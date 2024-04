Longoria confiant avant l’Atalanta, Fonseca réagit aux rumeurs et évoque son avenir, le départ de Gueye acté ? Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce samedi: Longoria confiant avant l’Atalanta. Fonseca réagit aux rumeurs et évoque son avenir. Le départ de Gueye acté ?

OM: Longoria confiant avant l’Atalanta

L’Olympique de Marseille affrontera l’Atalanta Bergame en demi-finale de Ligue Europa. Les Olympiens recevront les Italiens ce jeudi au Vélodrome tandis que le match retour se jouera le 7 mai prochain. Pour Pablo Longoria, la coupe d’Europe est un « motif d’espoir »: « On y va avec de la confiance et de l’espoir. C’est quelque chose de très important de chercher la finale. Les demi-finales sont toujours un bon moment, c’est la conséquence d’une bonne saison européenne. Il faut se rappeler que nous étions dans un groupe relevé. »

« C’est important d’aller chercher la finale » Pablo Longoria le président de l’OM s’est confié à @YassinNfaoui avant la demi-finale d’Europa League jeudi face à l’Atalanta. Un entretien exclusif à retrouver dimanche à 11H dans Téléfoot. pic.twitter.com/UEk58pVSyj — Téléfoot (@telefoot_TF1) April 26, 2024

OM: Fonseca réagit aux rumeurs et évoque son avenir

D’après les informations du journal L’Équipe, Paulo Fonseca serait la priorité de l’Olympique de Marseille pour remplacer Jean-Louis Gasset la saison prochaine. Interrogé à ce sujet en conférence de presse avant la rencontre face à Metz ce dimanche, l’entraîneur lillois a indiqué ne pas avoir pris sa décision.

Paulo Fonseca sur l’intérêt de l’OM : « Mon futur n’est pas important, le futur de Lille est le plus important. Est-ce que je sais ce que je vais faire ? Je n’ai pas décidé. » (RMC) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/Vsm7JxT0vO — Infos OM (@InfosOM_) April 27, 2024

« Je n’ai pas décidé »

« Comment je vis cette fin de saison et cette situation? Tranquillement. Et totalement concentré sur les quatre derniers matchs, a confié Fonseca. Mon futur n’est pas important, le futur de Lille est le plus important. Je suis totalement concentré sur les quatre prochains matchs. Est-ce que je sais ce que je vais faire? Je n’ai pas décidé », a-t-il ajouté.

Fonseca courtisé en Europe

🚨🔴🇵🇹 #Ligue1 | ✅️ En plus de l’OM, plusieurs autres clubs sont intéressés par Paulo Fonseca dont West Ham 🔐 Ciblé par l’OM, Sérgio Conceição devrait prolonger de 4 ans avec le FC Portohttps://t.co/BsrtdXsxxc pic.twitter.com/iKAfrJOeYQ — Santi Aouna (@Santi_J_FM) April 26, 2024

D’après Foot Mercato, West Ham apprécierait tout particulièrement le profil de Paulo Fonseca. L’AC Milan garderait également un œil sur le coach lillois, sans toutefois être prioritaire aux yeux du club italien, qui lui préférerait Mark van Bommel.

L’entraîneur actuel des Hammers, David Moyes, n’est pas certain de continuer à la fin de son contrat en fin de saison. Malgré une proposition de prolongation en février dernier, le club londonien, actuel 8e de Premier League et éliminé de la Ligue Europa, pourrait ne pas poursuivre l’aventure avec son technicien écossais de 60 ans. Après avoir ciblé Ruben Amorim et Julen Lopetegui, la direction anglaise songe sérieusement à Paulo Fonseca.

À noter que l’ancien entraîneur de Porto, du Shakhtar Donetsk et de l’AS Roma n’a perdu que 8 fois en 45 matches toutes compétitions confondues cette saison avec Lille (soit un ratio de 1,80 point pris par match en moyenne).

La piste Conceiçāo définitivement enterrée ?

FC Porto e Sérgio Conceição renovam contrato ✍️#FCPorto pic.twitter.com/KJIUJPQO7W — FC Porto (@FCPorto) April 25, 2024

Également présent dans la short-list des techniciens ciblés par le bord marseillais, Sergio Conceiçāo a prolongé son contrat jusqu’en 2028 avec le FC Porto ce jeudi. Franck Haise, Thiago Motta, Vincenzo Italiano et Habib Beye complètent cette liste.

🔹Les autres noms scrutés pour le poste d’entraîneur de l’OM la saison prochaine : • Sergio Conceiçao 🇵🇹

• Franck Haise 🇫🇷

• Thiago Motta 🇮🇹

• Vincenzo Italiano 🇮🇹

• Habib Beye 🇸🇳@lequipe | #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/esJtwNmTbL — MercatOM (@Mercat_OM) April 25, 2024

Mercato OM: le départ de Gueye acté ?

En fin de contrat à l’Olympique de Marseille, Pape Gueye devrait partir en fin de saison. D’après les informations de la presse espagnole, l’international sénégalais aurait accepté l’offre de Villarreal où il retrouverait Marcelino.



Avec seulement 11 apparitions cette année en Ligue 1, Pape Gueye, dont le contrat se termine en juin prochain, devrait quitter l’OM. Selon Fútbol Fantasy, le milieu de 25 ans aurait accepté l’offre de Villarreal. Le Sénégalais signerait un bail de 4 saisons, plus une année en option.

Marcelino déterminant dans la transaction ?

Le media espagnol ajoute que Marcelino jouerait les premiers rôles dans cette transaction. L’ancien entraîneur marseillais avait fait du joueur la priorité pour se renforcer au milieu de terrain en vue de la prochaine saison.

Mis au placard par l’OM après avoir refusé de prolonger, Gueye avait été courtisé cet hiver par Cadix et Séville, intéressé par un éventuel retour du champion d’Afrique 2021. Il était finalement resté à Marseille et a même bénéficié de la venue de Jean-Louis Gasset pour retrouver du temps de jeu. «J’ai parlé avec la direction. Si vous me donnez une mission, j’aimerais avoir tous les atouts. C’est un joueur que j’apprécie beaucoup», vantait le technicien français lors de son arrivée.

