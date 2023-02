Longoria veut Balogun, un indice sur l’avenir de Bailly? L’annonce d’Arteta sur Saliba… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque jour, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : Longoria veut Balogun, un indice sur l’avenir de Bailly? L’annonce d’Arteta sur Saliba…

Mercato OM : Longoria a déjà trouvé un attaquant pour cet été?

L’Olympique de Marseille s’active déjà pour le mercato d’été? C’est ce qu’avance le Daily Mail en cette fin de semaine en affirmant que le club suit de près Florian Balogun.

Prêté par Arsenal au Stade de Reims, Florian Balogun impressionne depuis le début de la saison. L’attaquant pourrait retourner cet été chez les Gunners et repartir en prêt ou être transféré. Le Daily Mail affirme que plusieurs clubs le suivent dont l’Olympique de Marseille.

A LIRE AUSSI : OM : Un fan du PSG s’enflamme sur Tudor, « je n’avais pas vu ça depuis Bielsa »

« Je suis très heureux pour lui, a déclaré le coach espagnol. C’est un garçon qui a une idée très claire de ce qu’il veut faire dans sa carrière. Il est très ambitieux, très engagé et il est très courageux. Nous avons discuté avant de savoir si c’était le bon endroit pour aller [en prêt à Reims] et d’autres choix qu’il avait. Il était tellement convaincu et je suis vraiment heureux pour lui car il mérite ce qu’il obtient. Je suis très heureux et évidemment, quand vous regardez les statistiques qu’il a, c’est juste incroyable, et très rare de voir cela. Mais il a quelque chose de spécial, c’est pourquoi nous lui avons donné un contrat à long terme et avons eu foi en lui et lui avons donné la longue période qu’il a maintenant, parce que la période qu’il a maintenant est différente de celle avant à Middlesbrough. Mais cette période était très nécessaire pour voir le résultat qu’il a maintenant » Mikel Arteta – Source : Conférence de presse (10/02/23)

Longoria « est déjà concentré sur le mercato prochain »

»Regarde on a pris Saliba, il part et après tu prends Mbemba pour 0 euros. C’est sur qu’il va y avoir du renouveau comme à chaque fois. Et puis Longoria a la réputation d’être quelqu’un qui ne s’attache pas forcément aux joueurs. Il veut une équipe compétitive. On est en période de mercato fermé mais lui il est déjà concentré sur le mercato prochain. Il réfléchis à pallier ces trucs là. J’ai vu que ça parlait de Raphaël Guerreiro, qui est en fin de contrat (avec Dortmund). Donc je pense qu’il a déjà des idées. Il savait qu’il fallait faire vite pour avoir des latéraux, voir même des pistons. Il a réussi à le faire. Tu ne pouvais pas non plus les avoir à des prix dérisoires. On a fait avec ce qu’on pouvait, si on va en ligue des champions je pense qu’il prendra les joueurs qu’il faudra. » Kemmler – Source : Football Club de Marseille (8/02/2023).

Mercato : Déjà une tendance pour la levée de l’option d’achat de Bailly?

Eric Bailly est prêté avec option d’achat à l’Olympique de Marseille par Manchester United. Le défenseur central ivoirien pourrait être renvoyé dans le club anglais d’après L’Equipe.

Ce samedi à quelques heures du coup d’envoi face à Clermont, le journal L’Equipe a consacré un article au retour d’Eric Bailly dans le groupe marseillais. Suspendu pour 7 matchs après son énorme faute en Coupe de France contre Hyères, l’Ivoirien doit maintenant convaincre la direction de l’OM de le conserver.

En effet, comme l’explique le quotidien sportif dans son article, la possibilité de voir l’option d’achat d’Eric Bailly être levée est considéré, « à l’heure actuelle illusoire ». Pour le moment, Bailly n’a pas énormément joué à cause des suspensions et des blessures. Forcément, son retour va faire du bien à Igor Tudor qui n’aura plus à bricoler en cas de pépins des autres défenseurs.

Communiqué officiel de l’Olympique de Marseille.

L’Olympique de Marseille prend acte de la décision de la Commission Fédérale de Discipline de la Fédération Française de Football concernant la suspension de son défenseur Eric Bailly. Le club se réserve le droit de faire appel.

