Ligue 1 : Le PSG trébuche, l’OM revient à un point !

Privé de nombreux cadres et accroché à Lille (1-1), le Paris Saint-Germain a conservé la première place de la Ligue 1, mais sans convaincre. À l’inverse, Marseille, en pleine remontée, n’est plus qu’à un point du champion en titre.

A lire aussi : Mercato OM : De Zerbi et décrypte l’apport de Matthew O’Riley et s’enflamme sur son milieu !

Un PSG affaibli et frustré

Décidément, le PSG n’y arrive plus à l’extérieur. Après la défaite au Vélodrome (0-1) lors de la dernière journée, les Parisiens ont de nouveau calé à Lille (1-1), malgré une domination territoriale (65 % de possession) et un effectif largement remanié.

Luis Enrique devait composer sans huit titulaires de la dernière finale de Ligue des champions remportée contre l’Inter Milan : Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, Neves, Marquinhos et Ruiz étaient blessés, tandis que Vitinha et Hakimi ont débuté sur le banc.

Résultat : un PSG appliqué, mais sans mordant. Longtemps stérile, Paris n’a pas cadré un tir avant la demi-heure de jeu — une première depuis décembre 2018 ! Barcola, très actif mais maladroit, n’a pas réussi à concrétiser ses percées, et les Dogues ont tenu bon, encouragés par un public du Pierre-Mauroy incandescent.

Le Match

L’entrée simultanée de Vitinha, Hakimi et Nuno Mendes à l’heure de jeu a redonné un peu de souffle à l’équipe parisienne. C’est d’ailleurs le latéral portugais qui a ouvert le score d’un superbe coup franc dans la lucarne (67e), profitant d’une main un peu molle de Berke Özer.

Mais Paris n’a pas su tuer le match. Le gardien lillois s’est ensuite illustré en repoussant deux frappes puissantes de Lee Kang-in (80e) et Barcola (56e). Et, comme un symbole, c’est Ethan Mbappé, le jeune frère de Kylian, qui a surgi en fin de match pour égaliser et offrir un point à Lille. Cruel scénario pour le PSG, sauvé par son banc mais puni par son ancien pensionnaire du centre de formation.

Paris devant, mais talonné

Avec ce nul, le PSG prend seul la tête de la Ligue 1, profitant du faux pas de Nice, mais ne compte qu’un petit point d’avance sur l’Olympique de Marseille, qui poursuit sa remontée. À la veille de la trêve internationale, le constat est clair : Paris piétine, incapable d’enchaîner à l’extérieur, tandis que l’OM, galvanisé par sa victoire dans le Clasico, se rapproche dangereusement.

Luis Enrique, philosophe, a tenté de retenir le positif :

« Avec autant d’absents, on ne peut pas demander la perfection. L’équipe a montré de la solidarité, c’est ce qu’il faut retenir. »

Mais dans les faits, Paris avance à petits pas, et à un point seulement, l’OM peut rêver.

A lire aussi : Ligue 1 : Monaco accroché, Strasbourg régale… l’OM garde la main en attendant Paris !