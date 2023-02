OM – PSG : Un coup dur se confirme pour Igor Tudor !

Ce dimanche l’Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain au Vélodrome… Et cela devrait bien se faire sans l’un des titulaires au poste de défenseur : Samuel Gigot.

Chancel Mbemba sera suspendu pour la rencontre entre l’OM et le PSG qui aura lieu ce dimanche au Vélodrome. En plus de cela, Igor Tudor va devoir faire sans Samuel Gigot, blessé à la cheville lors du déplacement à Clermont il y a quelques jours.

Samuel Gigot, toujours incertain

D’après La Provence, sa présence est toujours très incertaine pour cette rencontre ce dimanche. Ce mardi soir, il n’aurait pas pris part à l’entraînement collectif ce qui laisse penser qu’il pourrait être forfait, à quatre jours du match.

Sa présence demeure incertaine pour le Clasico dimanche#OM #TeamOM https://t.co/EaxV8AVQrS — La Provence OM (@OMLaProvence) February 22, 2023

Je sens que cette équipe du PSG est blessée

Dans notre émission Débat Foot Marseille, notre consultant et ancien joueur de l’OM Jean-Charles de Bono se méfie quand même de cette équipe du PSG .

»Je les ai trouvés une nouvelle fois en difficulté. En première période, ils auraient pu aggraver le score. Après, ils ont chuté. Peut-être que physiquement ils n’étaient pas au top. Je sens que cette équipe est blessée. C’est une équipe qui a des difficultés de réaction. Ils ont souvent la tête dans le sac quand ils encaissent des buts. Je pense qu’au Vélodrome ça va être très dur pour eux avec l’ambiance qu’il va y avoir. Mais je me méfie toujours. Il faut faire attention à la réaction de la bête blessée. On ne sait pas comment ça peut se passer. Il y a le retour de Mbappé. C’est celui qui déclenche toutes les actions offensivement par sa vitesse. Et surtout on a pas Mbemba. La peur que j’ai, c’est ça. Après j’ai confiance en l’OM. Aujourd’hui ils sont dans une disposition extraordinaire. Mais il ne faut pas qu’ils jouent le match avant. Le match de coupe de France c’est une chose, un match de championnat c’est autre chose. La psychologie c’est Tudor qui a imprégné cette force mentale. Il n’y a aucun doute. Je pense qu’il dit à ses joueurs de faire le job. Après il se passera ce qu’il se passera. Il les a poussés au maximum de leurs possibilités. Là dessus je n’ai pas ce doute. Si tu perds la rencontre c’est que tu es moins bien physiquement. Dans le jeu et dans l’aspect engagement l’OM est largement supérieur. Quand on voit les prestations de l’OM techniquement, tactiquement, dans les engagements dans les retombées de ballon, on se dit que l’OM est largement supérieur à Paris. Maintenant attention au réveil. Attention de ne pas trop s’enflammer aussi. » Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (20/02/2023)