Ligue 1 OM -Lorient : Hécatombe chez les merlus !

Le FC Lorient se prépare à un déplacement périlleux sur la pelouse de l’Olympique de Marseille, ce vendredi 12 septembre (20 h 45), dans le cadre de la 4ᵉ journée de Ligue 1. Mais pour affronter l’OM au Vélodrome, l’entraîneur Olivier Pantaloni devra composer avec un effectif très diminué.

Plusieurs absences sont déjà actées côté lorientais : Pagis, Fadiga, Adjei, Katseris, Sanusi et Touré manqueront le rendez-vous. Une situation délicate pour les Merlus, qui devront trouver des solutions de remplacement face à un adversaire redoutable, poussé par son public.

Pagis et Katseris toujours indisponibles

Parmi les forfaits, celui de Pablo Pagis est notable. L’attaquant s’est blessé au mollet lors de la rencontre face à Rennes, le 24 août dernier. Son retour à l’entraînement collectif n’est pas attendu avant la semaine prochaine.

Autre absence importante, celle de Panos Katseris. Touché aux ischios contre Lille, le défenseur a repris la course ces derniers jours, mais il est jugé trop juste pour prendre part à ce déplacement.

Des incertitudes autour des internationaux

À ces forfaits s’ajoutent des doutes concernant plusieurs joueurs internationaux, revenus de sélection et dont l’état physique reste incertain. Un casse-tête supplémentaire pour Olivier Pantaloni, qui devra ajuster ses plans à la dernière minute.

