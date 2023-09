L’OM poursuit son mercato en post formation ! OM: Bonne nouvelle pour Clauss ! OM : Pierre Ménès très inquiet, et pense que Longoria a vraiment raté un super entraineur ! Les 3 infos OM de ce mercredi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi: L’OM poursuit son mercato en post formation ! OM: Bonne nouvelle pour Clauss ! OM : Pierre Ménès très inquiet, et pense que Longoria a vraiment raté un super entraineur !

L’OM poursuit son mercato en post formation !

L‘Olympique de Marseille peine, depuis des années, à promouvoir en équipe première des jeunes de son centre de formation. Depuis l’arrivée de Pablo Longoria, les Phocéens se distinguent dans le recrutement de jeunes en post-formation, notamment pour offrir de meilleurs résultats au moins de 19 ans de l’OM et à la réserve, mais aussi pouvoir faire émerger des joueurs talentueux avec les professionnels.

C’est le cas notamment d’Emran Soglo (18 ans), qui est la révélation de ce début de saison. Passé par le centre de formation de Chelsea, le milieu, pisté par le Bayern Munich, a décidé de revenir dans son pays natal, à Marseille, en 2022. L’international espoirs anglais a inscrit son premier but lors de sa première apparition face à Metz (2-2) il y a 3 semaines. François-Régis Mughe (19 ans), originaire de Douala, au Cameroun, à quant à lui été repéré par le club phocéen en juin 2022 avec lequel il a signé un contrat de 5 ans. Il dispute ses premières minutes sous le maillot olympien le 1er mars 2023 face à Annecy (entrée à la 92e) en quarts de finale de Coupe de France où il marque le but de l’égalisation devant son public (2-2, 6-7 tab).

Noam Mayoka-Tika, 19 ans, nouvelle recrue !

L’OM continue donc son recrutement en post formation et vient d’officialiser l’arrivée du jeune milieu de terrain Noam Mayoka-Tika. Ce joueur belge de 19 ans s’est engagé avec l’Olympique de Marseille, il évoluera cette saison avec la réserve en National 3.

OM: Bonne nouvelle pour Clauss !

Absent de la liste de Didier Deschamps pour affronter l’Irlande et l’Allemagne, le latéral de l’Olympique de Marseille Jonathan Clauss pourrait faire son retour dans les prochains mois comme l’a laissé sous-entendre le sélectionneur de l’Équipe de France.

Le latéral de l‘OM Jonathan Clauss avait été l’un des grands absents de la liste de Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde au Qatar fin 2022. Un choix qui s’explique par le changement de système du sélectionneur de l’Équipe de France avec quatre défenseurs et la décision de sélectionner des latéraux « plus classiques ».

Depuis l’arrivée de Marcelino, le joueur de 30 ans occupe le couloir droit d’une défense à quatre et réalise un très bon début de saison. Pas convoqué lors de ce rassemblement de septembre, Deschamps a évoqué le cas de l’Olympien en conférence de presse où il a laissé la porte ouverte à un retour: « Je n’avais pas des réticences sur son niveau, mais il n’avait pratiquement jamais joué ou très très peu au poste de latéral. Il jouait surtout dans une défense à trois, en tant que joueur de couloir. Le fait qu’il évolue aujourd’hui dans une défense à 4 régulièrement et qu’il se retrouve plutôt à son aise, ce sont des arguments qui vont dans son sens, a affirmé le champion du monde 98.

« Ce n’est pas impossible qu’il soit amené à revenir pour que l’on revoie Clauss avant des décisions importantes »

Je ne vais pas anticiper ce qu’il pourrait se passer, mais ce n’est pas impossible qu’il soit amené à revenir pour qu’on le revoie avant des décisions importantes. Cela va dépendre de la concurrence, mais c’est très bien, il fait un très bon début de saison avec son club dans une position qui n’est pas habituelle pour lui, dans un registre différent. Mais cela ne l’empêche pas d’être performant », a ajouté le sélectionneur des Bleus.

OM: Pierre Ménès très inquiet, et pense que Longoria a vraiment raté un super entraîneur !

L’Olympique de Marseille vit un début de saison compliqué. Les critiques à l’encontre du jeu proposé par Marcelino se multiplient. Pierre Ménès se dit très inquiet de ce qu’il voit sur les quatre premières journées de Ligue 1.

Marseille a connu de nombreux bouleversements dans son effectif durant le mercato. Le nouvel entraîneur Marcelino peine à imposer sa patte avec un effectif largement remanié. Le début de saison de l’OM, marqué par une élimination précoce en Ligue des champions, est loin d’être à la hauteur des espérances. Les critiques à l’encontre du coach espagnol et du jeu qu’il propose se multiplient. Sur sa chaîne Youtube, Pierre Ménès se dit très inquiet pour l’Olympique de Marseille et pense que Longoria a raté un super coach…

« Franchement je suis inquiet de ce que je vois sur les quatre premiers matchs. Si l’OM n’élève pas son niveau, il se fera déchirer par l’Ajax et Brighton. Brighton, c’est vraiment une très grosse équipe dans un stade invraisemblable et le football prôné par De Zerbi est magnifique. Et quand je pense que Roberto De Zerbi a failli venir à Marseille ,et je pense que là l’OM a vraiment raté quelque chose… », explique dans sur sa chaine youtube Pierre Ménès

