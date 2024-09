L’info sur Atal, Veretout à Lyon, l’avenir de Mbemba, Bennacer ce n’est pas fini? Les infos et rumeurs mercato de la semaine !

Comme chaque semaine, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato OM ! Ce dimanche : L’info sur Atal, Veretout à Lyon, l’avenir de Mbemba, Bennacer ce n’est pas fini?

Mercato OM : le message de Veretout adressé aux supporters marseillais !

Jordan Veretout s’est engagé pour deux saison avec Lyon ! L’OM a exfiltré un des plus gros salaires de son effectif, le milieu de terrain a tenu a adresser un message aux supporters marseillais.

Via son compte Instagram, Jordan Veretout a dit adieux aux supporters marseillais après deux saison à l’OM. « Bonjour à tous les marseillais, C’est l’heure pour moi de vous dire au revoir. J’ai passé 2 belles saisons ici, j’ai vécu des émotions fortes, j’ai toujours essayé de respecter les valeurs du club et de ne pas tricher. J’ai vécu des émotions fortes durant ces 2 années avec la naissance de mon fils à Marseille… la découverte de la Ligue des champions qui était un rêve de gamin pour moi… l’épopée en Europa League et les chaudes soirées du Vélodrome… Je souhaite avant tout vous remercier, vous, les supporters, ceux qui font vivre ce club et qui en sont l’identité. Vous m’avez soutenu durant ces 2 saisons et je vous remercie pour votre soutien. Merci également à mes coéquipiers et au staff qui nous ont encadré. Une nouvelle aventure se présente pour moi et je vous souhaite une bonne continuation et une belle saison »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jordan Veretout (@jordanveretout)





Alors que l’OM espéré un montant de 8M€ dans cette opération, Lyon ne va payer que la moitié. En effet, le journaliste de l’Equipe Hugo Guillemet a livré de détail du deal. L’OM va toucher 4M€, les 3Me de bonus sont lié aux classement de Lyon lors des deux prochaines saisons. L’OM obtiendra 500k€ par qualif en ligue des Champions et 1M€ par titre de champion de France. Pas sûr que cela rapporter beaucoup à la direction marseillaise…

Veretout : 4M€ + 0.5M€ / qualification en C + 1M€ / titre de champion de France

✅⬇️ Veretout officiel, 4M. (les 3M bonus: 500k par qualif ldc, 1M par titre de champion de France, sur 2 ans) https://t.co/65xzkA3zPN — hugo (@hugoguillemet) September 4, 2024





Voici le communiqué de l’OL:

Né en 1993 à Ancenis, Jordan Veretout mène une riche carrière professionnelle débutée il y a 13 ans. Le milieu de terrain, formé à Nantes, a déjà accumulé plus de 500 matches depuis ses débuts en 2011, inscrit 66 buts et délivré 63 passes décisives. Après cinq saisons passées au FC Nantes, Jordan Veretout rejoint Aston Villa en 2015. Sa carrière prend une nouvelle dimension, deux ans plus tard, en rejoignant l’Italie avec comme première étape la Fiorentina où il dispute 75 matchs de Serie A. Ses performances attirent l’attention de l’AS Roma, qu’il rejoint en 2019. Durant ses trois saisons à Rome, il s’impose comme un élément clé, avec 131 matchs à son actif, et remporte la Conference League en 2022. Vainqueur de la Ligue des Nations avec l’Equipe de France la même saison, et retenu pour la Coupe du Monde 2022, l’international tricolore (6 sélections) s’engage ensuite avec l’Olympique de Marseille où il dispute 94 rencontres en 2 saisons. L’Olympique Lyonnais se réjouit de l’arrivée de Jordan Veretout, dont l’expérience et la qualité technique apporteront une valeur ajoutée au milieu de terrain, alors que les échéances européennes débuteront fin septembre avec la réception de l’Olympiacos.

