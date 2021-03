Longoria fonce sur un joueur de la Juventus, Thauvin a reçu une offre de PL, le record peu reluisant d’Alvaro et Caleta-Car… Les 3 infos OM du jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos du jour. Au menu ce dimanche : Longoria fonce sur un joueur de la Juventus, Thauvin a reçu une offre de PL, le record peu reluisant d’Alvaro et Caleta-Car.

Mercato OM : Longoria fonce sur un attaquant de la Juventus?

L’Olympique de Marseille va devoir recruter cet été pour se renforcer après de nombreux départs en fin de contrat. Pablo Longoria devrait jouer de ses relations avec la Juventus pour dégoter un attaquant de qualité !

Avec plusieurs fins de contrats et un nouveau coach à satisfaire, Pablo Longoria va avoir beaucoup de travail lors du prochain mercato estival. Le dossier le plus chaud est forcément celui de Florian Thauvin, libre en juin prochain et qui n’a toujours pas prolongé.

BERNARDESCHI POUR REMPLACER THAUVIN?

Selon les informations de Tuttosport, Pablo Longoria aurait déjà sondé son successeur : Frederico Bernardeschi. Sous les ordres d’Andrea Pirlo cette saison, il a joué à 35 reprises toutes compétitions confondues. Le milieu offensif pouvant également jouer sur le côté ou en tant que latéral gauche n’écarte pas un départ.

Le média italien évoque des discussions avec l’Atletico Madrid pour remplacer Carrasco ou l’OM à la place de Thauvin. Sous contrat jusqu’en juin 2022, il ne devrait pas coûter très cher à Pablo Longoria. Sur le site transfermarkt, il était évalué à 20 millions d’euros en décembre dernier. Sa côte devrait baisser.

OM : Alvaro, Caleta-Car… Le record peu reluisant de la défense marseillaise !

Cette saison a été très mouvementée pour les joueurs de l’Olympique de Marseille, tant sur le terrain qu’en dehors. Côté relation avec les arbitres, les défenseurs marseillais sont les plus mauvais élèves d’Europe !

Après des débuts plus que corrects niveau comptable avec André Villas-Boas, les Marseillais ont connu deux coachs : Nasser Larguet et Jorge Sampaoli. Côté jeu, il y a eu du mieux depuis l’arrivée de l’Argentin, même chose niveau intensité et motivation.

ALVARO ET CALETA-CAR, MAUVAIS ELEVES DANS LES CARTONS JAUNES !

Une constante entre les trois coachs est tout de même à signaler : le nombre de fautes commises par les joueurs de l’Olympique de Marseille. BeSoccerPro, une page espagnol spécialisée dans le football sur Twitter a publié un classement des joueurs ayant reçu le plus de cartons jaunes depuis le début de la saison.

En Europe, la paire défensive la plus sanctionnée est celle de l’Olympique de Marseille avec le duo en charnière Alvaro / Caleta-Car. L’Espagnol comptabilise 10 cartons jaunes alors que Croate a écopé de 8 avertissements de la part des arbitres. Ils égalisent les Colchoneros Felipe et Savic qui ont reçu respectivement 5 et 13 cartons jaunes.

Echamos un vistazo a las parejas de centrales más amonestadas de las grandes ligas. El Olympique de Marsella es quien manda en este deshonor pic.twitter.com/oH4WNvFOvu — BeSoccer Pro (@BeSoccerPro) March 27, 2021

Mercato OM : Un club de Premier League a fait une offre à Thauvin !

L’Olympique de Marseille tente encore de faire prolonger Florian Thauvin. L’ailier français aurait reçu une offre de la part de Leicester selon Estadio Deportivo !

Avec l’arrivée de Jorge Sampaoli et le départ de Jacques-Henri Eyraud vers le conseil de surveillance, Florian Thauvin pourrait reconsidérer sa décision de partir libre cet été. En conférence de presse, il a ouvert la porte à une prolongation.

« Un nouveau contrat à l’OM ? Je ne sais pas du tout, là c’est un nouveau départ pour le club. Je n’ai aucune idée de mon avenir, j’ai une très bonne relation avec Pablo. Il y a eu des discussions entre Pablo et mon entourage, on n’a pas trouvé d’accord en décembre, mais pour autant la discussion n’est pas fermée. Je savais que ça allait être une saison compliquée pour moi, entre mn physique et le fait d’être en fin de contrat. C’est une décision prise par l’ancienne direction. l y a une nouvelle donne avec une nouvelle direction, ça peut changer les choses, pourquoi pas. Mon rôle c’est de donner le maximum jusqu’au bout on verra. » Florian Thauvin – source : Conférence de presse (12/03/2021)

CONTRAT DE 4 ANS AVEC UN SALAIRE DE 3,5M€ !

Pourtant, selon les information du média espagnol Estadio Deportivo, Leicester serait passé à l’action pour Florian Thauvin. Un contrat de 4 ans avec un salaire de 3,5 millions d’euros lui aurait été proposé. Il réclamerait plutôt une somme autour des 4 voire 4,5 millions d’euros. D’autres clubs se sont positionnés.