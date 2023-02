Longoria va récupérer 2M€ ! Tudor, source de regret pour la Juventus… Des retours au PSG ! Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Longoria va récupérer 2M€ ! Tudor, source de regret pour la Juventus… Des retours au PSG !

Mercato OM : Longoria va récupérer 2M€ !

Prêté par l’OM au Torino durant l’été 2022, Nemaja Radonjic devrait être définitivement recruté par le Torino. Cependant Tuttosport explique que Radonjic ne devrait pas s’éterniser à Turin puisque son club souhaiterait déjà le vendre au prochain mercato.

Arrivé à l’OM en 2018 en provenance de l’Etoile Rouge de Belgrade, Radonjic n’a jamais convaincu à l’OM. Prêté avec option d’achat au Torino, le club va lever l’option de 2 millions d’euros. Cependant l’attitude de Radonjic énerve le Torino. D’après Tuttosport le joueur manque plusieurs séances d’entrainement ce qui pousserait le Torino a vouloir s’en débarrasser durant le mercato d’été 2023.

Tuttosport : Le cas #Radonjic éclate au Toro. Les conditions pour son rachat sont réunies et l’#OM encaissera 2M, mais le joueur semble démotivé et toujours en proie à des hauts et des bas. Possible qu’il soit mis sur le mercato cet été, Juric est mécontent de son attitude. pic.twitter.com/ODV302gIzQ — GuillaumeMP (@Guillaumemp) February 23, 2023

Il doit donner plus

»Il a du mal à devenir un vrai joueur. Parfois il s’entraîne bien, parfois non, c’est sa grande limite. Nous l’attendons encore, mais il doit donner plus. Nous, nous lui avons tout donné. Qu’il donne un signal s’il veut faire quelque chose dans le foot. S’il n’a pas le déclic avant juin prochain, il sera mis sur le mercato en juillet. » Ivan Juric – Source : Tuttosport (23/02/2023)

Mercato OM : Igor Tudor, source de regret pour ce gros club !

Membre du staff de la Juventus Turin en 2020-2021, Igor Tudor a été remercié en même temps que l’entraineur Andréa Pirlo. Après une expérience concluante au Hellas Vérone et aujourd’hui à l’OM, le quotidien italien la Gazetta Dello Sport rapporte que la Juventus regrette de ne pas lui avoir donné une chance d’entrainer les bianconeri.

La Juventus regrette de ne pas avoir nommé Igor Tudor au poste d’entraineur. Tudor a entrainé sept équipes différentes dans sa carrière. Le Hadjuk Split, en Croatie, le Paok Salonique, Karabüksport, en Turquie, l’Udinese et l’Hellas Vérone ont pu avoir Tudor sur leur banc. En août 2020 il intègre le staff d’Andrea Pirlo à la Juventus, club dans lequel il a évolué en tant que joueur de 1998 à 2007.

Mais en mai 2021 après une seule saison à la Juventus et une 4ème place en Série A, Pirlo et son staff sont remerciés. Tudor rejoint l’Hellas Vérone la même année. Il termine 9ème de Série A, avec ce club qui d’habitude joue le maintien. C’est avec grâce à cette bonne saison qu’il débarque à l’OM, à l’été 2022 pour remplacer Jorge Sampaoli.

L’OM version Tudor propose un jeu intensif, offensif, direct qui permet au club, à date, d’être deuxième de Ligue 1 et qualifié pour les quarts de finale de la coupe de France. Des bonnes performances qui font regrettées à la Juventus de ne pas avoir donné une chance à Tudor d’entrainer l’équipe, rapporte la Gazetta Dello Sport.

