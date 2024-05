« L’OM est la seule équipe du dernier carré qui n’était pas en mode Coupe d’Europe ! »

Sur les ondes de RMC Sport, Johann Crochet est revenu sur la prestation de l’Atalanta Bergame face à l’Olympique de Marseille ce jeudi en demi-finale de Ligue Europa (3-0). Pour le spécialiste du football italien, les hommes de Gasperini ont livrés l’une de leur meilleur prestation de la saison.

« Cela fait partie des meilleures partitions de l’Atalanta cette saison »

🇮🇹 Notre DDD @johanncrochet est avec nous 🗣️ « J’ai regardé les deux demies et la seule équipe qui n’était pas en mode coupe d’Europe, c’était l’OM. L’Atalanta a fait une de ses meilleures partitions de l’année. » #RMCLive pic.twitter.com/lPsoycFbKP — After Foot RMC (@AfterRMC) May 9, 2024

« Une Atalanta en mode boucherie charcuterie. C’est l’Atalanta que j’attendais, a affirmé Crochet. Marseille avait très bon au match aller sur l’aspect physique. Ils ont mis la machine en route avec du gros pressing, de l’impact, beaucoup de courses. Les joueurs étaient constamment en mouvement contrairement aux Marseillais. Le porteur de balle a toujours une, deux ou trois solutions. Il peut jouer court, long, changer de côté. Cela fait partie des meilleures partitions de l’Atalanta cette saison. Je jonglais avec le Bayer Leverkusen. J’ai vu des équipes en mode Coupe d’Europe. La seule qui n’y était pas, c’était l’OM. Cela a été un non match. Dès le début, on a compris que l’OM comptait les minutes. L’Atalanta a ajouté deux pièces indispensables à cette attaque en ajoutant Scamacca et De Ketelaere. Quand tu as ces deux avec Lookman, El Bilal Touré et Mirantchouk, tu as une panoplie de joueurs qui te servent selon toutes les configurations des adversaires. De Ketelaere est un meneur avec une belle technique, Scamacca est un numéro 9 à l’ancienne avec des coups de classe à la Zlatan. Il peut récupérer des ballons impossibles de manière désarticulée. Lookman est un joueur de un contre un. Tout cela ajouté ensemble, Gasperini a un très bon effectif. Si l’adversaire défend bas, tu choisis un type d’attaque et s’il joue haut, tu alignes un autre type d’attaque. C’est le luxe de l’Atalanta qui recrute intelligemment », a ajouté le spécialiste du football italien.