L’accord entre l’OM et Lyon est enfin trouvé pour Jordan Veretout. Dans le loft depuis le début de la saison, l’international français rejoint le club de John Textor dès ce mercredi. L’Equipe expliquait dans un article que le joueur va passer sa visite médicale et l’officialisation arrivera dans la foulée. Il sera donc le joker du club rhodanien.

🔴🔵🇫🇷 Olympique Lyon agree on deal to sign Jordan Veretout from OM. Medical today for Veretout in Lyon after deal agreed for €4m fixed fee plus €1m add-ons also formally included, as L’Équipé reported. pic.twitter.com/ytFxELDy3h — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2024

Accord trouvé sur une base de 4M€ + 1M€ en bonus

Veretout dispose d’un accord avec l’OL sur un contrat de deux ans depuis hier. Si l’OM ne veut pas entendre parler de compensation concernant la baisse de salaire du milieu de 31 ans, les négociations avancent bien avec Lyon concernant le montant du transfert. En effet, selon l’Equipe, « l’OL, qui proposait lundi près de 4 M€ à l’OM, va, lui, améliorer son offre. Cette base fixe sera complétée par des bonus liés à des qualifications européennes et un pourcentage sur la revente de Jordan Veretout. »

L’OM en voulait 8M€…

En effet, selon les informations de l’Equipe, Jordan Veretout aurait accepté un contrat de 2 ans en baissant son salaire, cependant, il attend un geste de l’OM pour compenser cette perte. Le quotidien sportif précise que « le club rhodanien s’est mis d’accord avec le milieu international français (31 ans) sur un contrat de deux ans, mais pas encore avec l’OM. L’ancien Nantais a accepté une baisse importante de salaire pour rejoindre Lyon mais il aimerait que les Marseillais puissent combler une partie de ce manque à gagner. Les deux équipes dirigeantes négocient alors que Marseille souhaitait vendre son joueur pour 8 M€. Les Lyonnais ont envoyé ce lundi une deuxième offre à Marseille. » Si le milieu de terrain mais aussi Chancel Mbemba (en négociation avec Al Shabab) quittent l’OM, le club va-t-il tenter de recruter un joker comme Assignon par exemple ?

Mercato OM : La petite info de Djellit sur Youcef Atal…

Annoncé dans le viseur de l’OM, Youcef Atal est toujours sans club. Cde dernier disposerait d’une offre au Qatar, le journaliste Nabil Djellit a glissé quelques infos sur la situation de l’international algérien via son compte X.

En effet, le journaliste Nabil Djellit explique que Youcef Atal dispose d’une offre et aurait aimé rejoindre l’OM. « Libre, Y. Atal est toujours en attente. Il a une offre au Qatar à Al Saad. Il reste encore des marchés ouverts. Il a espéré l’OM où il avait envie de jouer. Les discussions avaient été constructives avec Benatia. Hier, en 10 min, il a encore montré ses qualités avec l’Algérie. »

Atal a espéré l’OM où il avait envie de jouer

Libre, Y. Atal est tjrs en attente. Il a une offre au Qatar à Al Saad. Il reste encore des marchés ouverts. Il a espéré l’OM où il avait envie de jouer. Les discussions avaient été constructives avec Benatia. Hier, en 10 min, il a encore montré ses qualités avec l’Algérie. — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) September 6, 2024



Benoît Payan, le maire de Marseille avait confié à Radio JM son sentiment sur la possible arrivé de Youcef Atal à l’OM. « Je ne suis pas président de l’Olympique de Marseille mais je peux vous dire une chose en tout cas, chaque propos antisémite, chaque propos raciste, qui a fait l’objet d’une condamnation, ou pas d’ailleurs, n’est pas acceptable, n’a rien à faire dans le sport, n’a rien à faire à l’Olympique de Marseille ».

