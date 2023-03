Ligue 1 : Le RC Lens met une grosse pression sur l’OM avant Reims !

L’Olympique de Marseille affronte le Stade de Reims ce dimanche soir à 20h45. Avant cette rencontre, le RC Lens met une grosse pression sur les Marseillais en prenant la deuxième place du classement derrière le PSG.

Les Marseillais joueront ce dimanche face au Stade de Reims. Avant cela, les Lensois ont pris les 3 points à domicile contre Angers sur le score de 3-0 et un doublé d’Openda. Avec cette victoire, les hommes de Franck Haise prennent provisoirement la deuxième place à l’OM qui doit absolument remporter leur rencontre face à Reims ce dimanche soir.

Qui dit victoire du @RCLens dit le traditionnel « On les a chicotés ! » 😍 Et qui de mieux que le nouveau Bleu @samba_brice pour lancer la chanson 😂#RCLSCO pic.twitter.com/u0I12LCC4b — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 18, 2023

On est 2es en attendant le match de Marseille, à nous de fêter comme il se doit puis de prendre du repos — Openda

« C’est sûr que je retrouve la forme au meilleur des moments. J’étais dans une période un peu compliquée avant mes trois buts de la semaine passée. Maintenant, c’est ma mentalité, le travail qui paie. C’est à moi de continuer comme je l’ai dit. On est 2es en attendant le match de Marseille, à nous de fêter comme il se doit puis de prendre du repos. C’est sûr que nous, on essaye de viser toujours le plus haut et on verra ce qui se passera en fin de saison. Mais vu comment on joue, on peut essayer de penser à quelque chose » Lois Openda – Source : Canal + (18/03/23)

LE PROGRAMME DE LA J28

Vendredi 17 mars

Lyon 1- 1 Nantes

Samedi 18 mars

Toulouse 0 – 2 LOSC

Lens 3-0 Angers

Dimanche 19 mars

Ajaccio 13h Monaco

Troyes 15h Brest

Nice 15h Lorient

Strasbourg 15h Auxerre

Montpellier 15h Clermont

PSG 17h05 Rennes

Reims 20h45 Marseille