Les vérités de Bennacer sur la crise traversée par l’OM, les tensions avec De Zerbi !

OLYMPIQUE DE MARSEILLE – Après la défaite contre Reims (3-1), une vive discussion a eu lieu dans le vestiaire de l’OM. Selon Ismaël Bennacer, ces échanges pourraient renforcer le groupe dans la course à la Ligue des champions.

La victoire de l’Olympique de Marseille contre Toulouse (3-2) le week-end dernier a offert un bol d’air au club phocéen. Mais l’ambiance reste marquée par les remous internes qui ont suivi la lourde défaite face à Reims lors de la 29e journée de Ligue 1.

Selon plusieurs sources relayées par la presse, l’après-match aurait été tendu. L’entraîneur Roberto De Zerbi aurait exprimé son mécontentement de manière très directe à certains joueurs et aurait même refusé de diriger une séance d’entraînement dans les jours suivants.

Un contexte délicat pour l’OM, battu à quatre reprises sur ses cinq derniers matchs de championnat. Malgré cela, l’équipe reste en course pour une qualification en Ligue des champions.

Arrivé récemment à l’OM, Ismaël Bennacer a commenté cette séquence dans une interview accordée à La Provence. Pour lui, la discussion avec De Zerbi n’avait rien d’inhabituel et pourrait même s’avérer bénéfique pour le groupe.

« Comment j’ai vécu les 48 heures après le match contre Reims ? Ça ne fait pas très longtemps que je suis arrivé au club, mais ça m’a permis de créer encore plus de liens avec les autres joueurs. On est resté ensemble au centre d’entraînement. Le coach nous demande une seule chose : de tout arracher sur le terrain et de porter haut et fier ce logo, ce club, cette ville. Il ne demande rien d’autre. Quand on n’a pas assez envie sur certains matches, c’est le premier touché », assure l’Algérien.

« Il rigole souvent avec nous, mais il sait aussi s’énerver. Il a eu raison de le faire car le fait d’être ensemble, de se parler entre nous, de refaire le match, de se dire des choses qu’on n’ose pas habituellement, ça crée quelque chose en plus. On a essayé de crever l’abcès s’il y en avait un à crever. On est tous sur le même bateau et on va dans la même direction. Tout était clair, mais c’est bien de se dire les choses. »