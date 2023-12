Lorient – OM: À quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’Olympique de Marseille se déplacera à Lorient ce dimanche en clôture de la 15e journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaîne voir ce match ? Toutes les informations sur cette rencontre du championnat de France sont à retrouver dans cet article.

Après les victoires face à Rennes (2-0) dimanche dernier et mercredi contre l’Olympique Lyonnais (3-0), l’OM peut enchaîner un troisième succès consécutif en Ligue 1 face à Lorient pour le compte de la 15e journée. Gennaro Gattuso a loué les qualités de l’équipe lorientaise en conférence de presse: « Lorient est une équipe qui défend à 4 et construit à 3, j’aime le coaching de cette équipe. C’est toujours compliqué en Bretagne, ça sera un match difficile. le FCL a des idées claires, il faudra faire une vraie bonne performance. Il construisent à 3 avec un latéral qui s’écarte, on devra être au top pour rentrer avec les 3 points… »

À noter que l’entraîneur marseillais sera privé de Joaquin Correa pour la rencontre. L’international argentin souffre de la cheville depuis le tacle de Steven Berghuis la semaine dernière face à l’Ajax Amsterdam (4-3). Iliman Ndiaye doit encore purger deux matchs de suspension. Geoffrey Kondogbia est également indisponible.

À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre Lorient – OM ?

L’OM affronte Lorient ce dimanche soir. Le match débutera à 20h45 et sera diffusé en direct sur Prime Video.

Comment voir Lorient – OM en streaming ?

Il vous faudra bénéficier d’un abonnement Pass Ligue 1 sur Amazon. Pour suivre en streaming la rencontre sur ordinateur ou mobile, il suffit de se connecter sur le site ou l’application Prime Vidéo.

Comment parier sur ce match ?

