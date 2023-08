Longoria confirme un départ en plus de Malinovskyi, le dossier Sanchez, la folle rumeur Griezmann… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Comme chaque week-end, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato OM de la semaine ! Au programme ce dimanche : Longoria confirme un départ en plus de Malinovskyi, le dossier Sanchez, la folle rumeur Griezmann…

L’Olympique de Marseille ne devrait pas recruter davantage d’attaquant mais Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emerick Aubameyang ont lâché quelques phrases concernant Antoine Griezmann !

Fan de l’Olympique de Marseille, Antoine Griezmann l’a montré à plusieurs reprises dans des vidéos ou sur les réseaux sociaux. L’attaquant de l’Atlético Madrid aurait d’ailleurs joué un grand rôle dans l’arrivée de Geoffrey Kondogbia à l’OM. En conférence de presse lors de la présentation du Centrafricain, les journalistes ont forcément posté une question sur Grizou et la réponse risque d’emballer les supporters !

« Antoine Griezmann a toujours aimé ce club. Je me permets de le dire, il était content que je signe à l’OM. Pareil pour Renan Lodi. Griezmann sera peut-être le prochain? », a déclaré le milieu de terrain !

Quelques minutes après, c’était au tour de Pierre-Emerick Aubameyang d’être présenté devant les journalistes ! Forcément, la question lui a également été posé pour l’arrivée d’Antoine Griezmann. L’international gabonais a répondu avec le sourire « Oui je connais Antoine Griezmann… Ce n’est pas forcément de mon ressort mais je peux toujours envoyer un petit message ! »

A voir si Pablo Longoria laissera ce message être envoyé puisqu’il a clairement dit en conférence de presse que le mercato offensif devrait être bouclé puisque chaque poste est doublé ! De plus, un départ de Griezmann des Colchoneros ne semble pas être dans les tuyaux. Après des saison de galère en Catalogne, l’attaquant français semble avoir retrouvé son niveau sous Diego Simeone.

Ruslan Malinovskyi souhaiterait partir de l’OM. Le joueur n’est pas heureux dans la ville selon l’Equipe. Fabrizio Romano, journaliste à The Guardian, annonce que le Torino et Besiktas s’intéressent à l’Ukrainien. Et Hakim Zhouri, journaliste pour Les Lions de l’Atlas, affirme que l’OM acceptera une offre d’environ 10 millions d’euros pour se séparer du milieu de terrain.

Ruslan Malinovskyi pourrait quitter l’OM très prochainement. Le milieu de terrain est arrivé à l’hiver 2022 en prêt avec option d’achat obligatoire en provenance de l’Atalanta Bergame. Un recrutement motivé par la longue blessure d’Amine Harit et du départ de Gerson à Flamengo. Mais sur une seule demie saison le bilan pour l’international Ukrainien est mitigé. 23 matchs joués, toutes compétitions confondues, dont 16 titularisations, pour seulement deux buts et une seule passe décisive. Avec la nomination de Marcelino, suite à la démission de Tudor, Malinovskyi ne rentrerait pas dans le schéma tactique de l’espagnol. Le numéro 18 marseillais ne fait notamment pas partie du groupe pour le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions contre le Panathinaïkós, les 9 et 15 août prochains.

