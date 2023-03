Longoria vise un crack, danger pour Tudor ? Sanchez brille mais souffre… Les 3 infos OM de ce mardi !

Chaque jour la rédaction de Football Club de Marseille met en avant les 3 informations de la journée. Au programme ce mardi : Longoria vise un crack arménien, réel danger pour Igor Tudor à l’OM ? Alexis Sanchez brille avec le Chili.

Mercato OM : Longoria vise un crack au poste de milieu offensif ?

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom de l’Arménien Eduard Spertsyan pour le prochain mercato. Le joueur de 23 ans évolue à Krasnodar et est également pisté par l’AC Milan.

Cet été, l’Olympique de Marseille va devoir se renforcer à certains postes, surtout si des départs sont à prévoir. Celui de Mattéo Guendouzi serait quasiment acté en interne comme l’a affirmé à plusieurs reprises le journal L’Equipe.

L’OM veut récupérer Spertsyan

Le club pourrait donc recruter au poste de milieu offensif. D’après les informations de la Gazzetta en Italie, les Marseillais lorgneraient sur Eduard Spertsyan, un numéro 10 âgé de 23 ans qui joue au FC Krasnodar. L’AC Milan apprécierait également son profil.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « Pas une erreur de l’avoir laissé partir… À Marseille, il confirme qu’il est un grand joueur »

En 19 matchs dans le championnat russe, l’Arménien a marqué 9 buts et livré 9 passes décisives. Des statistiques vraiment intéressantes pour le numéro 10 pouvant également évoluer au poste d’ailier gauche. Sur le site transfermarkt, il est évalué à 9 millions d’euros.

🔴 Le club serait intéressé par l’international Arménien Eduard Spertsyan 🇦🇲 (23 ans). Il joue avec le FC Krasnodar 🇷🇺 au poste de milieu offensif. Le Milan est également intéressé. #TeamOM | #MercatOM (La Gazzetta) pic.twitter.com/onBBJGA6MY — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) March 27, 2023

J’aimerai prolonger avec l’OM

« Je suis content, je suis heureux. Le club croit en moi, c’est le plus important pour moi. Je suis vraiment content de la façon dont le club s’occupe de moi. Et quand on s’occupe de vous, vous n’avez plus qu’à faire vos preuves. Je ferais une erreur si je me relâchais. Avoir de la continuité dans le football, c’est le plus difficile. Je vois année après année. Par exemple, j’ai un contrat d’un an à Marseille et cela va aussi dépendre de comment je me sens physiquement. Est-ce que j’aimerais prolonger ? Oui, j’aimerais prolonger. J’aime être ici, mais dans le football il y a beaucoup de possibilités. Les choses peuvent changer d’un jour à l’autre. Si le Real Madrid arrive, qu’est-ce que je vais dire ? Ou même une autre équipe, on ne sait pas. Le football est comme ça. Mais si je dois le dire maintenant, oui je suis heureux et content avec eux. J’aime les supporters et on s’occupe bien de moi. » Alexis Sanchez – TVN Chile (23/03/2023)

Mercato OM : Danger réel concernant Tudor ?

Igor Tudor pourait boucler une belle saison à l’OM s’il termine deuxième. Malgré l’échec en Ligue des Champions et Coupe de France, le technicien croate dispose d’une belle cote sur le marché au point d’être la priorité des dirigeants de la Juventus en cas de départ de Massimiliano Allegri en fin de saison.

La belle saison réalisée par Igor Tudor à l’Olympique de Marseille ne passe pas inaperçue de l’autre côté des Alpes. En effet, selon les informations de Tuttosport, l’entraîneur croate serait la priorité des dirigeants italiens en cas de départ de Massimiliano Allegri. Le départ du technicien italien apparaît cependant comme peu probable en raison de son important salaire (7 millions d’euros annuels jusqu’en 2025). En interne, Allegri serait également très apprécié par la nouvelle direction qui reconnaisse la qualité de son travail durant cette saison particulière où la Juventus a été sanctionné de 15 points. Malgré cette lourde sanction, le club est 7ème à seulement 4 points des places européennes.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Balbir a un avis bien tranché sur l’avenir de Tavares

Tudor, le candidat idéal

S’il devrait rester au moins jusqu’à la fin de la saison en cours, l’avenir à long terme de Massimiliano Allegri est incertain. Les dirigeants piémontais ne seraient pas contre un départ de l’entraîneur italien pour débuter un nouveau cycle à Turin. Igor Tudor a laissé un excellent souvenir à la Juventus lors de son passage comme joueur (1999-2007). Il a aussi déjà officié en tant qu’entraîneur adjoint d’Andrea Pirlo lors de la saison 2020-2021. Sa connaissance du club font de lui le candidat idéal à la succession de Massimiliano Allegri, ajoute Tuttosport.

