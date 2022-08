Mercato OM : Djellit crie au scandale après l’annonce du deal pour Milik !

Ces dernières heures, l’avenir d’Arek Milik aurait été scellé par l’Olympique de Marseille ! Les détails de ce deal ne conviennent pas au journaliste Nabil Djellit !

Arek Milik n’a pas été utilisé par Igor Tudor lors du match au Vélodrome face au FC Nantes. L’international polonais est resté sur le banc et a vu Luis Suarez, Ünder, Alexis Sanchez ou encore Payet lui passer devant alors qu’il était titulaire lors des deux derniers matchs.

Depuis quand on vend un buteur à la Juve à ce prix là ? Quel sous-cotage ! — Djellit

D’après Il Corriere dello Sport, l’attaquant polonais serait en discussions avec la Juventus pour un transfert. Le deal pourrait se faire autour de 8M€ avec un prêt de 2M€. A la vue de ce potentiel transfert, le journaliste Nabil Djellit a pesté contre Pablo Longoria sur son compte Twitter !

« Viens de prendre connaissance du deal annoncé pour Milik (prêt 2 M€ + OA 8). Longoria bosse pour la Juve ? Depuis quand on vend un buteur à la Juve à ce prix là ? Quel sous-cotage ! Auxerre devrait le prendre pour renouer avec la tradition des buteurs polonais… » Nabil Djellit – Source : Twitter

Milik est à l’envers du jeu — De Bono

Invité à réagir sur les difficultés du Polonais depuis le début de la saison, Jean-Charles De Bono estimait évoquait la période difficile sur le plan sportif que traverse actuellement le buteur polonais à l’OM. Il garde néanmoins confiance dans les qualités de l’attaquant de 28 ans.

« Milik, qu’on l’aime ou non, c’est un vrai joueur de foot, un vrai buteur. C’est un vrai technicien, il connaît le football. Le problème c’est que l’on a pas ce Milik actuellement sur le terrain. Je le sens perturbé. Dans ce système de jeu, il a un rôle qui est très loin du but. Il a pas assez de bons ballons dans la surface, il a raté beaucoup de choses mais on ne le sert pas assez. Je pense qu’il décroche loin de sa position préférentielle parce qu’il n’est pas bien en ce moment. Quand tu n’es pas bien physiquement, tu as tendance à soit en faire trop soit ne pas en faire assez. Tu n’es pas dans le bon tempo. Tu es à l’envers du jeu. C’est ce qui arrive aujourd’hui à Milik. Cela n’enlève pas ses qualités. On sait que c’est un bon joueur de remise, qu’il est précis dans le dernier geste. On ne peut pas dire aujourd’hui que c’est un mauvais joueur. Il faut l’aider pour qu’il aille mieux. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (15/09/2022