Atal « n’a rien à faire à l’Olympique de Marseille » selon le maire Benoît Payan 👉 https://t.co/YmuW6GXhyzhttps://t.co/YmuW6GXhyz — La Provence OM (@OMLaProvence) July 5, 2024

Selon FootMercato et son journaliste Santi Aouna, « accord de principe trouvé entre Youcef Atal et l’OM. Contrat jusqu’en juin 2025 plus une année en option. Mais avant de pouvoir signer, certains détails doivent être réglés… En attendant, Atal s’entraîne depuis plusieurs jours avec Alexandre Dellal, ancien préparateur physique de l’Algérie. Certains clubs poussent toujours en coulisses pour le signer… » A suivre…

Contrat d’1 an + 1 an pour Atal ?

🚨EXCL: 🔵⚪️🇩🇿 #Ligue1 | 🔐 Accord de principe trouvé entre Youcef Atal et l’OM ✍️ Contrat jusqu’en juin 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ + une année en option ⚠️ MAIS avant de pouvoir signer, certains détails doivent être réglés… 🏋️‍♂️ En attendant, Atal s’entraîne depuis plusieurs jours avec… pic.twitter.com/r4qHpNbiD1 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 5, 2024

Selon RMC le dossier est bien engagé. « Les négociations avancent bien entre l’OM et Youcef Atal. L’international algérien est libre, après un bref passage à l’Adana Demirspor en Turquie, et pourrait donc rapidement rejoindre Marseille. Il reste encore des détails à régler mais les discussions vont dans le bon sens. » Une arrivée qui pourrait confirmer le départ annoncé de Jonathan Clauss à un an de la fin de son contrat.

Selon @laprovence, des voix, influentes se seraient fait entendre auprès de l’#OM pour essayer de le détourner définitivement de la piste Youcef Atal suite à sa condamnation pour « provocation à la haine raciale ». — OManiaque (@OManiaque) July 5, 2024

Malgré l’intérêt de l’OM pour Youssef atal. Selon le quotidien La Provence, le transfert n’ai pas vu d’un bon œil par les « voix influentes ». Toujours d’après la Provence les personnes importantes se seraient fait entendre auprès de l’Olympique de Marseille afin d’empêcher ce transfert. La raison principale, le joueur a été reconnu coupable de provocation à la haine raciale concernant le conflit entre le Hamas et Israël. Il a été condamné en début d’année par le tribunal correctionnel de Nice à 8 mois de prison avec sursis et 45000€ d’amende.

Mercato OM : Le club a tranché pour Chancel Mbemba !

Dans le loft depuis le début de la saison, Chancel Mbemba ne devrait pas reporter le maillot de l’Olympique de Marseille comme le club l’a confié à La Provence.

L’Olympique de Marseille a pris la décision de mettre Chancel Mbemba de côté cette saison. Le joueur a été mis sur la liste des transferts mais n’a pas trouvé de point de chute. Le club a expliqué à La Provence qu’il n’y avait aucune chance de le revoir sous le maillot marseillais cette saison.

« Chancel n’a plus d’avenir à l’OM. Il a été mis au courant et a quand même voulu rester. Il lui reste 10 mois de contrat, il ira surement au bout et sera traité comme il se doit. Mais il n’y a aucune chance de le revoir porter le maillot de l’OM », aurait expliqué la Direction auprès du quotidien local.

La direction : « Chancel n’a plus d’avenir à l’OM. Il a été mis au courant et a quand même voulu rester. Il lui reste 10 mois de contrat, il ira surement au bout et sera traité comme il se doit. Mais il n’y a aucune chance de le revoir porter le maillot de l’OM. ❌ (@laprovence) pic.twitter.com/UYZ67F27A2 — Infos OM (@InfosOM_) September 8, 2024

Mbemba lève le mystère

Chancel Mbemba est toujours dans le « loft ». La situation du défenseur central congolais est compliquée à l’Olympique de Marseille, depuis son altercation avec Ali Zarrak, adjoint de Mehdi Benatia.

