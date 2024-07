Longoria fait monter les enchères pour Sarr ! Le dossier Carboni toujours prioritaire ! Le départ officiel d’un indésirable… Les 3 infos mercato OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Longoria fait grimper le prix pour Sarr ! Les dernières infos sur le dossier Carboni ! Officialisation du départ d’un indésirable !

L’arrivée de Greenwood au poste d’ailier droit pousse Ismaïla Sarr vers la sortie. L’international sénégalais aimerait retrouver l’Angleterre, il aurait trouvé un accord avec Crystal Palace. Le club anglais aurait transmis une offre.

En effet, selon The Athletic, « Crystal Palace a trouvé un accord de principe personnel avec Ismaila Sarr pour un contrat de quatre ans et travaille désormais pour convenir d’un montant avec Marseille. (…) Les clubs négocient mais sont actuellement en désaccord sur le montant du transfert. Les discussions ont commencé la semaine dernière avec Palace, fan de longue date de l’attaquant sénégalais. » Sous l’impulsion de Marcelino, Sarr avait été recruté en provenance de Watford l’été dernier, le montant de l’opération est estimé à 13M€. L’OM ne devrait pas accepter un chiffre inférieur à ce montant. En effet aujourd’hui on apprend via le journaliste Luca Bendoni que l’OM demande environ 17 millions d’euros pour le joueur. Crystal Palace aurait transmis une offre de 15 millions d’euros à l’OM, les négociations se poursuivent afin de trouver un accord final.

OM are asking for a fee around €17m to seal Ismaila Sarr departure to Crystal Palace. #CPFC have offered a total €15m package to #OM today and contacts will go on in the coming days to try and reach final agreement. ⚪️🔵 #TeamOM after @Santi_J_FM info pic.twitter.com/osCFdhHuoT

— Luca Bendoni (@LucaBendoni) July 23, 2024