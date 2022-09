L’OM répond à Tudor !

Igor Tudor avait critiqué l’état de l pelouse du Stade Vélodrome après le match nul concédé face à Rennes. Un dirigeant du club marseillais lui a répondu sur ce sujet.

Au terme du match nul concédé par l’OM contre Rennes au stade vélodrome lors de la dernière journée de Ligue 1 avant la trêve internationale, l’entraineur du club marseillais avait mis en cause la pelouse de l’enceinte du boulevard Michelet. « On s’attendait à ce type de match contre une équipe forte. On a poussé pour gagner le match. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à le faire. C’est un match nul qu’il faut accepter (…) Il y avait aussi un problème avec le terrain aujourd’hui. J’en ai parlé avec les dirigeants du club. Quand on essaie de vite jouer de derrière, ça pose problème ». », expliquait ainsi Igor Tudor en conférence de presse à l’issue du match.

Hier lors de la conférence de presse organisée au Stade Vélodrome pour annoncer une double délocalisation du RCT à Marseille, Martin d’Argenlieu, directeur des grands projets à l’OM, a répondu à l’entraineur croate sur ce sujet :

« Il y a eu une forte canicule cet été et tous les terrains ont été fortement marqués. Mais la spécificité de notre pelouse hybride, pour laquelle de lourds investissements ont été consentis, fait que même s’il n’y a plus de brins naturels, elle reste parfaitement jouable. Le responsable des pelouses de la Fifa est venu à Marseille la semaine dernière. Il nous a dit : ‘Bravo pour la pelouse, je n’aurais pas fait mieux !’ On la surveille comme le lait sur le feu. » Martin d’Argenlieu – Source : La Provence