Chancel Mbemba 🇨🇩 a posté un mystérieux teaser sur ses réseaux sociaux !!! 👀 A votre avis, ça correspond à quoi ? 🤔 pic.twitter.com/PJM3gy7H2B — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) September 4, 2024

Pour rappel, Chancel Mbemba avait partagé une vidéo énigmatique sur son compte X (anciennement Twitter). On y voit le joueur, marchant face à une lumière blanche qu’il approche peu à peu. La vidéo ne contient pas de paroles, seulement une date : le 8 septembre 2024. Les internautes pensaient que l’international congolais allait faire une annonce concernant son avenir, mais il n’en est rien.

Un documentaire controversé…

MENTALITÉ MBEMBA – Série documentaire | Teaser officielhttps://t.co/7dCDPl1qO1 Je suis heureux de vous annoncer la sortie de ma série documentaire autobiographique. Elle a été produite au cours des deux dernières saisons. — Chancel Mbemba (@mbemba22) September 5, 2024

Ce matin, Chancel Mbemba a révélé la vraie nature de sa mystérieuse vidéo. Il s’agit d’un teaser faisant la promotion de sa série documentaire autobiographique (en 3 épisodes), produite au cours des 2 dernières saisons. Sous sa publication, les commentaires sont partagés. Certains soutiennent le Congolais. D’autres, soulignent la gaucherie de sortir un tel projet, pendant cette période de tension entre lui et l’OM. « Tu es un clochard. Va te remplir les poches en AS au lieu de le faire sur YouTube », fustige un internaute. « Je pense que c’est très maladroit de sortir ça maintenant », estime un autre. « En fin de carrière, à la retraite, ça serait bien plus cohérent. Dans la situation actuelle, avec une image très contestable, c’est le pire choix possible… Tu as raté ta sortie et ça devient glauque », conclut-il.

Mercato : C’est confirmé pour Ismaël Bennacer à l’OM !

Malgré le fait que ce dossier ait capoté cet été, Ismael Bennacer reste une piste sérieuse pour les Marseillais lors du mercato d’hiver.

L’Olympique de Marseille n’abandonne pas à 100% la piste menant à Ismael Bennacer. L’international algérien reste dans les petits papiers du club qui pourrait revenir à la charge dès cet hiver comme l’expliquait RMC Sport dès vendredi soir à la fermture du mercato. A voir si le joueur ne trouve pas un point de chute avant ou si l’AC Milan lui offre un temps de jeu qui lui convient d’ici la prochaine fenêtre de transfert.

La Provence donne cependant un détail fort qui pourrait faire pencher la balance. Lors d’un appel avec le joueur, Roberto De Zerbi aurait glissé « Fais tes matches, on se reparle en Janvier. » De quoi jouer dans la tête d’Ismael Bennacer? L’OM aura certainement besoin de renforts cet hiver avec l’arrivée de la Coupe de France.

🚨 Ismaël Bennacer 🇩🇿 reste emballé à l’idée de rejoindre l’OM cet hiver ! De source Italienne, De Zerbi 🇮🇹 aurait confié par téléphone à Bennacer : « Fais tes matches, on se reparle en Janvier » 🗞 @laprovence pic.twitter.com/MTk2CidFSV — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) September 5, 2024

Djellit s’enflammait pour Bennacer

Ce vendredi 30 août, dernier jour du mercato en France, a affolé les supporters de l’Olympique de Marseille. Venu d’Italie, la rumeur envoyant Ismaël Bennacer à l’OM a mis le feu aux réseaux sociaux. Le journaliste Nabil Djellit s’est exprimé à ce sujet sur son compte Twitter.

« Si Bennacer vient à l’OM, le projet prend une autre dimension. Froidement. » , a publié le journaliste. Malheureusement, le milieu de terrain n’aura pas signer à Marseille avant la fin du mercato estival. Il reste cependant une piste pour cet hiver d’après les informations de RMC.