Les bons résultats d’Igor Tudor 🇭🇷 à la tête de l’OM font regretter plusieurs équipes, dont la Juventus qui regretterait de ne pas lui avoir donné sa chance pour prendre les commandes de l’équipe. #TeamOM (Gazzetta Dello Sport) pic.twitter.com/ztlLX7gp0Z — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) February 22, 2023

Actuellement la Juventus est 7ème de Série A, après un retrait de 15 points, dont le club a fait appel. Et pourrait subir un nouveau retrait de 20 points supplémentaires

OM : Deux retours importants côtés PSG avant le Clasico !

L’Olympique de Marseille reçoit ce dimanche le PSG pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Deux joueurs importants font leur retour à l’entraînement côté parisien.

Alors que plusieurs absents sont à déplorer chez les Parisiens, deux joueurs viennent de faire leur retour à l’entraînement : Marquinhos ainsi que Nordi Mukiele. Les deux défenseurs devraient être disponibles pour le match face à l‘Olympique de Marseille ce dimanche au Vélodrome. Une bonne nouvelle pour Christophe Galtier mais forcément une mauvaise pour Igor Tudor qui pouvait espérer gagner plus facilement cette rencontre sans ces deux renforts.

🔙 Bonne nouvelle pour le PSG avant l’OM : Mukiele et Marquinhos de retour à l’entraînement.https://t.co/5ymLNVihZl — RMC Sport (@RMCsport) February 22, 2023

Le PSG n’est pas favori face à Marseille

»Quand on voit le match face à Lille, on ne peut pas dire que Messi soit rayonnant. Le PSG n’est pas favori face à Marseille, Mbappé peut faire la différence, mais si on regarde les dynamiques des deux équipes, Marseille est devant. Quand on voit les derniers résultats du PSG et surtout la manière de jouer, ce manque de consistance, les difficultés dès qu’il y a une pression athlétique, la manière dont ils se diluent. Je ne vois pas comment on peut mettre le PSG favori. L’Olympique de Marseille est parti pour leur marcher dessus. Il va falloir que Paris retrouve autre chose et Mbappé ne va pas pouvoir tout faire tout seul. Ce n’est pas possible. Je ne vois pas comment le PSG peut être favori quand on compare les matches des uns et des autres. Christophe Galtier sait que cette victoire face à Lille c’est un miracle » Raymond Domenech – Source : goal.com (20/02/2023)

Sans Gigot et Mbemba ça va être difficile

»L’OM sur ces dernières semaines nous a montré de la fébrilité sur les première mi-temps. Que se soit contre Clermont, où contre Toulouse, ils subissent l’ouverture du score. Il y a eu des errements défensifs sur les dernières semaines comme contre Monaco où il doit y avoir 3-0 si Ben Yedder est dans un grand soir et le match contre Nice où ils sont menés 2-0. Et là tu vas avoir ce qu’il se fait de mieux au monde en terme d’individualité avec Mbappé. Par rapport à ce qu’il s’est passé lors du dernier match contre Paris ça va changer la donne. Il y avait un manque de profondeur où uniquement Neymar et Messi jouaient dans les pieds. Là avec Mbappé, sans Mbemba qui fait une saison extraordinaire, sans Gigot qui en coupe de France fait un match héroïque, où il gagne tous les combats, ça va être difficile. Avec Balerdi qui a fait une première mi-temps contre Toulouse vraiment pas bonne du tout. Bailly qui revient de suspension, qui a 20 minutes dans les jambes, où il a joué un peu contre Clermont et contre Toulouse. Avec Mbappé est ce que tu vas mettre Rongier dans une défense centrale ? Ce sont des questions qui vont alimenter toute la semaine marseillaise. Après le duo Guendouzi/Veretout au milieu ça reste fort. Après l’OM a des certitudes dans le jeu. Par rapport à ce que montre le PSG, au niveau collectif l’OM est au dessus, on l’a bien vu. Mais après tu as les individualités. Messi sur un coup franc peut faire la différence. Mbappé à chaque fois qu’il a le ballon peut te faire mal. » Walid Acherchour – Source : After Foot/RMC (20/02/2023)