L’OM finalement doublé par l’AC Milan pour Fonseca ? Longoria prévoit de faire un grand ménage ! Longoria vise deux entraîneurs en cas d’échec de la piste Fonseca, les 3 infos OM de ce samedi !

Mercato: l’OM finalement doublé par l’AC Milan pour Fonseca ?

Sauf énorme surprise, l’Olympique de Marseille ne jouera pas de coupe d’Europe la saison prochaine. Une situation qui va compliquer la situation de Pablo Longoria dans le recrutement de Paulo Fonseca…

Alors que la priorité de l’OM est de faire signer Paulo Fonseca, la concurrence du Milan AC semble compliquer le dossier. D’après les informations de Fabrizio Romano, l’entraîneur du LOSC serait attiré par le projet milanais et les discussions avanceraient plutôt bien.

🚨🔴⚫️ AC Milan have made new contact in the recent hours with Paulo Fonseca. Fonseca wants the job and talks are progressing well, waiting for club’s decision to proceed with contracts. He’s attracted by Milan project, ready to advance to final stages if all goes to plan. pic.twitter.com/AthZ4jvJdp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 17, 2024

Fonseca tombé d’accord avec le Milan AC ?

Paulo #Fonseca has given his availability to join #ACMilan. Ready a contract until 2026 (3,5M/year). There already were 2 positive conference calls. Fonseca is in #Milan short list to become the new coach with another candidate. Milan’ll take a final choice next week. #transfers https://t.co/6aS6Xj9d9v — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 17, 2024

Selon le journaliste Nicolò Schira, le Portugais aurait donné son accord au club italien. Un contrat de 2 ans jusqu’en 2026 serait envisagé (3.5 millions d’euros par an). Il y aurait déjà eu deux conférences téléphoniques entre le technicien de 51 ans et la direction milanaise.

« Paulo Fonseca est la priorité, le choix n°2 c’est Matias Almeyda et ensuite Marcelo Gallardo »

Daniel Riolo : « La première idée de Pablo Longoria et Medhi Benatia pour être l’entraineur de l’OM c’est Paulo Fonseca, ensuite le choix n°2 c’est Matias Almeyda et après Marcelo Gallardo. Si ils font pas un de ces trois là, ils iront sur du choix en dessous. Sans coupe… pic.twitter.com/gohM9EasJA — Infos OM (@InfosOM_) May 16, 2024

Dans l’After Foot, Daniel Riolo a évoqué la saison prochaine et la reconstruction nécessaire à commencer par le coach à la suite de la défaite déconcertante de l’OM à Reims. « Longoria va continuer sa mission avec Benatia. La première idée de Pablo Longoria et Medhi Benatia pour être l’entraineur de l’OM c’est Paulo Fonseca, mais comment tu vas le convaincre ? Pour Fonseca ce n’est pas son premier choix, même si c’est celui de l’OM. Comment être attractif sans Coupe d’Europe. Le choix n°2 c’est Matias Almeyda mais il a un gros contrat et cela va être difficile de le sortir de l’AEK. Enfin, le 3e choix c’est Marcelo Gallardo qui est en perdition en Arabie Saoudite. Si ils font pas un de ces trois là, ils iront sur du choix en dessous. Sans coupe d’Europe c’est compliqué. Fonseca s’il vient c’est qu’il n’a rien d’autre, il veut jouer la Ligue des Champions. Quand tu vois le match de ce soir, tu peux aller chercher la Coupe d’Europe et il n’y a rien ! «

Mercato OM: Longoria prévoit de faire un grand ménage !

Sauf énorme retournement de situation, l’Olympique de Marseille ne disputera pas de coupe d’Europe la saison prochaine. D’après les informations de La Provence, Pablo Longoria s’apprêterait à faire un grand ménage au sein de l’effectif marseillais.

Actuel 8e de Ligue 1, l’OM ne disputera très vraisemblablement pas de coupe d’Europe la saison prochaine. Selon La Provence, Pablo Longoria envisagerait de faire un grand ménage au sein de l’effectif marseillais. L’Espagnol aurait ciblé les éléments qu’il ne veut plus voir sous le maillot olympien la saison prochaine.

🔹Pablo Longoria s’apprête à faire un grand ménage au sein de l’effectif et a ciblé les éléments qu’il ne veut plus voir sous le maillot blanc la saison prochaine. (@laprovence) #TeamOM pic.twitter.com/cU5s3wRlMf — Infos OM (@InfosOM_) May 18, 2024

Réduire les salaires de 30% pour retrouver un niveau plus cohérent avec le budget et le statut de l’OM ?

🚨Selon plusieurs sources au club, des projections font état d’une réduction de la masse salariale de 30% pour le prochain exercice. Cela permettrait de retrouver un niveau plus cohérent avec le budget et le statut de l’OM, après des années de gourmandise dans les rémunérations.… pic.twitter.com/ukIid9mFf3 — Infos OM (@InfosOM_) May 12, 2024

L’Équipe affirme que le board olympien souhaiterait une réduction de 30% pour le prochain exercice. Le quotidien sportif ajoute que cette réduction permettrait de retrouver un niveau plus cohérent avec le budget et le statut de l’OM, après des années de gourmandise dans les rémunérations.

À noter que la DNCG qui a encadré la masse salariale de l’OM à l’hiver, a incité le club à faire des efforts.

Mercato OM: Longoria vise deux entraîneurs en cas d’échec de la piste Fonseca

L’Olympique de Marseille recherche activement un entraîneur pour remplacer Jean-Louis Gasset, dont le contrat se termine en juin. Paulo Fonseca serait la cible prioritaire des dirigeants olympiens. Toutefois, Pablo Longoria aurait coché deux autres noms en cas d’échec de cette piste…

Alors que la priorité de l'OM est de faire signer Paulo Fonseca, la concurrence du Milan AC semble compliquer le dossier. D'après les informations de Fabrizio Romano, l'entraîneur du LOSC serait attiré par le projet milanais et les discussions avanceraient plutôt bien.

Conceiçāo et Haise également pistés par Longoria ?

🔹Sergio Conceiçao 🇵🇹 plaît à Pablo Longoria qui n’était pas à Porto ces dernières 48h mais il a déjà eu l’occasion de discuter avec l’entraineur portugais. Franck Haise 🇫🇷 a également la cote mais le fait qu’il soit sous contrat avec Lens jusqu’en 2027 rend la tâche de l’OM… pic.twitter.com/dTlV1wc9oR — Infos OM (@InfosOM_) May 18, 2024

Selon RMC Sport, Sergio Conceiçāo plairait à Pablo Longoria, qui n’était toutefois pas à Porto ces dernières 48 heures. L’Espagnol a déjà eu l’occasion de discuter avec le technicien portugais. Le coach du RC Lens Franck Haise serait également dans le viseur du board olympien mais le fait qu’il soit en contrat avec les Sang et Or jusqu’en 2027 rend la tâche de l’OM difficile.

Mark van Bommel pour doubler Fonseca et aider l’OM ?

👉In forte risalita il nome di #vanBommel per la panchina del #Milan. #Fonseca resta opzione molto calda — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) May 17, 2024

Selon le journaliste Antonio Vitiello, le nom de Mark van Bommel revient avec insistance à l’AC Milan. Le Portugais resterait toutefois une très bonne option pour la direction milanaise.

