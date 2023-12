Longoria a tranché, Mbemba refuse une offre, le coach de Sheffield évoque un retour de Ndiaye… Les infos et rumeurs mercato de la semaine !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le mercato ouvre ses portes dans quelques jours ! L’occasion pour FCM de vous proposer de suivre les infos et rumeurs autour de l’OM ! Ce dimanche au programme : Longoria a tranché, Mbemba refuse une offre, le coach de Sheffield évoque un retour de Ndiaye…

Mercato OM: Pablo Longoria a tranché pour l’avenir de cette recrue ?

À moins de 10 jours de l’ouverture du mercato hivernal, Pablo Longoria aurait tranché concernant l’avenir d’Azzedine Ounahi sous les couleurs de l’Olympique de Marseille.

Arrivé à l’OM lors du mercato hivernal en provenance d’Angers pour la somme de 8 millions d’euros, Azzedine Ounahi pourrait déjà quitter le club olympien. Rayonnant durant la Coupe du Monde 2022 au Qatar, l’international marocain n’a pas confirmé les attentes placées en lui.

Selon les informations de L’Équipe, le milieu offensif de 23 ans représente une des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif olympien et si un club proposait une belle somme en janvier, la direction marseillaise pourrait le vendre.

Pablo Longoria veut réduire la masse salariale

L’Équipe affirme également que le club phocéen veut réduire sa masse salariale afin d’accueillir de nouveaux joueurs lors des prochains mercatos. Le quotidien sportif rapporte qu’à l’heure actuelle, les finances marseillaises ne permettent que d’enregistrer l’arrivée d’un joueur avec un salaire moyen ou faible. Face à cette situation, le board olympien pourrait pousser certains joueurs vers la sortie durant le mercato hivernal afin de faire de la place au sein de l’effectif de Gennaro Gattuso.

Azzedine Ounahi pourrait donc bénéficier d’un bon de sortie en cas d’offre satisfaisante. Un temps annoncé comme une piste possible du Paris Saint-Germain, Ounahi, sous contrat jusqu’en juin 2027, ne devrait pas manquer de courtisans en cas de départ confirmé. Le Marocain est évalué à 12 millions d’euros sur Transfermarkt.

Mercato : Il refuse une offre exceptionnelle pour rester à l’OM !

D’après les informations de La Provence qui lui a consacré ce dimanche un article, Chancel Mbemba aurait refusé une offre incroyable venue d’Arabie Saoudite cet été.

L’international congolais Chancel Mbemba est devenu l’un des patrons de cette équipe marseillaise. Le défenseur a même porté le brassard ce jeudi à Brighton et a reçu les éloges de son coach, Gennaro Gattuso en conférence de presse avant la réception de Clermont.

Mbemba veut laisser une trace à l’OM

Pas seulement défenseur, l’ancien joueur du FC Porto est également présent offensivement avec quelques buts à son actif cette saison. Il est devenu peu à peu l’un des maillons essentiels de cette équipe. La Provence lui a consacré ce dimanche un article. Le quotidien local explique qu’une offre incroyable est arrivée sur la table du Congolais cet été venue d’Arabie Saoudite.

Soucieux de s’intégrer dans l’histoire de l’OM et de laisser une trace à Marseille, Chancel Mbemba n’a pas souhaité y répondre favorablement. Une belle preuve de son attachement au club et sa volonté de construire son avenir à l‘Olympique de Marseille.

Mercato OM: le coach de Sheffield met les choses au clair concernant un éventuel retour d’Ndiaye !

Arrivé cet été à l’Olympique de Marseille en provenance de Sheffield, Iliman Ndiaye peine à convaincre sous le maillot olympien. D’après L’Équipe, l’international sénégalais aurait déjà reçu des offres mais a affirmé sa volonté de rester à Marseille. L’entraîneur de Sheffield, Chris Wilder, s’est exprimé ce samedi sur les rumeurs d’un retour du joueur de 23 ans.

Arrivé à l’OM pour 17 millions d’euros cet été, Iliman Ndiaye n’a pas le rendement attendu avec le club olympien. Selon les informations du journal L’Équipe, le Sénégalais aurait reçu des offres mais veut rester à Marseille. L’entraîneur de Sheffield Chris Wilder est revenu ce samedi sur les rumeurs d’un retour de l’attaquant.

« C’est un joueur fabuleux, il est exceptionnel »

🔵⚪️ | Le coach de Sheffield 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 s’exprime sur les rumeurs d’un retour d’Iliman Ndiaye 🇸🇳: » Tout le monde connaît son histoire ici et moi plus que quiconque, parce qu’il était un jeune joueur à mon époque et qu’il s’est entraîné avec l’équipe toute la saison […] C’est un… pic.twitter.com/kbyDsQ9QGv — La Minute OM (@LaMinuteOM_) December 23, 2023

« Tout le monde connaît son histoire ici et moi plus que quiconque, parce qu’il était un jeune joueur à mon époque et qu’il s’est entraîné avec l’équipe toute la saison […] C’est un joueur fabuleux, un joueur exceptionnel. Mais pour ce qui est des spéculations, je ne veux pas m’en mêler. Je ne suis pas prêt à parler de qui que ce soit. Je me concentre sur le groupe que nous avons« , a affirmé le technicien anglais.