avec l’OM pourrait pousser le technicien italien a quitter Marseille.

Mercato OM : Molina balance, “ils doivent le retenir tellement il travaille”

La saison de Faris Moumbagna est marquée par une épreuve difficile. Dès la première journée de Ligue 1, l’attaquant camerounais a subi une rupture du ligament croisé du genou droit, une blessure qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Malgré cette épreuve, le joueur de l’Olympique de Marseille ne cesse d’impressionner par son état d’esprit irréprochable et son investissement total dans sa rééducation.

Dans une vidéo publiée sur YouTube, le journaliste Romain Molina a tenu à souligner la mentalité exemplaire de Moumbagna, mettant en avant son professionnalisme et son attitude au sein du club phocéen. “Il faut lui rendre hommage. J’entends qu’il est limité… Mais il a une attitude, si tous les joueurs avaient son attitude Marseille serait deuxième indiscutable. Quand il s’est blessé, il est allé s’excuser auprès du staff comme si c’était sa faute. Toujours gentil avec tout le monde. Le sourire. Ils doivent le retenir tellement il travaille pour la rééducation”, a-t-il déclaré.

A lire : Mercato OM : La presse italienne confirme pour De Zerbi !

Si tous les joueurs avaient l’attitude de Moumbagna, Marseille serait deuxième indiscutable

Ces propos illustrent la détermination du Camerounais, qui ne ménage pas ses efforts pour revenir au plus haut niveau. Faris Moumbagna reste une figure appréciée au sein du vestiaire marseillais, où son engagement et sa positivité sont salués par ses coéquipiers et le staff technique.

Ex OM : Nasri se paye Rothen ! – https://t.co/EU2yCUjosG — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 1, 2025



Alors que l’OM traverse une saison en dents de scie, l’exemple de Moumbagna incarne les valeurs de combativité et de résilience que le club cherche à cultiver. Son retour sur les terrains est attendu avec impatience, et son état d’esprit pourrait être un atout précieux pour la suite de la saison marseillaise.

Mercato OM : Le terrible constat sur l’avenir de De Zerbi…

La pression s’intensifie sur Roberto De Zerbi. Après une série de résultats décevants, avec quatre défaites lors des cinq derniers matchs, l’entraîneur de l’OM pourrait voir son avenir s’assombrir en cas de non-qualification directe pour la Ligue des Champions.

Selon les informations de La Provence, un départ du technicien italien en fin de saison n’est plus à exclure si l’objectif du podium n’est pas atteint. En interne, l’engagement de De Zerbi reste toutefois affirmé. « On ne sait pas de quoi sera fait l’avenir mais aujourd’hui, en tout cas, Roberto est totalement connecté au projet de l’OM », confie une source proche du club.

A lire : OM : De Zerbi teste une autre option tactique…

De Zerbi prêt à partir s’il n’atteint pas l’objectif Ligue des Champions ?

Parallèlement, des rumeurs circulent sur une possible rencontre entre l’agent de De Zerbi et Fabio Paratici, ancien dirigeant de la Juventus et proche de Pablo Longoria, en vue d’un potentiel départ vers l’AC Milan. Cette hypothèse reste encore floue, mais la situation du coach marseillais dépendra fortement des prochaines rencontres.

L’OM, qui occupe actuellement une position délicate au classement, devra impérativement réagir. La réception de Toulouse ce dimanche et le déplacement à Monaco la semaine suivante s’annoncent décisifs pour l’avenir de Roberto De Zerbi sur la Canebière. Une absence de victoire dans ces matchs cruciaux pourrait précipiter des décisions radicales en fin de saison.