Il nous fait comprendre que c’est lui le boss

« C’est un entraîneur fidèle à lui-même. Il est comme il est. Il ne triche pas, il a son caractère. Cela peut être dur parfois mais il sait aussi se montrer agréable. C’est quelqu’un de très exigeant qui n’a pas peur d’employer des mots durs, des mots qui peuvent blesser. Parfois ce n’est pas plus mal. Il vaut mieux entendre des choses qui blessent plutôt que de se faire caresser dans le sens du poil pendant six mois. Il est à l’image de l’OM, il va droit au but dans ce qu’il veut, dans ce qu’il a à dire et dans ce qu’il demande aux joueurs. (…) Il m’a beaucoup été mentalement. Je suis quelqu’un de sanguin, aujourd’hui avec lui, je me rends compte que je suis un peu plus calme. Il m’a fait comprendre que ce n’est pas moi qui décide. Même si je veux me rendre utile sur certains points, il a sa philosophie, son style de jeu. Il veut qu’on le suive à 200%. Même s’il est à l’écoute de tous les joueurs, c’est lui le boss, il veut nous le faire comprendre. » Jonathan Clauss – Source : Téléfoot (15/03/2023)

OM : Sanchez ultra décisif avec sa sélection (malgré une douleur au pied !)

Alexis Sanchez a sauvé le Chili face au Paraguay en amical. Alors que les chiliens étaient menés au score, Sanchez a égalisé, puis a donné la victoire à son pays dans le temps additionnel.

Sanchez aussi décisif en sélection qu’avec l’OM. Dans la nuit française du 28 mars, le Chili a affronté le Paraguay, à domicile en match amical. Alors que le Chili était mené 1-2, le joueur de l’OM a sauvé les siens. A la 76e minute, après une action des chiliens, le ballon reste dans la surface péruvienne, Diego Valdés effectue une passe de la tête vers Sanchez, contrôle du pied droit avant d’éliminer le défenseur et d’ajuster le gardien adverse Antony Silva.

#LaRojaXCHV | ¡GOOOOL DE CHILE! Alexis aparece para meter un derechazo y estampar el empate en el Monumental 🇨🇱 2-2 🇵🇾

⌚️ 74′ 👉 Minuto a minuto https://t.co/KagSog7vUz

📡En vivo https://t.co/rRO6YeWzQP

📺 PlutoTV https://t.co/UiLsCfqFGe pic.twitter.com/fR3HySbQGF — CHV Noticias (@CHVNoticias) March 28, 2023

L’heure tourne et le quatrième arbitre indique 9 minutes minimum de temps additionnel. A la 92e minute le Chili obtient un corner, Sanchez se précipite pour le tirer et tente une frappe directe sur le gardien. Ce dernier commet une faute de main terrible et le ballon termine au fond des filets. Si le but est dans un premier temps accordé à Sanchez, il sera au final pour Silva, contre son camp.

#LaRojaXCHV | ¡GOOOOOL DE CHILE! Alexis sorprende a todos y mete un gol olímpico en el epílogo del partido 🇨🇱 3-2 🇵🇾

⌚️ 90+2′ 👉 Minuto a minuto https://t.co/KagSog7vUz

📡En vivo https://t.co/rRO6YeWzQP

📺 PlutoTV https://t.co/UiLsCfqFGe pic.twitter.com/NmZiocCZF5 — CHV Noticias (@CHVNoticias) March 28, 2023

Plus rien ne sera marqué, le Chili l’emporte 3-2, dans un stade en fusion. De bons augures pour Sanchez, qui reviendra à Marseille dans la semaine pour la reprise du championnat. L’OM recevra Montpellier le 31 mars.

La sale nouvelle c’est qu’en itw après le match il a confié qu’il n’avait pas débuté en raison d’une gêne au pied. — Pierre Gerbeaud (@PierreGerbeaud) March 28, 2023

Sanchez n’était pas titulaire car il avait une gène au pied, cela ne l’a pas empêché d’être décisif…