Avant tout, l’OM souhaite un prompt rétablissement à Moussa N’Diaye, milieu de terrain du Hyères 83 FC, que le club et Eric Bailly soutiennent depuis sa blessure.

L’Olympique de Marseille regrette toutefois que la confidentialité de cette décision disciplinaire n’ait pas été respectée avant que celle-ci ne lui soit notifiée.

Aussi et surtout, l’Olympique de Marseille note la différence d’application du barème de sanctions de référence par les commissions de discipline de la FFF et de la LFP, alors que ces deux instances ont un impact sur une même compétition, en l’occurrence la Ligue 1.

L’Olympique de Marseille est fermement convaincu qu’une uniformisation des critères de sanction impactant une même compétition est nécessaire pour en garantir l’équité sportive.

Le club se tient à la disposition des instances pour partager sa position et contribuer au développement du football français.

Communiqué officiel — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 19, 2023

C’est un manque de respect — Longoria

Pablo Longoria avait également répondu à Florent Germain, correspondant à Marseille pour la radio. Le président affirme ne pas avoir été mis au courant et s’insurge contre la fuite dans les médias ! Il dénonce un « manque de respect » mais ne commente pas l’ampleur de la suspension en elle-même.

« Ce serait avant tout très grave que certaines personnes aient laissé fuiter cette décision sans même prendre la peine de notifier la décision officielle au club concerné. C’est un manque de respect. » Pablo Longoria – Source : RMC (19/01/23)

Mercato ex OM : Arteta fait une annonce pour l’avenir de Saliba !

Au micro de Sky Sports, Mikel Arteta a été questionné sur les probables prolongations de Bukayo Saka et William Saliba. Le coach d’Arsenal a affirmé que l’idée était bien de prolonger le défenseur français !

Après avoir explosé à l’Olympique de Marseille en prêt, William Saliba est devenu un titulaire indiscutable avec Arsenal. Les Gunners sont d’ailleurs leaders du championnat anglais et sont bien partis pour remporter la Premier League cette saison avec l’ancien marseillais en pilier de la défense.

Saliba va bientôt prolonger à Arsenal?

Forcément, ces bonnes performances vont attirer d’autres clubs lors du mercato estival. Pour le sécuriser, Arsenal va devoir se dépêcher de prolonger son contrat qui court jusqu’en juin 2024 pour le moment. Au micro de Sky Sports, Mikel Arteta a affirmé que des discussions étaient en cours et que le défenseur devrait prolonger bientôt.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « Je ne vois pas pourquoi Alexis Sanchez partirait »

« Saka et Saliba feront de la même manière que nous avons fait avec Martinelli (qui a prolongé le 3 février dernier, ndlr), nous nous occuperons du reste. Les choses prennent du temps parfois mais nous sommes ravis de la nouvelle de Gabi (Martinelli), évidemment.

Arteta on Saliba and Saka contracts: “Saka and Saliba will do in the same way that we dealt with Martinelli, we’ll deal with the rest”. ⚪️🔴🗣️ #AFC “Things need some time sometimes but we are delighted with the news of Gabi, obviously”. pic.twitter.com/37MfUIw6lj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 10, 2023

Saliba s’est rapidement construit une aura qui se démarque — Arsenal

Après une saison en prêt à Marseille, il est devenu l’un des chouchous de l’Emirates Stadium comme l’explique le club dans une revue d’effectif avant la reprise.

« Ce n’est pas une nouvelle recrue, mais William Saliba en a vraiment l’air ! Formant une charnière formidable avec Gabriel, le Français de 21 ans a connu un début de vie phénoménal dans notre équipe première. Saliba a été le calme personnifié, portant le rouge et le blanc. Imperturbable dans les situations délicates, c’est un défenseur qui respire la confiance en soi, quelle que soit l’occasion. Le jeune joueur a de la puissance et du rythme, et aime défendre. Ce cocktail enivrant d’attributs a fait de lui l’un des meilleurs défenseur central de la division. Seulement 14 matchs dans sa carrière en Premier League, mais on sent que les attaquants rivaux manquent déjà de conviction pour le battre dans des duels 1-v-1 . Saliba s’est rapidement construit une aura qui se démarque. L’international français s’est également révélé utile en tant que buteur bonus. » Source : Arsenal (19/12/22)